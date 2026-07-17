الجزائر وألمانيا تتفقان على مشروع ممر جديد للغاز والهيدروجين

- إطلاق مشروع ممر الغاز والهيدروجين: أعلنت الجزائر وألمانيا عن مشروع ممر جديد للغاز والهيدروجين، مما يعزز مكانة الجزائر كمزود موثوق للغاز في أوروبا، ويؤكد على أهمية مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي. - استثمارات ألمانية في الجزائر: استثمارات ألمانية بقيمة مليار دولار تشمل قطاعات مثل الصحة، مع تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة واستحداث مجلس أعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي. - مشاريع الطاقة المتجددة والتعاون التقني: توقيع اتفاقية "طاقتي" لتطوير الهيدروجين الأخضر بتمويل ألماني، وتنفيذ مشروع "البلديات الخضراء" لتركيب الألواح الشمسية، مما يعكس التعاون الوثيق في قطاع الطاقة.

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، توصل الجزائر وألمانيا لقرار إطلاق مشروع ممر جديد للغاز والهيدروجين، في سياق اهتمام ألمانيا بالتزود بالغاز الجزائري، ما سيعزز من ثقل الجزائر وحضورها في سوق الغاز في أوروبا، وكشف أن حزمة مشاريع استثمارية لشركات ألمانية مطروحة في الجزائر بقيمة تقارب المليار دولار.

وقال تبون في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، في برلين على هامش الزيارة التي يقوم بها منذ الأربعاء إلى ألمانيا، إنه "سيجري قريباً إطلاق ممر جديد للغاز والهيدروجين ومختلف الطاقات، وربما ما يتبعه من طاقات متجددة كالكهرباء وغيرها، ونحن سعداء بهذا القرار"، مضيفاً أنه "لأول مرة ربما، أصدقاؤنا الألمان يتطرقون إلى تزويد ألمانيا بالغاز ونحن كمزود لأوروبا نعتبر مموناً موثوقاً به لا يتخلى عن واجبه"، وتسلمت ألمانيا قبل أسبوع أول شحنة من الغاز المسال الطبيعي عبر ناقلة للغاز.

وأكدت الجزائر وألمانيا في وثيقة الإعلان المشترك بشأن أجندة استراتيجية لشراكتهما الثنائية بمناسبة هذه الزيارة، عن اتفاق "للشراكة الثنائية الطاقيّة الطويلة الأمد"، وكذلك تعاونهما الإنمائي الثنائي في قطاع الطاقة، لا سيما في سياق جهود ألمانيا في التنويع ودور الجزائر بوصفها مورّداً موثوقاً به واستراتيجيتها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة.

وأكد الطرفان الأهمية الاستراتيجية لمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي، المصنف بأنه مشروع "بوابة عالمية" و"طريق طاقة أوروبي"، الذي ينشئ رابطاً مستداماً وطويل الأمد بينهما. وجرت إحالة التفاصيل ذات الصلة إلى الاجتماع الوزاري القادم للمشروع المذكور.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ مشروع ممر الغاز والهيدروجين الجديد بين الجزائر وألمانيا؟ ما هي القطاعات الأخرى التي تشهد تعاوناً استثمارياً بين البلدين بخلاف قطاع الطاقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكشف الرئيس الجزائري عن وجود ما يقارب نحو 900 مليون دولار مطروحة على مستوى الشباك الوحيد لشركات ألمانية تريد الاستثمار، والتي يعرف عددها ارتفاعاً سنوياً، خاصة في ظل اعتماد الشباك الوحيد لتسهيل الاستثمار، إضافة إلى ما وصفها بمشاريع كبرى تنجز في الجزائر من قبل شركات ألمانية، بما فيها في قطاع الصحة، وتابع "وضعنا مؤخراً حجر الأساس لإنجاز معهد للعلاج بالخلايا الجينية وألمانيا متقدمة جداً في هذا المجال ونحن نريد الاستفادة من تجربتها الرائدة".

اقتصاد عربي الرئيس الجزائري يزور ألمانيا لتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية

وعبرت كل من الجزائر وألمانيا في وثيقة إعلان الشراكة الاستراتيجية، عن الارتياح "للمنحى التصاعدي لتجارتهما الثنائية، إذا تظل ألمانيا من بين الشركاء والموردين الأوروبيين الرئيسيين للجزائر، لا سيما في مجالات الآلات الصناعية والمعدات الكهربائية والمركبات والمنتجات الكيميائية والصيدلانية، وتم الاتفاق على تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية - الألمانية، واستحداث مجلس أعمال ثنائي.

وتحتل ألمانيا منذ عام 2017، المرتبة الرابعة في ترتيب الدول الممونة للجزائر بمبلغ 3.21 مليارات دولار، في حين أن الصادرات الجزائرية بلغت 1.2 مليار دولار، منها صادرات بأقل من 200 مليون دولار خارج المحروقات، حيث تستورد الجزائر من ألمانيا خاصة التجهيزات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية، في حين تهيمن المحروقات (البترول والغاز) على الصادرات الجزائرية نحو ألمانيا فضلاً عن المواد نصف المصنعة.

وفي السياق نفسه، أكدت المديرة المقيمة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالجزائر، إلكه فورستر، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الإمكانات الحقيقية التي تزخر بها الجزائر لتعميق التعاون مع ألمانيا وتوسيعه، سمحت بتجسيد مشروع "طاقتي" المخصص لتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، والذي جرى توقيع الاتفاق بشأنه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024، بقيمة 12 مليون يورو، بتمويل من بنك التنمية الألماني للفرص والاستثمار.

ويتضمن المشروع تركيز المهارات، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى مساهمة تقدر بـ35 مليون دولار على شكل هبة من الحكومة الألمانية، لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين بقدرة 50 ميغاوات. ومشروع "البلديات الخضراء في الجزائر"، والذي سمح بتركيب الألواح الشمسية على مبان عمومية في عدد من بلديات الوطن، مما مكّن من توفير نحو 3.614 ميغاواط/ساعة من الكهرباء.

وتنشط حالياً بالجزائر أكثر من 200 مؤسسة ألمانية متخصصة في مجالات مختلفة كالطاقة الطاقات المتجددة، والصناعة الصيدلانية، والصناعة الميكانيكية، والمناولة في مجال السيارات. كما تعد ألمانيا من بين الدول التي تحوز على استثمارات في الجزائر في قطاع المحروقات من خلال الشركة الألمانية "ايردول اجي".