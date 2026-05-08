- تواجه شركة "آي إيه جي"، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، انخفاضًا في الأرباح والتدفق النقدي الحر بسبب ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى إنفاق إضافي بقيمة 2.3 مليار دولار على الوقود بحلول عام 2026. - تتوقع الشركة إنفاقًا رأسماليًا يبلغ 3.5 مليارات يورو، وتسعى لتعزيز مكانتها القيادية في سوق الطيران المستدام، رغم التحديات المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود. - تتخذ شركات الطيران إجراءات لخفض النفقات، مثل إلغاء الرحلات وإخراج الطائرات القديمة من الخدمة، لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة وتباطؤ الطلب العالمي.

قالت شركة "آي إيه جي"، المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز"، إن أرباحها والتدفق النقدي الحر خلال العام الجاري سيكونان أقل من المتوقع، في ظل ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن صعود أسعار النفط بسبب الحرب في المنطقة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ، اليوم الجمعة.

وأوضحت الشركة أنها ستنفق مليارَي يورو إضافية (2.3 مليار دولار) على الوقود خلال عام 2026، ما سيرفع إجمالي فاتورة الوقود إلى نحو 9 مليارات يورو، وأضافت "آي إيه جي" أنها لا تزال تستهدف تحقيق تدفق نقدي حر كبير خلال العام، لكنه سيكون أقل من مستوى الثلاثة مليارات يورو الذي كانت تتوقعه في فبراير/شباط الماضي.

كما توقعت الشركة أن يبلغ الإنفاق الرأسمالي نحو 3.5 مليارات يورو، مقارنة بالمستوى المستهدف السابق البالغ 3.6 مليارات يورو. وقالت الشركة في بيان: "نتوقع على المدى الطويل أن يعزز الوضع الحالي مكانة آي إيه جي القيادية وقدرتها على تحقيق مكاسب مستمرة في سوق طيران أكثر تماسكاً واستدامة".

وأدت تكاليف الوقود المرتفعة الناتجة عن الحرب الإيرانية إلى تقليص أرباح شركات الطيران خلال الربع الحالي، ما أضعف توقعات الأرباح ودفع الشركات إلى اتخاذ إجراءات لخفض النفقات، كما ألغت شركات طيران عدداً من الرحلات، وأوقفت بعض المسارات، وأخرجت الطائرات القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للوقود من الخدمة، في محاولة لاحتواء الضغوط المالية المتزايدة.

وتشهد شركات الطيران العالمية ضغوطاً متزايدة منذ تصاعد التوترات في المنطقة وارتفاع أسعار النفط، إذ يمثل الوقود أحد أكبر بنود الإنفاق التشغيلي في القطاع. وأدى اضطراب الإمدادات النفطية والمخاوف المرتبطة بمضيق هرمز إلى قفزات في أسعار الخام، ما انعكس مباشرة على كلفة تشغيل الرحلات وأسعار التذاكر وهوامش الأرباح.

وفي المقابل، تسعى شركات الطيران إلى احتواء الخسائر عبر خفض النفقات وإعادة هيكلة شبكات الرحلات وتسريع إخراج الطائرات القديمة الأكثر استهلاكاً للوقود من الخدمة، كما تواجه الشركات تحديات إضافية مرتبطة بتباطؤ الطلب العالمي وارتفاع تكاليف التمويل والتأمين، في وقت يحذر فيه خبراء من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يضغط أكثر على قطاع الطيران العالمي خلال الأشهر المقبلة.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)