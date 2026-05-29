الحرب تستنزف آخر أنفاس الاقتصاد الإيراني

- تواجه إيران ضغوطًا اقتصادية متزايدة بسبب الحصار البحري الأمريكي الذي يعيق تدفق النفط والتجارة، مما يؤدي إلى تآكل عائدات النفط وتفاقم أزمة التضخم والبطالة وانهيار العملة. - الحصار يؤثر على الحياة اليومية للإيرانيين مع تفاقم أزمة الوقود والكهرباء والمياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث فقد أكثر من مليون إيراني وظائفهم وسجلت العملة انخفاضًا قياسيًا. - تسعى إيران للتوازن بين الأهداف العسكرية والجيوسياسية وخطر الاضطرابات الداخلية، مع اتخاذ إجراءات تقشفية ودعوة المواطنين لترشيد الاستهلاك.

تتسارع الضغوط الاقتصادية على إيران بوتيرة غير مسبوقة بعد أكثر من شهر ونصف على بدء الحصار البحري الأميركي، في وقت تتآكل عائدات النفط وتتوسع أزمة التضخم والبطالة وانهيار العملة، ما يضع القيادة الإيرانية أمام معادلة شديدة التعقيد بين مواصلة التصعيد أو تقديم تنازلات في المفاوضات الجارية مع واشنطن. وبحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، أمس الخميس، فإن الاقتصاد الإيراني بات يعيش مرحلة الاختناق التدريجي بعدما بدأت الولايات المتحدة عملياً بمنع السفن من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، ما أدى إلى تعطل تدفقات النفط والتجارة وحرمان طهران من جزء كبير من إيراداتها بالعملة الصعبة.

ويأتي ذلك في وقت تعتمد إيران بصورة رئيسية على صادرات النفط لتأمين الإيرادات الحكومية وتمويل الواردات الأساسية، وسط تراجع حاد في قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات المتلاحقة الناتجة عن الحرب والعقوبات. ووفق التقرير، فإن الحصار الأميركي لم يعد يقتصر على استهداف صادرات النفط فقط، بل بدأ ينعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية للإيرانيين، بعدما اتسعت أزمة الوقود والكهرباء والمياه، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات قياسية خلال الأسابيع الأخيرة. وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اجتماع مع أعضاء غرفة تجارة طهران، أول أمس الأربعاء، إن "المعركة الأساسية هي في المجال الاقتصادي"، مضيفاً: "إذا فشلتم فستفشل البلاد".

وفقد أكثر من مليون إيراني وظائفهم خلال الفترة الأخيرة مع تعطل قطاعات إنتاجية وخدمية واسعة، في وقت سجلت العملة الإيرانية مستويات قياسية من الانخفاض، ما تسبب في موجة تضخم جديدة رفعت أسعار الغذاء والسلع الأساسية بصورة حادة، بحسب التقرير. وقال إسفنديار باتمانقليج، المدير التنفيذي لمؤسسة بورصة وبازار البحثية، ومقرها لندن، إن إيران ستدخل في مسار اقتصادي أكثر سلبية سيكون من الصعب جدا التعافي منه إذا استمر الصراع، مضيفاً أن الحوافز أصبحت موجودة لدى طهران للتفاوض. وتحاول إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب استثمار الضغوط الاقتصادية المتفاقمة لدفع إيران نحو اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، تمهيداً لمفاوضات أوسع تشمل العقوبات والبرنامج النووي. في المقابل، يرفض التيار المتشدد داخل إيران تقديم تنازلات كبيرة خشية اعتبار واشنطن وتل أبيب منتصرتين بعد الحرب.

وقال مسؤول إيراني للصحيفة إن الاقتصاد تمكّن من الصمود نسبياً خلال المراحل الأولى من الحرب مع استمرار تصدير النفط ووصول السلع الأساسية، إلا أن الوضع تغير بصورة كبيرة بعد بدء واشنطن اعتراض حركة السفن ومنعها من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. وأضاف المسؤول أن إيران لا تستطيع تحمل استمرار الحرب لفترة طويلة، قائلاً إن القومية يمكن أن تنجح لفترة محدودة فقط، في إشارة إلى تراجع قدرة الخطاب السياسي على احتواء الغضب الشعبي الناتج عن الضغوط المعيشية. وقدرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن احتياطيات إيران القابلة للاستخدام من العملات الأجنبية بالكاد تكفي لتغطية ثلاثة أشهر فقط من الواردات التي كانت قائمة قبل الحرب، ما يعني أن استمرار تعطل عائدات النفط قد يضع الحكومة أمام أزمة تمويل حادة.

وقالت المؤسسة في مذكرة بحثية، إن النظام الإيراني سيجد نفسه مضطراً للموازنة بين تحمل الألم الاقتصادي لتحقيق أهدافه العسكرية والجيوسياسية وبين خطر أن يؤدي استمرار التدهور الاقتصادي إلى "تجدد الاضطرابات الداخلية". وبدأت الحكومة الإيرانية بالفعل اتخاذ إجراءات تقشفية غير مباشرة، إذ دعا وزير النفط المواطنين إلى ترشيد استهلاك الوقود بعد تعرض أجزاء من شبكة الإمدادات النفطية لأضرار خلال الحرب، فيما طالبت السلطات السكان بخفض استهلاك المياه والكهرباء مع اقتراب موسم الجفاف. كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن السلطات تدرس زيادة قسائم الدعم بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.