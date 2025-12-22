"الجلاشون".. غواصون ينقذون الغرقى ويطاردون الكنوز في سواحل مصر

- التحديات المهنية: مهنة التجليش، التي بدأت كحليف للصيادين في الإسكندرية، أصبحت جزءًا من سلسلة اقتصادية معقدة على الساحل الشمالي، حيث يواجه الجلّاشون تحديات مثل التيارات المائية والمنافسة من مستأجري الشواطئ. - الأبعاد القانونية والاجتماعية: تعمل المهنة ضمن العرف البحري القديم، لكنها تواجه تحديات قانونية وأخلاقية، حيث يُعتبر الاحتفاظ بمقتنيات ثمينة جريمة اختلاس، مما يستدعي دمج الجلّاشين في منظومة رسمية لحمايتهم. - قصص شخصية وتجارب إنسانية: تتنوع تجارب الجلّاشين بين الأمل والإحباط، حيث يعيد البعض مقتنيات ثمينة لأصحابها، بينما يواجه آخرون الاستغلال، مما يبرز الحاجة لتنظيم المهنة لحفظ حقوق الجميع.

بينما يقوم الصيادون بمد شباكهم لطلب الرزق على الشواطئ المصرية برمالها الذهبية، ينشغل آخرون من أصحاب مهنة "التجليش" بالغوص في معركة وجودية مع أمواج متلاطمة ورمال متحركة بانتظار ما يجود به البحر. إنهم "الجلّاشون"، وجوه محفورة بالتجارب، أجساد منهكة تحترق تحت شمس البحر المتوسط، يغوصون في أعماق لا ترحم حتى من ألِف خطورتها.

مهنة "التجليش" التي بدأت حليفاً للصيادين بين أحضان الإسكندرية شمالي مصر، تتحول اليوم إلى حلقة في سلسلة اقتصادية معقدة، تنتشر كالنار في الهشيم عبر شواطئ الساحل الشمالي الفاخرة، حيث تتصارع الأمانة مع الضرورة، والحياة مع الموت. تحت سطح المياه الزرقاء، تكمن حكايات لا تُحصى عن خواتم زواج، وساعات توارثتها الأجيال، وعملات تحمل أمنيات طفولة. والجلّاشون هم صيادو هذه الذكريات.

رجال يقفون بين أمواج البحر القاسية لا ينقبون عن كنوز أسطورية، بل يبحثون عن لقمة عيش في قاع بحر، تحول إلى سوق موازية تعصف بها الأمواج البشرية قبل الأمواج المائية. "هنا في الساحل الشمالي، الأحلام أكبر لكن الأشباح أكثر"، بهذه العبارة المفعمة بإحساس مرهف، يلخص الحاج عماد أبوشنب (67 عاما) سبب هجرته مع رفاق الدرب من شواطئ الإسكندرية العتيقة إلى غموض الساحل الشمالي.

التجليش من هواية إلى مهنة

ويضيف في حديثة لـ"العربي الجديد" متأملاً: "في الإسكندرية، العيون كثرت والأيدي قلت.. أما هنا فالمساحات أوسع وأنفاس المصطافين تحمل عبق الثراء. قد تصادف ساعة واحدة تعيد لك اعتبار سنوات العمر". و يرى أن البيئة الجغرافية للساحل الشمالي ساهمت في تحول الظاهرة من هواية إلى مهنة، قائلاً: "شواطئ الشمال الممتدة والمنتجعات المنعزلة خلقت بيئة مثالية لانتشار الظاهرة، لكنها بالمقابل بيئة أكثر خداعاً بسبب التيارات المائية غير المتوقعة التي تبتلع الخبراء قبل المبتدئين".

"الجلّاش هو رأس الحربة المكسورة".. يقول عادل سعد (38 عاماً) وهو يفرغ جيبه المبتل من بعض القطع المعدنية البالية، ويضيف: "أربع ساعات كاملة في قاع بارد أو على الشواطئ نبحث ونفحص في الرمال، عينان تلسعهما الملوحة، وظهر ينحني بشكل يومي من دون تأمين أو حماية قانونية تحت وطأة الأمل. في يوم سعيد، قد أعثر على خاتم فضة أو سلسلة مكسورة.. هذا هو رزقنا".

ويشير بإصبع مرتجف إلى سيطرة مستأجري الشواطئ الجدد: "أصبحوا يفرضون أنفسهم أوصياء، ويهددونك بالمنع إذا لم تقدم لهم نصيباً من الغنيمة". وفي المقابل، يدافع أحد مستأجري شواطئ الإسكندرية عن موقفه: "نوفر لهم الحماية ونضمن لهم العمل في منطقة امتيازنا. النسبة مقابل الأمان والبعض يمتنع عن استضافتهم خشية المشاكل والمسؤولية القانونية".

لكن كريم عبد الرحيم، شاب دخل المهنة حديثاً، يرى الأمر بمنظور مختلف: "نلجأ الى التجليش في الأوقات التي يتعذر فيها الصيد على شواطئ الاسكندرية المعروفة أو عند منطقة بير مسعود لالتقاط تلك العملات الملقاة في جوفه، والغالبية العظمى من أصحاب المهنة ذهبت إلى الساحل الشمالي بعد أن قل الرزق وكثر الدخلاء ومن لم ليست له مهنة وفي أماكن عديدة، تحول المستأجر إلى عصابة. يجلبون غواصين تابعين لهم، وإذا عثرت على شيء ثمين ورفضت المشاركة، قد تتعرض للطرد أو للاعتداء".

ويضبف: "التجليش مهنة قديمة ويعمل فيها عدد محدود من الجلاشين على مدار العام ممن لديهم خبرة في الغطس ومواجهة الأمواج على شواطئ المدن الساحلية، إلا أنها تنشط بشكل أكبر مع دخول فصل الشتاء ورحيل المصطافين، وهو ما يعرضهم للإصابة بالأمراض والاصابات الخطيرة أثناء أداء مهمتهم الصعبة على حد وصفه.

محددات قانونية للمهنة

"سوق سرية حيث تختفي الذكريات".. هكذا يسميه الخبير القانوني محمد علي المحامي، ويحذر من العواقب: "الاحتفاظ بقطعة ثمينة معروفة المصدر جريمة اختلاس يعاقب عليها القانون، والتسليم للشرطة هو الملاذ الآمن، لكن على أرض الواقع، توجد قنوات خفية لتصريف هذه المقتنيات عبر تجار متجولين وبائعي ذهب غير مرخصين، بأسعار بخسة لا تعكس قيمتها الحقيقية".

"شعرت وكأن جزءاً من روحي قد ضاع"، بهذه الكلمات يصف المهندس ياسر وهبة اللحظة التي فقد فيها خاتم زواجه أثناء سباحته عند أحد شواطئ العلمين، ويقول لـ"العربي الجديد": "ناديت كل من يعمل في البحر، ووعدت بمكافأة مجزية. وبعد يومين من الانتظار القاسي، عثر عليه أحد الغواصين الشرفاء وسلمه لي من دون أن يطلب شيئاً. أذكر أنني دفعت له مبلغاً يليق بإنسانيته". وفي الجهة المقابلة، تحكي آلاء حسن، ربة منزل من أسرة ميسورة الحال، بحسرة، عن ساعة جدها الثمينة: "أخبرني أحد العاملين أن الغواص التابع للمستأجر عثر على الساعة وسلمها له. حين واجهته، أنكر بأسلوب سيئ، وشعرت حينها بالظلم والعجز".

وفي اتصال مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أفاد مصدر مسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - بأن مهنة "التجليش" تمارس في إطار العرف البحري القديم، مؤكداً أن الإدارة تتابع أي شكاوى ترد بشأن الاستيلاء على مقتنيات المصطافين وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار المصدر إلى تنامي الظاهرة في الساحل الشمالي، ناصحاً المصطافين بعدم نزول البحر بالحلي الذهبية والإبلاغ فوراً عن أي مفقودات.

ومن جانبه، يوضح أشرف زريق، نقيب الصيادين، أن "البحث عن مفقودات المصطافين ليس جريمة في حد ذاته. الجريمة تبدأ عندما يتم التعرف على صاحب المقتنى والاحتفاظ به. أما إذا تعلق الأمر بآثار بحرية، فالموضوع يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وعقوباته لا تتهاون". ويقترح نقيب الصيادين في تصريح لـ"العربي الجديد" حلاً تكاملياً: "بدلاً من تركهم للاستغلال والمخاطر، لماذا لا ندمجهم في منظومة رسمية؟ يمكن إنشاء سجل خاص بهم، منحهم بطاقات تعريف، وتشكيل فريق تطوعي للإبلاغ عن المفقودات الخطيرة. يمكن للمصطاف أن يتوجه إلى هذه المنظومة مباشرة، مع ضمان تعويض عادل للجلّاش". هذا النموذج، كما يؤكد، قد يحول مهنة "الموت" إلى خدمة منظمة تحفظ حقوق الجميع.