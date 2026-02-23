الجمارك الأميركية توقف تحصيل الرسوم الجمركية بعد حكم المحكمة العليا

- أوقفت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية تحصيل الرسوم الجمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية بعد قرار المحكمة العليا بعدم قانونيتها، بينما فرض ترامب رسوماً جديدة بنسبة 15% تدخل حيز التنفيذ في 24 فبراير. - دعت الصين الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية، مشيرة إلى تقييمها لتأثير حكم المحكمة، وأكدت أن الولايات المتحدة تخطط لتدابير بديلة. - أعربت كوريا الجنوبية عن شكوكها بشأن استرداد الرسوم المدفوعة، وستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ على توازن المصالح.

قالت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية عند الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05.01 بتوقيت غرينتش) غداً الثلاثاء، بعد أكثر من ثلاثة أيام من إعلان المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية هذه الرسوم.

وقالت الوكالة في رسالة إلى شركات الشحن عبر خدمة الرسائل الخاصة بأنظمة الشحن وفقاً لوكالة رويترز، إنها ستوقف جميع رموز الرسوم الجمركية المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترامب السابقة المتعلقة بقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية اعتباراً من يوم الثلاثاء. ويتزامن وقف تحصيل الرسوم بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية مع فرض ترامب رسوماً جمركية عالمية جديدة بنسبة 15% بموجب سلطة قانونية مختلفة لتحل محل تلك التي ألغتها المحكمة العليا يوم الجمعة.

ولم تذكر الوكالة أي سبب لاستمرارها في تحصيل الرسوم الجمركية في موانئ الدخول بعد أيام من صدور حكم المحكمة العليا، ولم تقدم رسالتها أي معلومات عن احتمال استرداد المستوردين هذه الرسوم. واعتبرت المحكمة العليا الأميركية في قرار لها يوم الخميس الماضي، أنّ ترامب تجاوز صلاحياته حين استند إلى قانون طوارئ اقتصادية لفرض رسوم جمركية واسعة على عشرات الشركاء التجاريين، ما جعل جزءاً كبيراً من تلك الرسوم يفتقر إلى أساس قانوني.

بينما قرر ترامب رفع الرسوم الجمركية الموحدة على الشركاء التجاريين، أول من أمس السبت، إلى 15% من 10% أعلنها الجمعة، رداً على قرار المحكمة. ومن المقرر أن يدخل الأمر حيز التنفيذ في 24 شباط/فبراير لمدة 150 يوماً، مع استثناءات قطاعية تشمل خصوصاً صناعة الأدوية، وكذلك السلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاق التجارة الحرة مع المكسيك وكندا.

الصين تدعو ترامب لإلغاء الرسوم الجمركية الأحادية

من جانبها، حضّت الصين الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على إلغاء الرسوم الأحادية التي أعلنها دونالد ترامب، بعد إبطال المحكمة العليا الأميركية قسماً كبيراً من الرسوم التي فرضها منذ عودته إلى الرئاسة. وقالت وزارة التجارة، في بيان، وفقاً لوكالة فرانس برس، إن " الصين تحضّ الولايات المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية الأحادية على شركائها التجاريين"، مشيرة إلى أنها تجري "تقييماً شاملاً" لتأثير حكم المحكمة.

وأضافت وزارة الخارجية الصينية، أن "الولايات المتحدة تخطط حالياً لاتخاذ تدابير بديلة، مثل التحقيقات التجارية للحفاظ على زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين. ستواصل الصين إيلاء اهتمام بالغ لهذا الأمر وحماية مصالحها بحزم".

وأعلنت دول عدة أنها تدرس قرار المحكمة العليا الأميركية والإعلانات اللاحقة التي أصدرها ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وصرح الممثل التجاري الأميركي، جايمسن غرير، لوسائل إعلام أميركية، الأحد، أن الاتفاقات التجارية التي أبرمتها البلاد مع الصين والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين ستبقى سارية المفعول رغم الحكم.

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم

في السياق، قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونج كوان، اليوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات الكورية الجنوبية رسوماً جمركية بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية قرار ترامب. وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي مؤخراً عقب صدور قرار المحكمة.

وفي وقت سابق، قال الوزير خلال اجتماع مع ممثلي مجتمع الأعمال إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ على "توازن المصالح" بين البلدين والذي تم التوصل إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة. ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15% التي فرضها ترامب بعد قرار المحكمة العليا.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)