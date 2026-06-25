- يشهد الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا بسبب القلق من تغييرات محتملة في السياسة المالية مع ترشح آندي بيرنهام لرئاسة الحكومة، حيث فقد الجنيه 2.2% من قيمته في يونيو. - تراجع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة 20%، مما خفف الضغط على بنك إنكلترا لرفع أسعار الفائدة، مع توقع زيادة واحدة فقط هذا العام. - تترقب الأسواق تغييرات محتملة في وزارة الخزانة مع ترشح بيرنهام، وسط استعداد حزب العمال لمنح الحكومات الإقليمية مزيدًا من الصلاحيات في الضرائب والإنفاق.

لا تزال تداعيات السباق على منصب رئيس الحكومة في بريطانيا تنعكس على الجنيه الإسترليني وأسواق المال، رغم أنه بات من شبه المؤكد أنّ الزعيم العمالي آندي بيرنهام هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة كير ستارمر لرئاسة الحكومة. وتشعر الأسواق المالية بالقلق إزاء احتمال قيام بيرنهام وفريقه بتغيير في السياسة المالية التي اتبعها ستارمر ووزيرة الخزانة راشيل ريفز، لا سيما فيما يتعلق بقواعد الانضباط المالي والحد من الاقتراض لتسيير النفقات الحكومية.

وانعكس ذلك القلق في تراجع مستمر في قيمة العملة البريطانية حيث التي تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها مقابل الدولار منذ يوليو/ تموز الماضي، في أسبوع شهد الذكرى العاشرة للتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" واستقالة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر. وفقد الجنيه الإسترليني 2.2% من قيمته خلال يونيو/ حزيران الجاري، في أكبر خسارة شهرية منذ يوليو 2025 عندما هبط بنسبة 3.8%.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3161 دولار، اليوم الخميس، منخفضاً 0.1% خلال اليوم، وليس بعيداً عن أدنى مستوياته منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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وقد أدى تراجع التوتر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران إلى تراجع أسعار النفط بنسبة 20% خلال أسبوعين، الأمر الذي خفف بدوره بعض الضغوط عن بنك إنكلترا (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة من أجل احتواء ارتفاع حاد في التضخم، وأزال في الوقت نفسه أحد العوامل الداعمة المحتملة للعملة البريطانية. وتُظهر الأسواق أن المتعاملين يتوقعون الآن زيادة واحدة فقط في أسعار الفائدة هذا العام، مقارنة بتوقعات بزيادتين قبل أسبوعين فقط.

ويُعد عمدة مانشستر الكبرى السابق آندي بيرنهام، الذي شغل هذا الأسبوع مقعداً في البرلمان بعد فوزه في انتخابات محلية، الأوفر حظاً لخلافة ستارمر. ويفترض على نطاق واسع أنه لن يُبقي وزيرة الخزانة الحالية راشيل ريفز في منصبها. ويترقب المستثمرون باهتمام من سيختاره خلفاً لها، ومدى قدرته على الحفاظ على ثقة حاملي السندات الحكومية. وقالت سارة كولز، رئيسة قسم التمويل الشخصي في شركة AJ Bell، في تصريح لوكالة رويترز: "يشكل رئيس الوزراء ووزير المالية ثنائياً محورياً في الحكومة البريطانية. ومع تزايد التوقعات بأن يصبح بيرنهام رئيساً للوزراء خلال الأشهر المقبلة، يتجه الاهتمام الآن إلى الشخص الذي سيتولى إدارة وزارة الخزانة".

وأضافت: "هناك عدة أسماء مطروحة، ولكل منها ما يميزه. والسؤال هو ما إذا كان الثنائي الجديد سيتبنى نهجاً مشابهاً لذلك الذي اتبعه ستارمر وريفز، أم سيسلك مساراً مختلفاً تماماً".

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من جانبها بدت ريفز أكثر استعداداً لمغادرة منصبها في تصريحات أخيرة، وخلال كلمة ألقتها في المؤتمر السنوي لغرف التجارة البريطانية في لندن، قالت ريفز إنّ بيرنهام سيصبح قريباً رئيس الوزراء المقبل، وسيبدأ في نقل مزيد من الصلاحيات المالية إلى الأقاليم، وهي مهمة رئيسية ستقع على عاتق الشخص الذي سيختاره لتولي وزارة الخزانة البريطانية، والذي لم يُعلن عنه بعد.

وقالت ريفز أمام قادة الأعمال المجتمعين إنها "فخورة" بسجلها الذي أسهم في تعزيز استثمارات الشركات والحفاظ على تكاليف الاقتراض تحت السيطرة. وأضافت أن "أياً كان وزير المالية في المستقبل" ينبغي أن يسلك نهجاً مشابهاً. كما أشارت إلى أن حزب العمال يعتزم منح الحكومات الإقليمية مزيداً من الصلاحيات في مجالي الضرائب والإنفاق، إلى جانب إجراء إصلاحات إضافية على ضرائب الأعمال.

وتسلّط تصريحات وزيرة الخزانة البريطانية الضوء على حالة عدم اليقين داخل الحكومة بشأن شكل الفريق الوزاري الجديد منذ إعلان ستارمر، يوم الاثنين الماضي، تنحيه عن منصبه. وكان بيرنهام، الذي أدى في اليوم نفسه اليمين نائباً في مجلس العموم، وهو المقعد الذي يحتاجه لخوض سباق الزعامة، قد أعلن أنه سيترشح في انتخابات القيادة الشهر المقبل، فيما أشار عدد من المنافسين المحتملين إلى أنهم لن يخوضوا السباق.

(رويترز، العربي الجديد)