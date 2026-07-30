الحرب ترفع التضخم الألماني إلى 2.8% والنمو لا يزال صامداً

- تسارع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في يوليو، مدفوعًا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 8.3%، مما يعكس تأثير الحرب واضطراب إمدادات النفط. يتوقع الاقتصاديون ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.9%. - صمود الاقتصاد الألماني أمام تداعيات الحرب، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% في الربع الثاني، مدعومًا بقوة القطاع الصناعي وزيادة الصادرات. - البنك المركزي الأوروبي يدرس رفع الفائدة في سبتمبر، مع تحذيرات من آثار تضخمية غير مباشرة، بينما تستثمر ألمانيا في الدفاع والبنية التحتية لتعزيز النمو.

تسارع التضخم في ألمانيا خلال يوليو/تموز إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعدما انتهى أثر الانخفاض المؤقت في أسعار الوقود وعادت أسعار النفط إلى الارتفاع مع تجدد الحرب في المنطقة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الرئيسية التي ساهمت في ارتفاع تضخم أسعار الطاقة في ألمانيا إلى 8.3%؟ كيف أثرت اضطرابات سلاسل الإمداد على القدرة التنافسية للصادرات الألمانية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني اليوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.8% على أساس سنوي، مقابل 2.4% في يونيو/حزيران، بما يتوافق مع متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته وكالة بلومبيرغ.

وجاءت الزيادة مدفوعة بصورة خاصة بتسارع تضخم أسعار الطاقة إلى 8.3%، وهو أعلى مستوى مسجل منذ إبريل/نيسان، ما يعكس انتقال تداعيات الحرب واضطراب إمدادات النفط إلى المستهلكين بعد فترة من التراجع المؤقت في أسعار الوقود.

وسجلت إسبانيا بدورها تسارعاً أقوى من المتوقع في التضخم إلى 3.8%، بينما تصدر بيانات فرنسا وإيطاليا ومنطقة اليورو. ويتوقع اقتصاديون ارتفاع معدل التضخم في دول العملة الموحدة إلى 2.9%.

وتكتسب هذه البيانات أهمية إضافية قبل الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي، بعدما أبقى صناع السياسة النقدية أسعار الفائدة من دون تغيير الأسبوع الماضي لإتاحة مزيد من الوقت لتقييم تداعيات تصاعد الهجمات في إيران ومحيطها.

وأصبحت زيادة الفائدة خلال اجتماع سبتمبر/أيلول احتمالاً قوياً. ونقلت "بلومبيرغ" عن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير قوله إن "رفعاً إضافياً واحداً على الأقل سيظل ضرورياً حتى إذا تحسنت الأوضاع"، محذراً من السماح بظهور آثار تضخمية غير مباشرة. وقال عضو المجلس جيديميناس شيمكوس إن" احتمال رفع الفائدة أعلى بكثير من احتمال تثبيتها".

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وفي المقابل، أظهرت بيانات منفصلة أن الاقتصاد الألماني صمد بصورة أفضل من المتوقع أمام تداعيات الحرب في المنطقة، رغم تباطؤ نموه خلال الربع الثاني.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 0.2% بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران، متجاوزاً توقعات مجموعة فاكتسيت بنحو 0.1 نقطة مئوية. وراجع مكتب الإحصاء نمو الربع الأول بالزيادة من 0.3% إلى 0.4%.

وتوقفت تقديرات الربع الثاني قبل تجدد الحرب في المنطقة في يوليو/تموز، التي زادت تقلبات أسعار الطاقة وحالة عدم اليقين، خصوصاً مع امتداد التوتر إلى البحر الأحمر واستهداف الحوثيين سفناً سعودية وإعلانهم حظراً بحرياً على صادرات المملكة.

وأرجع البنك المركزي الألماني صمود الاقتصاد إلى قوة القطاع الصناعي خلال إبريل/نيسان ومايو/أيار، مدعوماً بالطلب الخارجي وزيادة الصادرات.

وساهمت اضطرابات سلاسل الإمداد في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الألمانية مقارنة ببعض المنافسين، خصوصاً في آسيا، الذين تأثروا بصورة أكبر بانقطاع المنتجات الوسيطة.

وأشار المركزي الألماني إلى أن المستهلكين الألمان لم يتأثروا بقوة بارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة المشمولة بالبيانات، فيما قدمت سياسة الموازنة التوسعية دعماً للنشاط الاقتصادي. وتعول ألمانيا بعد سنوات من ضعف النمو على استثمارات بمئات مليارات اليوروهات في الدفاع والبنية التحتية.