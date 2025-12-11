- تأثير الحروب على الفقر وانعدام الأمن الغذائي: الحروب التي شنتها إسرائيل على غزة ولبنان وإيران واليمن أدت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 26.2% وزيادة انعدام الأمن الغذائي بنسبة 27.5%، مما أوجد "فقراء الحرب" المعتمدين على المساعدات الغذائية. - غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية: ارتفعت كلفة المعيشة بنسبة 10%، مما زاد من نفقات الأفراد والعائلات، حيث أشار 59.6% من متلقي المساعدات إلى تدهور وضعهم الاقتصادي، واضطر 41% من العائلات إلى إرسال أحد الأبناء للعمل. - تحذيرات من أزمة اجتماعية واقتصادية: مدير عام منظمة "لاتيت" حذر من "تسونامي اقتصادي اجتماعي"، مشيراً إلى ضرورة التدخل الحكومي، حيث تأثر 75% من الإسرائيليين بغلاء المعيشة وزاد انعدام الأمن الغذائي إلى 32.1%. الأمم المتحدة أعلنت المجاعة في غزة، حيث يواجه 500 ألف شخص جوعاً كارثياً.

أفادت تقارير حديثة لمؤسسات إسرائيلية بأن التداعيات الاقتصادية لعامين من الحروب التي شنتها إسرائيل على غزة ولبنان وإيران واليمن أصبحت ملموسة على ربع الأسر في إسرائيل، ودفعت بمزيد من السكان إلى خانة الفقر. ورصدت منظمة المساعدات الإنسانية الإسرائيلية "لاتيت" (Latet) ما سمّته "الصورة الحقيقية للفقر في إسرائيل" أو "فقراء الحرب"، وقالت إن هذه النسبة تصل إلى 26.2% من مجمل السكان، وترتفع بين بعض العائلات التي لديها طفل واحد إلى نسبة 83.2%.

وقالت المنظمة، التي تأسست عام 1996 لمكافحة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، في تقريرها السنوي الصادر هذا الأسبوع، إن أكثر من ربع الأسر في إسرائيل تعاني الآن من الفقر الغذائي بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لحرب الإبادة الجماعية التي استمرت عامين في قطاع غزة وفي الجوار الإقليمي. كما أوضحت أن 26.9% من العائلات الإسرائيلية (حوالي 867.256 ألف أسرة) تواجه انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة بنسبة 27.5% مقارنة بالعام الماضي، كما أن ربع المتلقين للمساعدات يتم حسابهم على "الفقراء الجدد"، وهم الأشخاص الذين أصبحوا معتمدين على المساعدات الغذائية فقط في العامين الماضيين بعد بدء الحرب في غزة.

وكان تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، نشرته يوم الاثنين، قد ذكر أن كلفة المعيشة في إسرائيل ارتفعت بنسبة 10% في العام الماضي، ما أدى لارتفاع نفقات الفرد والأسرة وزاد من نسب "فقراء الحرب" حتى ممن يحصلون على مساعدات، وأن السنتين الماضيتين سجلتا ارتفاعا متواصلا في عدد العائلات التي تفاقم فقرها بموجب كافة المؤشرات، وذلك قبل التقليصات التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية في ميزانية عام 2026.

ويكشف التقرير أن تبعات الحرب وغلاء المعيشة تسببت بإنفاق إضافي سنوي بحوالي 3500 شيكل للفرد (أكثر من 1000 دولار)، وقرابة تسعة آلاف شيكل للعائلة (2800 دولار)، كما يبين أن كلفة المعيشة للفرد بلغت 5589 شيكلا للفرد شهريا (1700 دولار)، و14.139 شيكلا للعائلة (4.5 آلاف دولار)، ما يشكل ارتفاعا بنسبة 27.5% بالنسبة للعائلة، و28.9% بالنسبة للفرد قياسا بالعام الماضي. وأضاف التقرير أن 42.4% من الذين يحصلون على مساعدات، و45.9% من المسنين الذين يحصلون على مساعدات، أفادوا بأن وضعهم النفسي تفاقم منذ بداية الحرب. وقال 59.6% من الذين يحصلون على مساعدات إن وضعهم الاقتصادي ساء في السنة الأخيرة، قياسا بـ36.5% بين مجمل السكان، واضطر أحد الأبناء في 41% من العائلات التي تحصل على مساعدات أن يخرج للعمل، بينما هذه النسبة بين مجمل السكان هي 17.2%.

وتأتي هذه المعطيات بالرغم من أنه في 83.2% من العائلات التي تحصل على مساعدات يوجد معيل واحد على الأقل، إلا أنهم ما زالوا فقراء. وأفاد 54.8% من الذين يحصلون على مساعدات بأن وضع عملهم ساء منذ بداية الحرب، وتنخفض هذه النسبة إلى 26.2% بين مجمل السكان. وسبق أن كشف معهد التأمين الوطني الإسرائيلي في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في تقريره السنوي، عن معاناة 2.8 مليون إسرائيلي من "الفقر الغذائي" أو مما سماه "انعدام الأمن الغذائي"، وتحدث عن "أضرار واسعة النطاق للأسر في جميع القطاعات في إسرائيل"، وزعم أن مليون طفل في إسرائيل يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ودعا لإنشاء برنامج وطني شامل للحد من انعدام الأمن الغذائي.

تسونامي اقتصادي اجتماعي

وعلق مدير عام منظمة "لاتيت" عيران فاينتروب على هذه الإحصاءات قائلا إن "تبعات الحرب، وكلفة الأمن وضرورات إعادة التأهيل الهائلة، إلى جانب استمرار ارتفاع غلاء المعيشة والتقليص المتوقع في الإنفاق الحكومي للاحتياجات المعيشية، بعد سنتين من (الحرب العسكرية)، سيجلب بدوره سنتين من (الحرب في الحلبة الاقتصادية الاجتماعية)، ويؤدي إلى اتساع انعدام الأمن الغذائي، وتعمق الفقر وانتقاله إلى مجموعات سكانية جديدة، من الطبقة الوسطى الدنيا، وعائلات عناصر قوات جنود الاحتياط، وأولئك الذين تضرروا اقتصاديا ممن تدهورت أحوالهم إلى ضائقة اقتصادية وباتوا (فقراء الحرب)".

وحذر فاينتروب من أن "الصورة التي يعرضها تقرير (الفقر البديل) هي بمثابة تحذير من تسونامي، فالوضع الاجتماعي الذي كان صعبا أصلا قبل الحرب، يستوجب تعاملا من جانب أجهزة الدولة وحلولا حكومية شاملة". واعتبرت المنظمة الإسرائيلية أن "هذه حالة طوارئ اجتماعية نتجت عن العواقب الاقتصادية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن تعميق مؤشرات الفقر وغلاء المعيشة يستوجب حلولا توفرها أجهزة الدولة من أجل بناء مناعة قومية".

ولفتت صحيفة "يديعوت احرونوت"، في تعليقها على تقرير الفقر البديل الذي نشرته منظمة "لاتيت"، إلى أن ارتفاع كلفة المعيشة بنسبة 10% خلال العام الماضي وبسبب الحرب، جعلت الأسرة التي لديها معيلان يكسبان الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 12000 شيكل شهرياً، ويكاد يكون الحد الأدنى المطلوب للنفقات الأساسية، وهو ما يمثل فجوة هائلة مقارنة بنفقات أسر الطبقة المتوسطة، حيث أنفقت أسر الطبقة المتوسطة حوالي 9539 شيكلاً للفرد هذا العام، وحوالي 24.396 شيكلاً لأسرة مكونة من أربعة أفراد.

غلاء المعيشة أثر على 75% من الإسرائيليين

ووفقاً لاستطلاع رأي أجراه "تقرير الفقر" الإسرائيلي، قال 75% من الإسرائيليين إن غلاء المعيشة أثر عليهم خلال العام الماضي، بينما تأثر جميع من كانوا يتلقون بالفعل مساعدات من منظمات توزيع المواد الغذائية بنسبة تزيد عن 98%. وأظهر استطلاع سابق أجرته المنظمة زيادةً مقلقةً في عدد الإسرائيليين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الماضي. ووفقاً للنتائج، يعاني حوالي 2.8 مليون شخص، أي ما يعادل 32.1% من الإسرائيليين، بمن فيهم 1.3 مليون طفل، من انعدام الأمن الغذائي، بزيادة عن 24.9% في عام 2024.

ويُعرف "انعدام الأمن الغذائي" في إسرائيل بأنه عدم القدرة على ضمان إمداد مستمر من الغذاء الذي يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة للنمو السليم والصحة، ورغم أنه قد يؤدي إلى سوء التغذية، إلا أنه لا يعني انعدام الغذاء، حسبما يفعل الاحتلال من تجويع مع أهالي غزة، الذين يعانون مأساة جراء حرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت الأمم المتحدة، في أغسطس/ آب الماضي، رسمياً المجاعة في غزة، وهو أول إعلان من نوعه في الشرق الأوسط، وقال خبراؤها إنّ 500 ألف شخص يواجهون جوعاً كارثياً. وبعد أشهر من التحذيرات بشأن الوضع الإنساني واستشراء الجوع في القطاع الفلسطيني، أكّد التصنيف المرحلي للأمن الغذائي ومقرّه في روما أنّ محافظة غزة (مدينة غزة وحدها) التي تغطي نحو 20% من قطاع غزة تشهد مجاعة.