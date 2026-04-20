الحرب تزيد الطلب الآسيوي على رحلات الطيران الأوروبية

- تشهد شركات الطيران الآسيوية الكبرى زيادة في الطلب على الرحلات الأوروبية، حيث يتجنب المسافرون الوجهات المضطربة في المنطقة، مما يعزز أداء الخطوط الأوروبية رغم ارتفاع أسعار الوقود. - تواجه شركات الطيران الخليجية تحديات في استعادة طاقتها الكاملة، مع تحذيرات السفر الأسترالية وارتفاع تكاليف الرحلات التي تتجنب الخليج، بينما تستمر بعض الشركات الآسيوية في تعليق رحلاتها إلى المنطقة. - لتلبية الطلب المتزايد، تضيف شركات الطيران الآسيوية والأسترالية رحلات جديدة إلى وجهات أوروبية مثل لندن وباريس وزوريخ، مع خطط لتوسيع الجداول الزمنية تدريجياً.

كشفت شركات طيران آسيوية كبرى عن زيادة في الطلب على الرحلات الأوروبية وسط تجنب المسافرين للوجهات التي تعاني من الاضطرابات في المنطقة، وهو تحول يرى المحللون أنه قد يستمر لبعض الوقت حتى بعد انتهاء حرب إيران.

وكشفت كل من شركة كاثاي باسيفيك التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا وشركة الخطوط الجوية السنغافورية وشركة كوريا للطيران وكانتاس الأسترالية الأسبوع الماضي، عن أداء قوي للخطوط الأوروبية في مارس/ آذار، حتى مع المعاناة من تضاعف أسعار وقود الطائرات.

ووفقا لبيانات شركة سيريوم، فإنه قبل الحرب كانت شركات طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية والاتحاد للطيران تشكل مجتمعة نحو ثلث حركة المسافرين بين أوروبا وآسيا، وسجلت نقل أكثر من نصف إجمالي المسافرين من أوروبا إلى أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادي. في المقابل، تُظهر بيانات (فلايت رادار 24) أن شركات الطيران الخليجية الكبرى تعمل تدريجيا على استعادة طاقتها، إذ وصلت إجمالا إلى 60% على الأقل من أعداد الرحلات الجوية قبل الحرب.

لكن هذه الشركات عليها مواجهة تحديات أخرى مثل تحذير أستراليا لمواطنيها من السفر إلى الخليج أو حتى المرور عبر مطارات المنطقة، مما يعني أنهم لن يكونوا مشمولين بتأمين السفر إذا فعلوا ذلك. ونتيجة لذلك، يتعين على العملاء دفع مبالغ إضافية مقابل الرحلات الجوية التي تتجنب منطقة الخليج، وفقا لبيانات من غوغل ترافل. ومازال كثير من شركات الطيران الآسيوية تعلق رحلاتها للمطارات الرئيسية في المنطقة، حيث ألغت كاثاي باسيفيك جميع رحلات الركاب إلى دبي والرياض حتى 30 يونيو/ حزيران وخدمات الشحن الجوي إلى دبي والرياض حتى 31 مايو/ أيار.

ولتلبية الطلب المتزايد على الرحلات إلى أوروبا، ستسير رحلات ركاب إضافية إلى لندن وباريس وزوريخ في إبريل/ نيسان. وتخطط لتشغيل جميع رحلاتها المقررة بعد يونيو/ حزيران. كما علقت الخطوط الجوية اليابانية الرحلات المنتظمة من طوكيو إلى الدوحة حتى 10 مايو/ أيار، ورحلاتها من الدوحة إلى طوكيو حتى 11 مايو/ أيار. وأعلنت الشركة عن رحلات إضافية بين طوكيو ولندن في 25 إبريل/ نيسان. أيضا علقت الخطوط الجوية الماليزية جميع رحلاتها إلى الدوحة حتى 14 يونيو/ حزيران.

وقالت شركة الطيران الأسترالية كوانتاس، إنها ستضيف رحلات إلى روما وباريس لتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الأوروبية. وستزيد الرحلات الجوية إلى باريس من ثلاث ذهابا وإيابا إلى خمس أسبوعيا، وستزيد كذلك الرحلات من بيرث إلى سنغافورة من واحدة يوميا إلى 10 رحلات أسبوعيا. وسيبدأ تطبيق جدول الرحلات المحدث تدريجيا بداية من منتصف إبريل/ نيسان وحتى أواخر يوليو/ تموز. بينما مددت الخطوط الجوية السنغافورية تعليق رحلاتها بين سنغافورة ودبي حتى 31 مايو/ أيار، مع إضافة رحلات جديدة على خطي سنغافورة-لندن جاتويك وسنغافورة-ملبورن من أواخر مارس/ آذار حتى 24 أكتوبر/ تشرين الأول لتلبية الطلب المتزايد.

(رويترز، العربي الجديد)