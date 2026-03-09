الحرب تخفض مؤشرات معظم بورصات الخليج

- شهدت بورصات الخليج تراجعاً ملحوظاً بسبب الأوضاع الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، حيث انخفض مؤشر دبي بنسبة 2.8% وتراجعت بورصة أبوظبي للجلسة السادسة على التوالي. - ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية في المنطقة، مع تسجيل البحرين أعلى مستوى في عقود مبادلة مخاطر الائتمان منذ ثلاث سنوات، وتراجع المؤشر السعودي بنسبة 1.6%. - رغم التحديات، تظل السعودية جذابة للمستثمرين، حيث يظل مؤشر تاسي في المنطقة الخضراء، وساهمت الجهود السعودية في تخفيف المخاوف بشأن مضيق هرمز.

انخفضت معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم الاثنين، وتكبدت بورصة دبي خسائر حادة، وسط استمرار الحرب في المنطقة، وارتفاع أسعار النفط بأكثر من 11% بسبب خفض الإمدادات والمخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الشحن عبر مضيق هرمز.

ويسود القلق في أسواق الطاقة بشكل خاص إزاء التوتر حول مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية. وقد عوّض المؤشر الرئيسي في دبي بعض خسائره التي سجلها في وقت سابق ليغلق على انخفاض 2.8%، مع هبوط سهم شركة إعمار العقارية 4.7% وتراجع سهم شركة سالك للتعرفة المرورية 4.9%. وانخفض المؤشر، الذي استأنف التداول يوم الأربعاء بعد تعليق دام يومين، بأكثر من 11% خلال أربع جلسات، لتبلغ خسائره منذ بداية العام نحو خمسة بالمئة.

وهوى سهم العربية للطيران خمسة بالمئة. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.4%، لتستمر خسائره للجلسة السادسة على التوالي، متأثراً بانخفاض سهم بنك أبوظبي التجاري 4.9%.

ومن تدابير بورصات الخليج اليوم، حددت بورصتا دبي وأبوظبي الأسبوع الماضي مؤقتاً حداً أدنى لتراجع أسعار الأوراق المالية عند ‌خمسة بالمئة. وشهدت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون السيادية الصادرة عن عدة دول في المنطقة ارتفاعاً حاداً مجددا اليوم الاثنين. وأظهرت بيانات ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس أن البحرين سجلت ارتفاعاً في عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات بمقدار 23 نقطة أساس عن إغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 281 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان في مصر 12 نقطة أساس، وارتفعت في السعودية وقطر وأبوظبي ودبي أربع نقاط أساس لكل منها. وتراجع المؤشر القياسي السعودي 1.6% منهياً سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، مع نزول سهم مصرف الراجحي 3.9% وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المنطقة من حيث الأصول، 4.5%.

وخسر سهم شركة طيران ناس للرحلات منخفضة التكلفة 4.4%، لكن سهم أرامكو السعودية ارتفع 0.7% قبل صدور تقرير أرباحها السنوية غداً الثلاثاء. وتوقع جنيد أنصاري من شركة كامكو إنفست أن يميل المستثمرون إلى القطاعات الأقل انكشافاً على التوترات الإقليمية.

وقال إن السعودية لا تزال جذابة نسبياً، إذ يظل كل من مؤشر تاسي السعودي ومؤشر إم.إس.إم 30 العماني يمثلان السوقين الوحيدتين اللتين ما زالتا في المنطقة الخضراء منذ بدء الأزمة، مدعومين بانخفاض مستوى انكشاف السعودية المباشر والمكاسب التي حققتها أسهم أرامكو.

ونقلت وكالة رويترز عن المدير العام لشركة ناجا دوت كوم الشرق الأوسط جورج بافيل قوله إن الجهود السعودية لتحويل مسار صادرات النفط الخام عبر ينبع خففت المخاوف بشأن الاضطراب في مضيق هرمز. وأضاف أن السوق يمكن أن تستفيد أكثر إذا ظل النفط مرتفعاً وظلت المعنويات المحلية قوية.

وتراجع المؤشر في قطر 2.6% مع انخفاض جميع الأسهم المدرجة عليه تقريباً، ومنها سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، الذي هبط 2.7%. وانخفض المؤشر في البحرين 1.4%، وهبط المؤشر في الكويت 0.5%، بينما صعد المؤشر في سلطنة عُمان 3.1%. وخارج منطقة الخليج، فقد مؤشر البورصة المصرية 0.8%، ليواصل التراجع من الجلسة السابقة.

(رويترز)