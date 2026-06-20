الجيش الأميركي: 55 سفينة عبرت هرمز السبت وسط يقظة مستمرة

- أعلن الجيش الأميركي عن استمرار حالة اليقظة في المنطقة بعد إعادة إيران إغلاق مضيق هرمز، بينما عبرت 55 سفينة تجارية المضيق اليوم، ناقلةً أكثر من 17 مليون برميل من النفط، مما يعكس زيادة في حركة السفن التجارية. - أكدت القيادة المركزية الأميركية على استمرار العمليات لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، مع خفض مستوى التهديد البحري إلى "متوسط"، رغم استمرار التحذيرات بسبب الألغام وعمليات التطهير البحرية. - عبرت ثلاث ناقلات هندية تحمل أكثر من 860 ألف طن من النفط مضيق هرمز بأمان، وهي في طريقها إلى الهند، مما يعكس نجاح الجهود الدولية في تأمين المرور الآمن.

أعلن الجيش الأميركي، اليوم السبت، أن "قواته تحافظ على حالة اليقظة في المنطقة"، بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز على خلفية مواصلة إسرائيل ضرباتها في لبنان، في وقت كان من المقرر أن يشمل التفاهم مع واشنطن إنهاء الحرب في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس، إن "55 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز اليوم، ناقلةً أكثر من 17 مليون برميل من النفط".

وأضافت "سنتكوم" أن "حركة السفن التجارية في مضيق هرمز شهدت زيادة اليوم"، مؤكدة أن "القوات الأميركية تواصل حضورها ويقظتها لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران وتنفيذها، وللتأكد من بقائها سارية المفعول بالكامل".

وشددت القيادة المركزية الأميركية على أن "المرور الآمن عبر الممر المائي الدولي ظل متاحاً ومن دون عوائق اليوم السبت"، مشيرة إلى أن القوات الأميركية تواصل عملياتها في المنطقة العامة دعماً لحرية الملاحة في مضيق هرمز.

اقتصاد دولي البحرية الأميركية تنصح السفن بعبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي

وتأتي هذه التصريحات بعدما أشار تقييم أمني صادر عن مركز المعلومات البحرية المشترك، أول أمس الخميس، إلى خفض مستوى التهديد البحري في مضيق هرمز إلى "متوسط"، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران نيتهما فتح الممر المائي.

وبحسب المذكرة، فإن مضيق هرمز بات مفتوحاً، كما توقفت عمليات الحصار، غير أن التحذيرات لا تزال قائمة بسبب وجود ألغام وعمليات تطهير بحرية مستمرة، مع توقع ازدحام في مسارات العبور واحتمال تواصل القوات البحرية مع السفن عبر أجهزة الاتصال لدعم انسياب الحركة.

بيان مركز المعلومات البحرية المشترك بخصوص حالة هرمز (مركز المعلومات)

وأوصت المذكرة السفن بتجنب نظام الفصل المروري الدولي في الوقت الحالي بسبب مخاطر الألغام، والاعتماد على المسار الجنوبي بمحاذاة المياه الإقليمية العُمانية، باعتباره المسار الموصى به بعد التأكد من خلوه من الألغام. كما دعت السفن إلى التواصل مع قيادة القوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية للحصول على معلومات بشأن مسارات العبور الآمنة.

Safe passage secured!



3 Indian-flagged crude oil tankers, Desh Vaibhav, Desh Vibhor and Sanmar Herald carrying over 8.6 Lakh MT of cargo with 94 Indian crew members have successfully transited the Strait of Hormuz today and are en route to India.



Under the decisive leadership… — Sarbananda Sonowal (@sarbanandsonwal) June 20, 2026

عبور ناقلات هندية

من جهة أخرى، قال وزير الموانئ والشحن والممرات المائية في الهند سارباناندا سونوال، اليوم السبت، إن ثلاث ناقلات ترفع علم الهند وتحمل أكثر من 860 ألف طن من النفط وعلى متنها 94 فرداً من طاقمها الهندي عبرت مضيق هرمز بأمان وهي في طريقها إلى الدولة الآسيوية.

وكتب سونوال على في حسابه على منصة إكس أن "الناقلات ديش فايبهاف وديش فيبهور وسانمار هيرالد أكملت جميعها العبور وهي في طريقها إلى الهند".