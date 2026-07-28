الجفاف يهبط بمستويات نهر الراين الألماني ويرفع تكاليف الشحن

قالت وكالة الملاحة الداخلية في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن مستويات المياه في نهر الراين في ألمانيا انخفضت مرة أخرى بسبب الطقس الحار والجاف، حيث أبلغ تجار السلع عن زيادة حادة في تكاليف النقل. يُعد نهر الراين طريقاً ملاحياً هاماً للسلع الأساسية مثل الحبوب والمعادن والخامات والفحم والمنتجات النفطية، وأحد أهم الممرات المائية في أوروبا.

وبسبب المياه الضحلة التي أعقبت موجة الحر الصيفية، لا تستطيع سفن الشحن في كثير من الأحيان الإبحار إلا بنسبة 10% من حمولتها أو أقل، مما يزيد من تكاليف مالكي البضائع. كما يعني ذلك ضرورة توزيع الشحنات على عدة سفن.

وقال أحد تجار السلع لوكالة "رويترز": "يفرض مالكو السفن رسومًا إضافية لجعل الإبحار بهذه الأحمال الصغيرة مجديًا اقتصاديًا بالنسبة لهم. ويسعى التجار إلى نقل البضائع بالسكك الحديدية والطرق البرية، لكن هذا مكلف أيضًا بسبب زيادة الطلب".

وشرح التجار أن تكلفة نقل النفط بواسطة ناقلات من روتردام إلى كارلسروه ارتفعت إلى حوالي 130-140 يورو (147.7-159.10 دولارًا) للطن الثلاثاء، مقارنة بحوالي 120-125 يورو في بداية الأسبوع و45 يورو في نهاية يونيو/حزيران.

وانخفض منسوب المياه بحدة عند نقطة الاختناق في كاوب بالقرب من كارلسروه، ومع توقعات هطول بعض الأمطار بحلول نهاية الأسبوع، قد يتحسن الوضع. وتوقعت وكالة الملاحة الداخلية أن ينخفض ​​عمق المياه الصالحة للملاحة في كاوب من حوالي 30 سم يوم الثلاثاء إلى حوالي 27 سم يوم الجمعة. وتحتاج السفن عمومًا إلى عمق ملاحة يبلغ 1.5 متر عند كاوب للإبحار وهي محملة بالكامل. لكن النهر أعمق من عمق الملاحة المسموح به.

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قال أحد التجار: "لا توجد نقطة واحدة تتوقف فيها رحلات نهر الراين بسبب انخفاض منسوب المياه. ولكن تأتي نقطة يصبح فيها نقل الشحنات الصغيرة غير مجدٍ اقتصادياً، أو يشعر أصحاب السفن بالقلق من تعرض سفنهم لأضرار".

واجهت الشركات الألمانية اختناقات في الإمدادات ومشاكل في الإنتاج في صيف عام 2022 بعد أن أدى الجفاف وموجة الحر إلى انخفاض غير عادي في مستويات مياه نهر الراين.

ولطالما كان نهر الراين ممراً ملاحياً موثوقاً لقرون، ما أدى إلى إنشاء الشركات الصناعية العملاقة على ضفتيه. لكن تلك الأيام اقتربت نهايتها. فمع انحسار منسوب المياه باستمرار إلى مستويات تعيق الشحن بدءاً من أواخر الصيف وطوال الخريف بفعل الجفاف، تسارع الشركات التي تعتمد على أهم طريق تجاري في أوروبا بين الشمال والجنوب إلى التأقلم.

يسلك نهر الراين مساراً متعرجاً لمسافة تقارب 800 ميل (1280 كيلومتراً) من جبال الألب السويسرية، مجتازاً المعقل الصناعي الألماني، قبل أن يصب في بحر الشمال عند ميناء روتردام الهولندي. كما ينقل أكثر من 10% من التجارة السويسرية، ونحو طنين لكل مواطن ألماني كل عام.

والنهر الحيوي في خطر حالياً، فقد صدر تحذير مبدئي في 2018، عندما بلغ منسوب مياه الراين أدنى مستوى مسجل له، وتوقف النقل عبر النهر، ما أدى إلى خفض الإنتاج الصناعي الألماني بمقدار 5 مليارات يورو. ومنذ ذلك الحين، تقيدت التجارة المنقولة بوتيرة أكبر، ففي العام 2020، سجلت ألمانيا أقل حجم للتجارة عبر الراين والممرات المائية الداخلية الأخرى منذ 1990 على الأقل، حسب "هيئة الإحصاءات الألمانية".