"الجيل زد" الأقل ثقة باقتصاد بريطانيا والأكثر تشاؤماً

- الجيل زد يواجه تحديات اقتصادية عالمية، حيث يعاني من شعور بالظلم الاقتصادي بسبب الأزمات المتتالية مثل الأزمة المالية في 2008 وجائحة كوفيد-19، مما أثر على توفر الوظائف وزاد من المنافسة التكنولوجية. - في بريطانيا، يعاني الجيل زد من تدهور اقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة وتكاليف المعيشة، مما يؤثر على ثقتهم في الاقتصاد وقدرتهم على شراء منازل. - تعهدات حكومية تشمل إصلاح التعليم ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض، لكن الجيل زد يواجه تحديات مستمرة بسبب ارتفاع تكاليف التوظيف وتقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يبدو أن الغضب الذي يكتنف أفراد "الجيل زد" لا يقتصر على الدول الفقيرة، التي أصبحوا فيها محركاً للثورات والاحتجاجات، إذ تشير أبحاث متعددة إلى أن الشعور بالظلم من الواقع الاقتصادي لأبناء "جيل زد" ظاهرة عالمية. ما يجمع أبناء هذا الجيل أنهم مواليد للفترة بين 1998- 2012، إذ يصنفون على أنهم "مواطنون رقميون"، كبروا وتلقوا تعليمهم في بيئة شكلت الإنترنت عمودها الفقري وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي مصدراً رئيسياً لما يتلقونه من ثقافة وأخبار.

في المجتمعات الصناعية كان "جيل زد" عنوان الأزمات الاقتصادية، بدءاً من الأزمة المالية العالمية في 2008 وحتى إغلاق جائحة كوفيد، ولدى تخرج أكبر أبناء هذا الجيل من الجامعات، أصبحت الوظائف أقل، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي منافساً أساسياً لهم.

في بريطانيا، تكتسب معاناة "الجيل زد" بعداً إضافياً، نظراً لما تعيشه البلاد من تدهور اقتصادي ممتد. وحسب تقرير صادر عن مؤسسة GFK (نمو من خلال المعرفة) البحثية، فإن أفراد الجيل زد (Gen Z) أقل ثقة بأن الاقتصاد البريطاني يعمل لمصلحتهم، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات الادخار، ما يترك الشباب أكثر تشاؤماً بشأن بناء مسيرتهم المهنية وشراء منزل.

ونقلت وكالة بلومبيرغ اليوم الخميس عن التقرير التحليلي الذي أصدرتهGfK، أن ثقة المستهلكين تراجعت بين جميع الفئات العمرية في إبريل/ نيسان، بعدما تعرضت ميزانيات الأسر لضغوط بسبب الارتفاع القياسي في أسعار الوقود، الذي أشعلته تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.

لكن فيما تعافت ثقة من تجاوزوا سن الخمسين إلى حد كبير منذ ذلك الحين، أصبح المستهلكون الذين تراوح أعمارهم بين 16 و29 عاماً أكثر تشككاً. وانخفض مؤشر الثقة لدى الفئة العمرية بين 16 و29 عاماً إلى سالب نقطتين في يونيو/حزيران، مقارنة مع 18 نقطة في ديسمبر/كانون الأول. وفي المقابل، ظل المؤشر مستقراً عند سالب 41 نقطة لدى الفئة بين 50 و64 عاماً خلال الفترة نفسها، بينما تراجع نقطة واحدة فقط إلى سالب 39 نقطة بين من تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.

وقال نيل بيلامي، مدير رؤى المستهلكين في GfK، إن "الشباب كانوا على الأرجح أكثر أملاً في التغيير" عندما وصل حزب العمال إلى السلطة في عام 2024، مضيفاً أن "قدراً كبيراً من ذلك التفاؤل لم يدم طويلاً".

وأضاف أن كبار السن الأكثر ثراءً استفادوا من ارتفاع أسعار الفائدة بعد جائحة كورونا لتعزيز مدخراتهم، فيما واجهت الأسر الأقل دخلاً صعوبة في تغطية الاحتياجات اليومية الأساسية. وقال: "الشباب ببساطة يملكون هامش أمان أقل عندما تسوء الأمور."

ويعاني الاقتصاد البريطاني من هشاشة، وبعض نقاط ضعفه تؤثر بصورة خاصة في الشباب. فقد أصبحت وظائف المبتدئين أقل توفراً مع ارتفاع تكاليف التوظيف وتقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تجعل زيادة تكاليف المعيشة وارتفاع معدلات الرهن العقاري دخول سوق الإسكان أصعب.

وبلغت نسبة البطالة بين الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 16 و24 عاماً نحو واحد من كل ستة في مايو/ أيار، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عقد، مع وجود أكثر من مليون شاب بريطاني خارج سوق العمل والتعليم.

وقال كين تان، كبير مستشاري قطاع التجزئة في شركة أبحاث برايس وووترهاوس كوبرس PwC: "أصبح الأمان الوظيفي مصدر قلق أكبر بالنسبة إلى الشباب. وبينما تأثر كبار السن أيضاً إلى حد ما، فإنهم أكثر احتمالاً لأنهم ربما راكموا مدخرات أو امتلكوا منازلهم أو تقلصت قيمة رهونهم العقارية".

وأظهر استطلاع أجرته الشركة أن نحو خُمس الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً فقط اعتبروا أوضاعهم المالية "جيدة" في إبريل/ نيسان، مقارنة بما يقرب من الثلث في بداية العام. في المقابل، أفاد من تبلغ أعمارهم 55 عاماً فأكثر، بأن أوضاعهم المالية لم تشهد تغيراً يُذكر.

ويُعَدّ المتقاعدون الفئة العمرية الوحيدة التي شهدت نمواً ملحوظاً في الرغبة في الادخار مقارنة بما قبل جائحة كورونا. فقد تضاعفت نية من تزيد أعمارهم على 65 عاماً في ادخار الأموال خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران مقارنة بمستويات عام 2019، فيما ظلت هذه النيات مستقرة نسبياً بين الأسر الأصغر سناً، وفقاً لتحليل أجرته "بلومبيرغ" لبيانات GfK.

وفي أول خطاب له رئيساً لوزراء المملكة المتحدة، تعهد آندي بيرنام بـ"مساعدة المزيد من الشباب على دخول سوق العمل من خلال إصلاح نظام التعليم وتقديم مزيد من الدعم لهم". وأعلن، الأربعاء، خفض الحد الأقصى لسعر تذكرة الحافلات على مستوى البلاد من 3 جنيهات إسترلينية (4 دولارات) إلى جنيهين إسترلينيين، وهو إجراء من المتوقع أن يفيد المستهلكين الأقل دخلاً، بمن فيهم الشباب، نظراً لاعتمادهم على وسائل النقل العام بدرجة أكبر من الفئات الأكثر ثراءً، بينما يحصل المتقاعدون بالفعل على خدمة الحافلات مجاناً.

أما قراره بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول، فسيشمل جميع الأسر، إلا أن معهد الدراسات المالية يرى أن الأسر الميسورة التي تقطن منازل أكبر وتستهلك طاقة أكثر ستكون الأكثر استفادة. وفي الوقت نفسه، يطالب بعض أعضاء البرلمان بإعفاء أصحاب العمل من دفع اشتراكات التأمين الوطني عن الموظفين الذين تقلّ أعمارهم عن 25 عاماً، بعدما أرجع اقتصاديون زيادة مساهمات التأمين الوطني إلى تراجع وتيرة التوظيف.