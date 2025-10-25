- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن استخدام تبرع بقيمة 130 مليون دولار من "حليف مجهول" لتغطية رواتب العسكريين وسط أزمة الإغلاق الحكومي، مما أثار تساؤلات حول تأثيره على ولاء الجنود. - أدى الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة إلى توقف الأنشطة الحكومية وتأثير سلبي على الاقتصاد، مع ضغوط متزايدة على الكونغرس لإنهاء الأزمة، خاصة من قطاع الطيران. - تواجه بنوك الطعام الأميركية ضغوطاً متزايدة لتلبية الطلب على المساعدات الغذائية، مع تحذيرات من ارتفاع الجوع إذا لم تُوزع إعانات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية.

أكدت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون" توجهها نحو تغطية رواتب أفراد الخدمة العسكرية من تبرع قدمه "حليف مجهول" للرئيس دونالد ترامب بقيمة 130 مليون دولار، وسط تفاقم أزمة الإغلاق الحكومي التي تهدد مباشرةً عمل مؤسسات فيدرالية وبنوك طعام تقدم خدماتها إلى الفقراء.

والخميس، كشف ترامب أن متبرعاً ثرياً من القطاع الخاص وصفه بـ"صديق" قدم إلى الحكومة الأميركية 130 مليون دولار لتغطية أي نقص في رواتب العسكريين بسبب الإغلاق الحكومي. وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية نقلاً عن شون بارنيل، كبير المتحدثين باسم "البنتاغون"، الجمعة، أن وزارة الدفاع تخطط لاستخدام التبرعات لتغطية رواتب موظفيها مع الإغلاق الحكومي. وبناءً على ذلك، أفاد البنتاغون بأنه سيستخدم تبرعاً بقيمة 130 مليون دولار من "حليف غير معلن" لترامب لدفع الرواتب.

وأضاف بارنيل أن التبرع قُدّم بشرط استخدامه لتغطية تكاليف رواتب ومزايا أفراد الخدمة، مشيراً إلى قبول الأموال بموجب "سلطة قبول الهدايا العامة" التابعة للوزارة، بحسب "سي إن إن". بدوره، تحفظ رئيس لجنة ميزانية الدفاع في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي كريس كونز على التبرع. وقال في بيان إن "استخدام تبرعات مجهولة المصدر لتمويل جيشنا يثير تساؤلات مقلقة عما إذا كان جنودنا عرضة لخطر أن تُشترى ولاءاتهم أو تُدفع رواتبهم من قبل قوى أجنبية".

ورغم أن هذه الهدية كبيرة وغير عادية، إلا أنها تمثل مساهمة صغيرة في المليارات اللازمة لتغطية رواتب أعضاء الخدمة العسكرية. فيما يؤكد مسؤولون في البيت الأبيض أن تكلفة المدفوعات العسكرية في النصف الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بلغت نحو 6.5 مليارات دولار. وقال تود هاريسون، محلل ميزانية الدفاع في معهد أميركان إنتربرايز للأبحاث، ومقره واشنطن، إن التبرع "سيغطي نحو ثلث أجر يوم واحد للجيش".

إغلاق الحكومة الفيدرالية في 1 أكتوبر

مع انتهاء السنة المالية في الولايات المتحدة لعام 2025 عند منتصف ليل الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، أُغلقت الحكومة الفيدرالية بعد أن فشل الكونغرس في إقرار مشروع ميزانية مؤقتة قبل بدء السنة المالية الجديدة. وأدى عدم تمرير مشروع الميزانية المؤقتة الذي يسمح للمؤسسات العامة الفيدرالية بمواصلة عملها، إلى أول إغلاق حكومي منذ فترة 2018-2019.

وبحسب القوانين الأميركية، إذا لم يتمكن الكونغرس من إقرار الميزانية السنوية التي تمتد من 1 أكتوبر/تشرين الأول حتى 30 سبتمبر/ أيلول، يتعين سدّ الفجوة عبر ميزانيات مؤقتة. وفي الفترات التي لا تُعتمد فيها هذه الميزانيات المؤقتة، تفقد المؤسسات الفيدرالية صلاحية الإنفاق وتضطر إلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، ما يعني أن معظم عمليات الحكومة تتوقف في حال عدم صدور قانون يضمن تمويلها قبل بدء السنة المالية الجديدة.

وأصبح الإغلاق الحكومي الحالي في الولايات المتحدة ثاني أطول فترة من نوعها في تاريخ البلاد الأربعاء، فيما يواجه الكونغرس ضغوطاً متزايدة، وخصوصاً من قطاع الطيران لإنهاء الأزمة المرتبطة بالموازنة. وشهدت الولايات المتحدة في 2019 أطول إغلاق بسبب غياب ميزانية، استمر 35 يوماً، خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى.

وفي أزمة الإغلاق الحالية، وصل الجمهوريون والمعارضة الديمقراطية إلى طريق مسدود في الكونغرس، إذ لم يتمكنوا من الاتفاق على ميزانية جديدة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الجمود. ويريد حزب دونالد ترامب تمديد الميزانية الحالية، فيما يسعى الديمقراطيون لتمديد دعم برامج تأمين صحي للأسر ذات الدخل المنخفض.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في وقت متأخر من يوم الخميس إن مشاكل تتعلق بأطقم مراقبة الحركة الجوية تؤخر السفر في مطارات نيويورك وواشنطن ونيوارك وهيوستن. وأبلغت إدارة الطيران عن وجود مشكلات في توفير الأطقم في 10 مواقع مختلفة، وأصدرت أوامر بوقف الرحلات الجوية في مطاري هيوستن بوش ونيوارك. وتأخرت الرحلات الجوية في مطار رونالد ريغان واشنطن الوطني بواحد وثلاثين دقيقة في المتوسط، وبلغ متوسط التأخير في مطار لاجوارديا بنيويورك 62 دقيقة.

تراجع الاقتصاد الأميركي

ولا يزال يتعين على حوالى 13 ألف مراقب للحركة الجوية وحوالى 50 ألفاً من مسؤولي إدارة أمن النقل العمل دون أجر في أثناء الإغلاق الحكومي. وخلصت تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أن الإغلاق يلتهم كل أسبوع ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بعد التعديل في ضوء التضخم. وسيكون الإنفاق الاستهلاكي وإنتاجية الموظفين في الحكومة الاتحادية أكبر ضحايا الإغلاق المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى إي.واي بارثينون: "سيكون هناك تأثير في الاقتصاد... لن يصل الأمر إلى الدفع بالاقتصاد إلى الركود، لكن كلما طال أمد ذلك، زادت الخسائر التي قد تكون دائمة بالنسبة إلى موظفي الحكومة الاتحادية الذين ربما اضطروا إلى خفض نفقاتهم لأنهم لم يتلقوا رواتبهم أو لأنهم في الأساس يتوخون الحذر بشكل أكبر في إدارة شؤونهم المالية رغم توقعهم الحصول على رواتبهم بأثر رجعي".

بنوك الطعام الأميركية تعاني وسط تهديد الإغلاق الحكومي لعملها

في السياق، اضطرت سينثيا كيركهارت، الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام ( Facing Hunger Foodbank) في هانتنغتون بولاية وست فرجينيا الأميركية، إلى شرح سبب ترشيد توزيع أكياس البطاطس هذا العام. وأُجبر بنك الطعام، الذي يخدم أيضاً أسراً في ولايتي كنتاكي وأوهايو، على تقليص الحصص، نظراً لارتفاع تكاليف الغذاء وتزايد الاحتياجات، وهو ما ضغط على ميزانيته.

ولم يعد بوسع كيركهارت فعل المزيد في ظل احتمال فقدان ما يقرب من 300 ألف من سكان ولاية وست فرجينيا إعانات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية. ويُعرف البرنامج أيضاً باسم قسائم المعونات الغذائية. وقالت كيركهارت: "بمنع أموال برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، لن يكون لدى الناس أي موارد. نحن في ورطة حقيقية".

وقالت تسعة بنوك طعام وجماعات لمكافحة الجوع في ثماني ولايات لوكالة رويترز في تقرير نشرته اليوم السبت، إنها ستواجه صعوبة في تلبية الطلب المتزايد إذا لم تُوزع إعانات برنامج المساعدات الغذائية التكميلية لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني. ومنع الإغلاق، الذي يُعد الآن ثاني أطول إغلاق في تاريخ الحكومة الأميركية، الكونغرس من تمويل هذه الإعانات التي ينتفع بها أكثر من 41 مليون أميركي.

ويشهد الجوع في الولايات المتحدة ارتفاعاً مستمراً منذ سنوات. وخفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب جزءاً من تمويل بنوك الطعام الاتحادية، ورفعت شروط الاستحقاق في برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، ما قد يخرج بعض الأشخاص من البرنامج. وحذرت ولايات أميركية الأسبوع الماضي من أن الجوع قد يرتفع بشكل حاد في حال انتهاء إعانات البرنامج. ويهدد الإغلاق الحكومي أيضاً إعانات ما يقرب من سبعة ملايين مشارك في برنامج التغذية التكميلية الخاص للنساء والرضع والأطفال.

وشهدت بنوك الطعام بالفعل طلباً مرتفعاً قياسياً في السنوات القليلة الماضية، فقد أثر تضخم أسعار المواد الغذائية والتداعيات الطويلة لجائحة كوفيد-19 بشدة في ميزانيات الأسر.

بنوك الطعام ساعدت 50 مليون أميركي

وتشير بيانات منظمة (فيدينغ أميركا)، وهي شبكة وطنية لبنوك الطعام، إلى أن أكثر من 50 مليون شخص تلقوا الطعام من بنوك الطعام وغيرها من المصادر الخيرية في 2023، مقارنة بنحو 40 مليوناً في 2019. وعزز مزودو الطعام جمع التبرعات، وقلصوا ساعات العمل، وقللوا العروض لمواكبة الطلب. لكن دورهم تمثل دائماً بتكميل المساعدات الحكومية، لا أن يحلوا محلها.

وقالت كلير نيل، الرئيسة التنفيذية لمجموعة (مانا فود بنك) في ميلز ريفر بولاية نورث كارولاينا: "في الواقع، لا يمكننا إنجاز الكثير بمفردنا. مقابل كل وجبة نقدمها، يوفر برنامج المساعدات الغذائية التكميلية تسعاً. لا يمكننا تعويض الفرق، والعمل الخيري لا يغني عن الدعم الحكومي". وحث رؤساء بلديات وديمقراطيون في مجلس النواب هذا الأسبوع، وزيرة الزراعة بروك رولينز على تمويل إعانات نوفمبر/ تشرين الثاني باستخدام صندوق طوارئ برنامج المساعدات الغذائية التكميلية الذي قدر مركز الميزانية وأولويات السياسة أنه يحتوي على حوالى خمسة مليارات دولار.

ويمثل ذلك 60 بالمائة من تكلفة شهر واحد من الإعانات. وذكرت وزارة الزراعة، أمس الجمعة، أنها لن تسحب الأموال، وستحتفظ بها بدلاً من ذلك لمواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى. وفي ظل عدم اتخاذ أي إجراءات اتحادية، تدخلت بعض الولايات. فقد أعلنت ولايتا كاليفورنيا ونيويورك أنهما سترسلان أموالاً إلى بنوك الطعام. وأعلنت ولاية فرجينيا يوم الخميس حالة الطوارئ لتمويل إعانات نوفمبر/ تشرين الثاني.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)