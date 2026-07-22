الحرب التي ستُغيِّر الاقتصاد العالمي حتى لو انتهت غداً

- تؤثر المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصاد العالمي بزيادة القلق في الأسواق ورفع تكلفة التجارة، مما يعيد تشكيل الاقتصاد وفق معادلات جديدة تفرضها المخاطر الجيوسياسية. - تتسارع الجهود لتقليل الاعتماد على الممرات البحرية التقليدية عبر تطوير بدائل مثل خطوط الأنابيب والطاقة المتجددة، مما يعيد رسم الجغرافيا الاقتصادية للطاقة ويضيف "علاوة الحرب" لسعر النفط. - تدفع التوترات رؤوس الأموال للبحث عن وجهات استثمارية بديلة، مما يعيد توزيع الاستثمارات ويجعل "الأمان الجيوسياسي" معياراً مهماً بجانب الكفاءة الاقتصادية.

حين تتحوَّل المواجهات العسكرية من تبادل الضربات إلى استهداف البنية الاقتصادية، يصبح من الخطأ النظر إليها باعتبارها مجرّد حرب عابرة يمكن أن تنتهي بتوقيع اتِّفاق أو إعلان هدنة. فالتصعيد العسكري الذي تقوده الولايات المتّحدة ضدّ إيران، وما يقابله من هجمات إيرانية تستهدف دولاً خليجية بتهمة تقديم الدعم اللوجستي لواشنطن، لا يقتصر أثره على ساحات القتال، بل يمتدّ إلى قلب الاقتصاد العالمي.

فكل صاروخ يسقط في منطقة تُعدّ شرياناً للطاقة العالمية يطلق في الوقت نفسه موجة جديدة من القلق في الأسواق، ويعيد حسابات المستثمرين، ويرفع تكلفة التجارة والتمويل والتأمين. ولهذا، فإنّ السؤال الحقيقي لم يعد: متى ستنتهي الحرب؟ بل: ماذا سيبقى من آثارها بعد أن تتوقّف المدافع؟ فالحروب الحديثة لا تنتهي لحظة توقُّف إطلاق الصواريخ، وإنّما تبدأ عندها مرحلة أخرى أكثر هدوءاً، لكنّها أشدّ تأثيراً، وهي مرحلة إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وفق معادلات جديدة تفرضها المخاطر الجيوسياسية.

في الظاهر، تبدو المعركة الحالية مرتبطة بموازين القوى العسكرية، لكن في العمق تدور معركة أخرى أكثر أهمية، عنوانها الثقة. فالأسواق العالمية لا تتعامل مع الأحداث بمنطق الحاضر، وإنّما تبني قراراتها على توقّعات المستقبل. وحتى لو أُعلن غداً عن وقفٍ شاملٍ للعمليات العسكرية، فإنّ المستثمرين وشركات الطاقة وصناديق الاستثمار لن يتعاملوا مع مضيق هرمز كما كانوا يفعلون قبل اندلاع الحرب. فالممرّ الذي كان يُنظر إليه لعقود باعتباره شرياناً موثوقاً لتدفُّق النفط والغاز، سيُصنَّف مستقبلاً ضمن الأصول الجغرافية مرتفعة المخاطر. وهذه ليست مسألة نفسية، بل معادلة اقتصادية تُترجم مباشرة إلى قرارات استثمارية بمليارات الدولارات.

ومن المرجح أنّ تتسارع المشاريع الرامية إلى تقليل الاعتماد على المضيق، سواء عبر توسيع خطوط الأنابيب التي تتجاوز هرمز، أو تطوير موانئ بديلة، أو زيادة الاستثمارات في مناطق إنتاج جديدة بشرق المتوسّط وأفريقيا، إلى جانب تسريع مشاريع الطاقة المتجدِّدة والهيدروجين الأخضر. وما يحدث اليوم قد يكون بداية تحوُّل تاريخي يجعل الجغرافيا الاقتصادية للطاقة أقلّ ارتباطاً بالممرّات البحرية التقليدية وأكثر تنوُّعاً في مصادرها ومساراتها.

ولا تقف آثار الحرب عند إعادة رسم خرائط الطاقة، بل تمتدّ إلى إعادة تعريف سعر النفط نفسه. فالأسواق لم تعد تنظر إلى البرميل باعتباره مجرّد سلعة تخضع للعرض والطلب، وإنّما أصبح يحمل داخله تكلفة إضافية يمكن وصفها بـ"علاوة الحرب". وحتى إذا استقرّت الأسعار عند مستويات تتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، فإنّ الاقتصاد العالمي سيدفع أكثر بكثير من هذا الرقم بصورة غير مباشرة.

فكل ناقلة تمرّ عبر منطقة مضطربة تحتاج إلى تأمين أعلى، وكل شحنة تواجه مخاطر إضافية تستوجب كلفة نقل أكبر، كما ترتفع كلفة التمويل بسبب زيادة المخاطر، وتنعكس أسعار الفائدة المرتفعة على الصناعة والاستثمار والإنتاج. وبهذا المعنى، فإنّ التضخّم الذي قد يشهده العالم في المرحلة المقبلة لن يكون ناتجاً بالضرورة عن نقص الإمدادات النفطية فحسب، وإنّما عن تضخّم في تكلفة إيصال الطاقة إلى المستهلك النهائي أيضاً.

وهنا تظهر مفارقة اقتصادية طالما أثبتها التاريخ، وهي أنّ الرابح الأكبر في كثير من الحروب ليس الطرف الذي يمتلك أكبر ترسانة عسكرية، وإنّما الطرف الذي يبقى بعيداً عن ساحات القتال. فالمستثمر لا يضع أمواله حيث ترتفع أصوات المدافع، بل حيث يشعر بأنّ أمواله ستكون أكثر أماناً واستقراراً.

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ولهذا، فإنّ استمرار التوتر في الشرق الأوسط قد يدفع موجات جديدة من رؤوس الأموال إلى البحث عن وجهات بديلة، مثل الهند وجنوب شرق آسيا وبعض الاقتصادات الأفريقية الصاعدة وأميركا اللاتينية. فكل مصنع جديد يُلغى في منطقة عالية المخاطر قد يُبنى في دولة أكثر استقراراً، وكل صندوق استثماري يُؤجِّل مشروعاً في الشرق الأوسط قد يُوجِّه أمواله إلى سوق أخرى توفِّر بيئة أقلّ تقلُّباً. ومن هنا فإنّ الحرب لا تعيد توزيع النفوذ العسكري فقط، بل تعيد توزيع رؤوس الأموال وفرص العمل والاستثمارات العالمية، وهو تحوُّل قد يمتدّ لسنوات طويلة بعد انتهاء المواجهات.

والأخطر من ذلك أنّ الشركات العالمية الكبرى باتت تعيد النظر في مفهوم سلاسل الإمداد نفسه. فمنذ جائحة كورونا، بدأت المؤسّسات الدولية تتحدّث عن ضرورة تقليل الاعتماد على مورد واحد أو ممرّ واحد، لكن الحرب الحالية قد تمنح هذه الاستراتيجية دفعة غير مسبوقة.

فالمصانع التي كانت تعتمد على مسارات شحن محدَّدة ستسعى إلى تنويع طرقها، والدول الصناعية ستبحث عن مصادر متعدِّدة للطاقة والمواد الخام، فيما ستتزايد الاستثمارات في التخزين الاستراتيجي والقدرات اللوجستية البديلة. ومع مرور الوقت، قد يصبح معيار "الأمان الجيوسياسي" مساوياً في أهميته لمعيار الكفاءة الاقتصادية، وهو تحوُّل يعني أنّ تكلفة الإنتاج العالمية لن تُحسب بعد اليوم وفق أسعار المواد الأولية فقط، بل وفق مستوى الاستقرار السياسي والأمني في المناطق التي تمرّ بها تلك المواد.

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إنّ قراءة هذه التطوُّرات من زاوية المعارك اليومية فقط قد تحجب الصورة الأكبر. فالحروب الحديثة لم تعد تُقاس بعدد المواقع التي تُسيطر عليها الجيوش، بل بعدد التحوُّلات التي تفرضها على الاقتصاد العالمي. وما نشهده اليوم قد يكون بداية مرحلة تمتدّ لعقد كامل، تُعاد خلالها صياغة خرائط التجارة والطاقة والاستثمار، وتتغيَّر فيها أولويات الحكومات والشركات والمستثمرين.

خلاصة القول: من المرجح أن تكون السنوات المقبلة شاهدة على سباق عالمي لإعادة رسم خرائط الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد بما يقلِّل الاعتماد على المناطق المضطربة. ولهذا، فإنّ الحدث الأهمّ ليس عدد الصواريخ التي أُطلقت، بل عدد القرارات الاقتصادية التي ستُتَّخذ نتيجة لذلك. وربما يكتشف العالم لاحقاً أنّ الحرب التي بدت في ظاهرها مواجهة عسكرية إقليمية، كانت في حقيقتها نقطة الانطلاق نحو نظام اقتصادي جديد، تُقاس فيه قوّة الدول بقدرتها على إدارة المخاطر، وليس فقط بحجم مواردها أو قوّتها العسكرية.