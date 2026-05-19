الحرب تستنزف الأصول الأجنبية في العراق

- تراجع صافي الأصول الأجنبية في العراق بسبب انخفاض الإيرادات النفطية نتيجة الاضطرابات الأمنية، مما يثير مخاوف بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على تدفق "الدولار النفطي" إلى الخزينة العراقية. - استنزاف الاحتياطيات النقدية بسبب اكتناز الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، مما يضاعف الضغوط على السيولة ويحد من قدرة الدولة على المناورة المالية في ظل تعقيدات لوجستية تؤثر على صادرات النفط. - غياب موازنة مالية فعلية أدى إلى تدهور الاحتياطي النقدي، مما يسبب شلل القطاعات الإنتاجية غير النفطية ويعرض الاقتصاد لصدمات مستقبلية دون إصلاحات هيكلية.

أظهرت أحدث البيانات المالية الصادرة عن البنك المركزي العراقي تراجعاً حاداً ومفاجئاً في صافي الأصول الأجنبية للبلاد، وهو ما فجّر موجة من التحذيرات الرسمية والأكاديمية من خطورة استمرار تدهور التدفقات النقدية بالعملة الصعبة. ويأتي هذا التراجع الحاد مدفوعاً بشكل أساسي بالانخفاض الحاد في الإيرادات النفطية، نتيجة الاضطرابات الأمنية والعسكرية غير المسبوقة التي تشهدها سلاسل إمدادات الطاقة وممرات الملاحة البحرية في المنطقة، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على قدرة العراق على تصدير خامّه بانتظام، حسب محللين لـ"العربي الجديد".

ووفقاً للمؤشرات الرسمية، فقد انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي من 125 تريليوناً و614 مليار دينار عراقي مسجلة في الثالث والعشرين من نيسان/ إبريل الماضي، إلى 123 تريليوناً و269 مليار دينار بنهاية الشهر ذاته؛ وهو ما يعادل تقريباً 93.3 مليار دولار. وتكشف القراءة التحليلية لهذه الأرقام أن حجم النزيف المالي في الأصول الأجنبية بلغ تريليونين و345 مليار دينار عراقي (نحو 1.7 مليار دولار) خلال أسبوع واحد فقط.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع يأتي في توقيت شديد الحساسية، حيث تتصاعد المخاوف من تأثير التوترات الجيوسياسية الإقليمية على حركة تدفق "الدولار النفطي" إلى الخزينة العراقية. ويكمن الخطر الأكبر في الهيكل البنيوي للاقتصاد العراقي الذي يعاني من ريعية مطلقة، حيث تعتمد الدولة بنسبة تقترب من 95% على مبيعات النفط الخام لتمويل الموازنة العامة.

استنزاف الاحتياطيات واكتناز منزلي

في قراءته للمشهد، أكد الخبير المالي العراقي، عبد الرحمن الشيخلي، أن المؤشرات الأخيرة تدق ناقوس الخطر، مشيراً إلى أن العراق بدأ بالفعل خطة اضطرارية تعتمد على السحب من احتياطاته النقدية الاستراتيجية لتغطية نفقاته والتزاماته المالية الحتمية. وأوضح الشيخلي، في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد"، أن البلاد باتت تستنزف مخزونها من العملة الصعبة المودع لدى البنك المركزي لتعويض الفراغ الناجم عن هبوط تدفقات " البترودولار".

وأضاف الشيخلي أن "الأزمة الاقتصادية في العراق لا تتوقف عند حدود الخارج، بل تفاقمها اختلالات داخلية هيلكية؛ إذ إن جزءاً ضخماً من الكتلة النقدية المحلية لا يزال قابعاً خارج الجهاز المصرفي الرسمي ومكتنزاً داخل المنازل والصناديق الخاصة. هذا السلوك الاكتنازي يحرم المصارف العراقية من ميزة تدوير الأموال داخل الدورة الاقتصادية الرسمية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على السيولة المتاحة ويفقد الدولة القدرة على المناورة المالية".

ولفت الخبير المالي إلى أن خروج هذه الأموال من النظام المصرفي يمثل ثغرة مزمنة تعمقت بفعل الحرب الدائرة في المنطقة واضطرابات خطوط الملاحة التي خنقت الصادرات. واختتم الشيخلي حديثه بالقول إن كميات النفط التي ينجح العراق في تصديرها حالياً في ظل هذه التعقيدات اللوجستية لم تعد كافية لتأمين متطلبات الدولة المالية، محذراً من أن الاحتياطيات النقية وإن وُجدت أساساً لامتصاص الصدمات الطارئة، إلا أن استمرار النزيف لفترة طويلة سيكبّد البلاد خسائر لا يمكن تعويضها.

الفراغ التشريعي وغياب الموازنة

من جهته، ربط عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، بين التدهور المالي الحالي والفراغ التخطيطي المستمر، موضحاً أن بقاء العراق من دون موازنة مالية فعلية ومقرة منذ أكثر من عام ونصف العام انعكس بشكل كارثي ومباشر على قوة الاحتياطي النقدي للبلاد. وبيّن كوجر، لـ "العربي الجديد"، أن غياب الرؤية الاقتصادية الواضحة والخطط الاستشرافية ضاعف من حالة التخبط في إدارة الإنفاق العام وضبط السيولة بالتزامن مع تراجع الموارد.

وأشار النائب العراقي إلى أن الحكومة الجديدة وجدت نفسها مكبلة ومواجهة بإرث ثقيل من التحديات، على رأسها شح العملة الصعبة والاعتماد الأعمى على النفط لتمويل الإنفاق التشغيلي. وذكر أن غياب الموازنة طوال الأشهر الماضية دفع صانع القرار إلى حصر الإنفاق في تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الاستهلاكية الحتمية، على حساب المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية؛ مما تسبب في شلل شبه تام للقطاعات الإنتاجية غير النفطية وعمّق من ركود الأسواق. وحذر كوجر من أن الاستمرار في هذه السياسة الالتفافية دون إجراء إصلاحات حقيقية وهيكلية في المنظومة الضريبية والجمركية سيسرع من وتيرة استنزاف ما تبقى من احتياطيات أجنبية، مما يترك الاقتصاد مكشوفاً تماماً أمام أي صدمات نفطية مستقبلية.

شلل الصادرات ومعادلة الإنفاق المرتفع

في سياق متصل، تحدث الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، عن أرقام صادمة تعكس حجم الكارثة اللوجستية التي تعرض لها قطاع الطاقة العراقي. وأوضح الحلو، لـ "العربي الجديد"، أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يعد بمثابة مرآة تعكس حجم التدفقات النفطية اليومية، مشيراً إلى أن تراجع الصادرات النفطية العراقية من معدل شهري كان يصل إلى 93 مليون برميل قبل اندلاع وتصاعد التوترات العسكرية الإقليمية، لتهبط بقوة وتصل إلى نحو 10 ملايين برميل فقط خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي، كان بمثابة ضربة موجعة للمالية العامة.

وبيّن الحلو أن هذا الانكماش الحاد في أحجام التصدير تسبب في تجفيف فوري للمنابع الدولارية التي تغذي الخزينة والأسواق المحلية. وأكد أن الأزمة تفاقمت بشكل دراماتيكي خلال الشهرين الماضيين بسبب اتساع فجوة العجز المالي؛ نظراً لأن الإنفاق الحكومي والالتزامات التشغيلية ظلت مرتفعة وثابتة ولم تتراجع توازياً مع تراجع الإيرادات.

ووفق الحلو فإن نقطة الضعف القاتلة تكمن في غياب التنوع الاقتصادي وموت القطاعات الصناعية والزراعية المحلية، مما جعل الدولة عاجزة عن تحصيل إيرادات بديلة.