الحرب تدمر قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة

- قبل الحرب، كان قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة يشكل رافعة اقتصادية حيوية، موفراً فرص عمل نوعية ومصدراً للدخل بالعملة الصعبة، حيث كان نحو 80% من القطاع موجهاً نحو مصادر خارجية. - تعرض القطاع لضربة قاصمة خلال الحرب، حيث دُمرت البنية التحتية وتوقفت سلاسل التوريد، مما أدى إلى شلل في التعليم الرقمي وإضعاف الخدمات الصحية والإغاثية. - يعاني القطاع من خسائر كبيرة، حيث يعمل بأقل من 25% من طاقته، وتوقفت أكثر من 70% من الشركات، مما رفع معدلات البطالة والفقر. إحياء القطاع يتطلب رفع القيود وإعادة بناء البنية التحتية.

لم يكن قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة مجرد نشاط اقتصادي تقليدي، بل شكّل خلال السنوات التي سبقت حرب الإبادة أحد أهم روافع الاقتصاد المحلي، ونافذة للاندماج في الاقتصاد العالمي رغم الحصار الطويل.

وأتاح هذا القطاع فرص عمل نوعية لآلاف الخريجين والمهندسين، ومكنهم من العمل عن بعد مع شركات إقليمية ودولية وتوفير دخل بالعملة الصعبة في بيئة تعاني من شح الموارد وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

غير أن الحرب الأخيرة قلبت هذه المعادلة رأساً على عقب، إذ تعرض قطاع تكنولوجيا المعلومات لضربة قاصمة جعلته من بين أكثر القطاعات تضرراً، بعد أن كان من أكثرها حيوية.

فقد طاول القصف المباشر البنية التحتية للاتصالات والإنترنت ودمرت مقار الشركات والمعارض التقنية وتوقفت سلاسل التوريد، في وقت تواصل فيه إسرائيل منع إدخال الأجهزة والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل هذا القطاع الحيوي.

وفي ظل هذا الواقع، لم تعد خسائر القطاع محصورة في الأرقام، بل امتدت لتطاول مستقبل الاقتصاد الغزي وقدرته على التعافي، فتعطل التكنولوجيا لا يعني فقط توقف شركات وبرمجيات، بل يعني شلل التعليم الرقمي وإضعاف الخدمات الصحية والإغاثية وتقييد قدرة المجتمع على التواصل مع العالم ونقل معاناته، ما جعل من استهداف هذا القطاع جزءاً من معركة أوسع لتجريد غزة من أدوات الصمود والبقاء.

خسائر كبيرة

يقول المهندس عصام العطل، الذي كان يملك معرضاً متخصصاً في بيع جميع احتياجات تكنولوجيا المعلومات في شمال غزة، إن ما تعرض له لا يمكن وصفه بخسارة تجارية عادية، بل هو تدمير لحلم بُني على مدى سنوات.

وقال العطل لـ"العربي الجديد": "كان المعرض يخدم مئات الطلبة والشركات الصغيرة والمبرمجين، ويوفر أجهزة وحلولاً تقنية لا غنى عنها، في لحظة واحدة، تحوّل كل شيء إلى ركام بعد تعرض المكان للقصف المباشر".

وأضاف: "حجم الخسائر التي لحقت بي تجاوزت 320 ألف دولار، شملت أجهزة حاسوب وخوادم وملحقات شبكية ومخزوناً كاملاً كان يفترض أن يلبي احتياجات السوق لأشهر قادمة"، مشيراً إلى أن المشكلة لا تكمن في الخسارة المادية فقط، بل في استحالة التعويض في ظل منع إدخال الأجهزة والمعدات التقنية، وغياب أي أفق لإعادة الإعمار في المدى القريب.

وتابع العطل حديثه: "حتى إذا توفرت الإرادة لإعادة العمل، فإن القيود المفروضة تجعل ذلك شبه مستحيل، فالاحتلال يمنع إدخال الأجهزة، نحن أمام قطاع يخنَق ببطء في وقت يفترض أن تكون فيه التكنولوجيا أداة إنقاذ لا هدفاً".

قراءة في الأرقام

من جانبه، أكد استشاري التحول الرقمي رامي لبد أن قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة يعد اليوم من أكثر القطاعات تضرراً، بعدما كان قبل العدوان من أكثر القطاعات رافعة للاقتصاد.

وقال لبد لـ"العربي الجديد" إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعمل حالياً بأقل من 25% من طاقته التي كان عليها قبل الحرب، في حين توقفت أكثر من 70% من شركات تكنولوجيا المعلومات عن العمل كلياً أو جزئياً.

وأوضح أن البنية التحتية للاتصالات والإنترنت تعرضت لتدمير شبه كامل، ما جعل الاستمرارية التشغيلية شبه مستحيلة حتى للشركات التي لم تتعرض مقارها للقصف المباشر.

وأضاف لبد: "لا يقل تأثير ذلك خطورة على قطاع التعليم، حيث تأثر التعليم الرقمي في الجامعات والكليات بشكل شبه كامل مع غياب الإنترنت والكهرباء والأجهزة". ولفت إلى أن عدم اعتماد التواصل والتعليم الرقمي بوصفهما من الممكنات الإنسانية أدى إلى شبه انعدام في توريد الأجهزة، إلا عبر تنسيق خاص، وارتفاع الأسعار بشكل باهظ تجاوز 600%، ما حرم آلاف الطلبة من حقهم في التعليم.

في حين ذكر المختص في الشأن الاقتصادي بدر حمدان أن آثار ما حل بقطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة لم تقتصر على خسائر فنية أو تشغيلية آنية، بل شكلت صدمة هيكلية للاقتصاد الغزي ككل.

وقال حمدان لـ"العربي الجديد": "قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من القطاعات القليلة القادرة على توليد دخل خارجي بالعملة الصعبة، وتوفير فرص عمل نوعية منخفضة التكلفة الرأسمالية مقارنة بالقطاعات التقليدية".

وشدد على أن نحو 30 ألف مختص من القوى العاملة في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي تأثروا بشكل مباشر، سواء بفقدان وظائفهم أو بتوقف مشاريعهم وأعمالهم الحرة.

وأوضح أن تعطل هذا القطاع أفقد الاقتصاد مصدراً مهماً للتشغيل والدخل وقلص قدرة الأسر على الصمود وأضعف مرونة الاقتصاد في مواجهة الحصار والحرب.

كما أدى إلى تراجع مساهمة الأنشطة الرقمية في دعم قطاعات أخرى كالتعليم والصحة والإغاثة والتجارة، ما عمق الركود الاقتصادي ورفع معدلات البطالة إلى قرابة 80% والفقر إلى أكثر من 90%، وقلص فرص التعافي السريع.

غزة والتكنولوجيا قبل الحرب

قبل الحرب، كانت غزة تعد إحدى النقاط الاقتصادية المضيئة في مجال التكنولوجيا، بفضل الكم الكبير من المواهب التقنية القادرة على العمل عن بُعد مع شركات في الضفة الغربية والخارج.

ورغم صغر حجم السوق المحلية، فإن نحو 80% من قطاع التكنولوجيا الفلسطيني كان موجهاً نحو مصادر خارجية لخدمات شركات خارج القطاع، وفق تقديرات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وحاولت بعض شركات الضفة الغربية تولي عقود الشركات الغزية المتوقفة قسراً بسبب الحرب، إلا أن هذه المحاولات حققت نجاحاً محدوداً بسبب الفجوة الكبيرة في التكاليف، حيث تعد العمالة التقنية في غزة أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولية من حيث الأسعار.

وذلك، فإن تدمير قطاع تكنولوجيا المعلومات في غزة لا يمثل خسارة لقطاع اقتصادي واحد فحسب، بل ضربة استراتيجية لقدرة المجتمع الغزي على التعافي وإعادة البناء. فإحياء هذا القطاع يتطلب اعترافاً بدوره ضرورةً إنسانيةً واقتصاديةً، ورفع القيود عن إدخال الأجهزة والمعدات وإعادة بناء البنية التحتية الرقمية باعتبارها شرطاً أساسياً لأي نهوض مستقبلي.