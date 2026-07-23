الحرب تبعد الخضراوات والفواكه عن موائد الغزيين

- الحرب الإسرائيلية على غزة دمرت الأراضي الزراعية، مما أدى إلى انهيار الإنتاج المحلي والاعتماد على المنتجات المستوردة، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما زاد من معاناة السكان الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية. - الأسر الفلسطينية تواجه ظروفًا معيشية قاسية بسبب فقدان مصادر الدخل وارتفاع الأسعار، مما يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية، كما يعاني الأفراد مثل أحمد خضر ودعاء فرج من صعوبات اقتصادية حادة. - تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، مما فاقم أزمة الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار، وجعل الأغذية الطازجة بعيدة المنال لآلاف الأسر.

أصبحت الخضراوات والفواكه في أسواق قطاع غزة من أكثر السلع الغذائية ارتفاعاً في الأسعار عقب تدمير الحرب الإسرائيلية للقطاع الزراعي الذي كان يوفر احتياجات السوق المحلية ويحقق اكتفاءً ذاتياً في معظم الأصناف. ومع انهيار الإنتاج الزراعي المحلي، أصبحت الأسواق تعتمد بصورة شبه كاملة على الخضراوات والفواكه المستوردة التي تدخل بكميات محدودة وتكاليف مرتفعة، ما أدى إلى قفزة كبيرة في الأسعار، في وقت يعاني فيه معظم السكان من الفقر وفقدان مصادر الدخل واعتمادهم شبه الكامل على المساعدات الإنسانية. وتسببت الحرب الإسرائيلية المستمرة في تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وتجريف المزارع واستهداف مصادر المياه وشبكات الري، الأمر الذي أفقد القطاع أحد أهم مقومات أمنه الغذائي وترك آلاف العائلات عاجزة عن شراء أبسط احتياجاتها الغذائية، بعدما كانت الخضراوات والفواكه جزءاً أساسياً من موائدها اليومية.

حرمان غذائي

ويقول الفلسطيني أحمد خضر، الذي فقد عمله داخل إسرائيل بعد اندلاع الحرب واعتقل لأكثر من ثلاثة أشهر قبل الإفراج عنه، إنه وجد نفسه بعد عودته إلى غزة بلا مصدر دخل، ليواجه مع أسرته ظروفاً معيشية قاسية في ظل البطالة والفقر وارتفاع الأسعار. ويضيف خضر لـ"العربي الجديد" أن أسعار الخضراوات والفواكه ارتفعت بصورة غير مسبوقة، حتى أصبحت خارج قدرة معظم المواطنين، موضحاً أن "فئة قليلة فقط هي التي تستطيع شراء الخضراوات والفواكه بانتظام، أما غالبية الغزيين فلم تعد قادرة على توفيرها لأطفالها بسبب الأسعار المرتفعة وانعدام الدخل". ويتساءل خضر عن سبب غياب الخضراوات والفواكه عن المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها معظم سكان القطاع، قائلاً إن تلك المساعدات أصبحت المصدر الرئيسي للغذاء بالنسبة إلى الأغلبية، لكنه يرى أنها لا توفر احتياجات غذائية متكاملة، مطالباً بإدراج الخضراوات والفواكه ضمن المساعدات لتخفيف معاناة الأسر الفقيرة وتحسين أوضاعها الغذائية.

ووفقاً لوزارة الزراعة، كان القطاع الزراعي قبل الحرب يشهد اكتفاءً ذاتياً في معظم أصناف الخضراوات، مثل البندورة والخيار والبطاطس والبصل والخضراوات الورقية، ولم يقتصر دوره على تغطية احتياجات السوق المحلية، وإنما كان يسوق منتجاته إلى الضفة الغربية ويصدر يومياً نحو 300 طن من الخضراوات، موفراً للمزارعين دخلاً يومياً يقارب مليون شيكل. وتقول الفلسطينية دعاء فرج، إن الحياة أصبحت أصعب منذ إصابة زوجها خلال الحرب، وهي الإصابة التي أدت إلى بتر إحدى قدميه، لتفقد الأسرة مصدر دخلها الوحيد، وتصبح عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية. وتوضح فرج لـ"العربي الجديد" أنها لم تعد تشتري الخضروات أو الفواكه بسبب أسعارها المرتفعة، مؤكدة أنه لا يوجد لدى الأسرة أي دخل ثابت يمكنها من شراء تلك الأصناف، وأن الأولوية أصبحت لتأمين الحد الأدنى من الغذاء الذي يبقي أفراد الأسرة على قيد الحياة. وتلفت إلى أن عائلتها بالكاد تتناول الخضراوات أو الفواكه عندما تحصل عليها من خلال مساعدة يقدمها أحد الأصدقاء أو الجيران الذين يقدرون الظروف الصحية الصعبة لزوجها، مشيرة إلى أنه "حتى حبة البندورة أصبحت صعبة المنال، وأطفالي يطلبون مني كثيراً شراءها، لكنني لا أستطيع بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توفر المال".

اقتصاد عربي 3 مليارات دولار خسائر القطاع الزراعي في غزة

أسعار ملتهبة

وفي سوق الشيخ رضوان بمدينة غزة، يؤكد البائع مؤمن جبر أن أسعار الخضراوات والفواكه تضاعفت عدة مرات، مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، نتيجة انهيار الإنتاج المحلي والاعتماد على البضائع المستوردة التي تصل بكميات محدودة وتكاليف مرتفعة. ويقول جبر لـ"العربي الجديد" إن كيلو البندورة ارتفع من شيكلين إلى 11 شيكلاً، والبطاطا من 1.5 شيكل إلى 8 شواكل، والباذنجان من شيكل واحد إلى 6 شواكل، والليمون من 3 شواكل إلى 13 شيكلاً، والبصل من شيكلين إلى 7 شواكل. ويضيف: "أسعار الفواكه شهدت بدورها ارتفاعات كبيرة، إذ ارتفع كيلو التفاح من 3 شواكل إلى 14 شيكلاً، والموز من 3.5 شواكل إلى 13 شيكلاً، والخوخ من 3 شواكل إلى 12 شيكلاً، فيما ارتفع سعر البطيخ من شيكل واحد إلى 7 شواكل". ويشير إلى أن هذه الأسعار جعلت كثيراً من العائلات تكتفي بالنظر إلى البضائع دون القدرة على شرائها، بعدما أصبحت الخضراوات والفواكه بالنسبة إليها من الكماليات، وليست من الاحتياجات الأساسية.

وتؤكد بيانات وزارة الزراعة في غزة حجم الكارثة التي لحقت بالقطاع الزراعي، إذ بلغت خسائره من جراء الحرب نحو ثلاثة مليارات دولار، منها 1.49 مليار دولار خسائر مباشرة. وكان قطاع الخضراوات من أكثر القطاعات تدميراً، فيما تضرر نحو 87% من الأراضي الزراعية المخصصة للإنتاج النباتي، ما أدى إلى تراجع حاد في إنتاج المحاصيل وزيادة الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. ويحذر مختصون من أن استمرار تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في غزة، خصوصاً مع اتساع رقعة الفقر والبطالة واعتماد أغلب السكان على المساعدات الإنسانية، في وقت باتت فيه الأغذية الطازجة بعيدة المنال بالنسبة إلى آلاف الأسر التي تكافح يومياً لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتها المعيشية.