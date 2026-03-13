الحرب الإيرانية ترفع كلفة الزراعة في المغرب

- تواجه الزراعة المغربية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة الآزوتية نتيجة الحرب الإيرانية وتأثيرها على مضيق هرمز، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 30%، مما يثقل كاهل المزارعين الذين يعتمدون عليها في زراعة الحبوب والخضروات. - المغرب، رغم كونه منتجاً رائداً للأسمدة الفوسفاتية، يعتمد على استيراد مدخلات إنتاجها مثل الغاز والأمونيا، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويؤثر على ميزانيات المزارعين. - تدخلت الدولة سابقاً لتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، حيث بلغت مشتريات المغرب من الأسمدة 390 مليون دولار في العام الماضي، متأثرة بالظروف الإقليمية والحرب في أوكرانيا.

يسيطر القلق على المزارعين في المغرب بسبب تأثيرات الحرب الإيرانية على أسعار الأسمدة الآزوتية التي لها دور حاسم في تحديد مردودية الموسم الزراعي المقبل، خاصة أن حوالي 30% من اليوريا التي تحتاجها الزراعة عبر العالم تمر عبر مضيق هرمز الذي يواجه الإغلاق من قبل طهران، ما يوقف حركة شحن البضائع ومنها المواد الأولية للأسمدة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 30%، منتقلة من 490 دولاراً إلى 660 دولاراً للطن بعد عشرة أيام على بداية الحرب واستهداف السفن في مضيق هرمز.

ويعد المغرب منتجاً رائداً في العالم للأسمدة الفوسفاتية، غير أن المدخلات المتدخلة في إنتاجها مثل الغاز والأمونيا تستورد من الخارج. وتعد الأسمدة الآزوتية حاسمة بالنسبة لبعض الزراعات مثل الحبوب والنباتات الزيتية والفواكه والخضر. وتثقل تكلفة المدخلات مثل الأسمدة الآزوتية عندما ترتفع أسعارها ميزانيات المزارعين الذين يعولون عليها من أجل إنضاج المحاصيل. ويذهب محمد الإبراهيمي، نائب رئيس الجمعية المغربية لمكثري البذور إلى أن أسعار الأسمدة الآزوتية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في السوق المحلية قبل الحرب في الشرق الأوسط بحوالي 50%، حيث انتقلت إلى 45 و55 دولاراً للقنطار.

ويؤكد في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن غلاء الأسمدة يدفع بعض المزارعين إلى عدم معالجة المزروعات بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستعرف ارتفاع حاجة بعض المزروعات مثل الخضر والأشجار المثمرة للأسمدة الآزوتية مع بدء مواسم الزراعة.

كانت الدولة قد تدخلت في مناسبات سابقة بهدف تزويد السوق بكميات من الأسمدة الأزوتية المستوردة عندما ترتفع أسعارها في السوق الدولية، حيث تسعى إلى توفيرها للمزارعين بأسعار مدعمة. وتفيد بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مشتريات المغرب من الأسمدة الطبيعية والكيميائية، بلغت في العام الماضي حوالي 390 مليون دولار مقابل 371 مليون دولار في 2024. وتتأثر فاتورة الأسمدة الطبيعية والكيميائية في المغرب بالظروف الإقليمية.

فقد تضاعفت فاتورتها في 2022 في سياق الحرب في أوكرانيا، منتقلة إلى 492 مليون دولار، مقابل 287 مليون دولار في 2021، رغم تراجع الكميات المستوردة من 846 ألف طن إلى 606 آلاف طن.