الجزائر في عتمة... انقطاع مفاجئ للكهرباء بالعاصمة وولايات عدة

- شهدت الجزائر انقطاعاً مفاجئاً في التيار الكهربائي بسبب عطل في الشبكة، مما استدعى تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة، حيث تابع رئيس الحكومة ووزير الطاقة عمليات الإصلاح. - سجلت الجزائر ذروة قياسية في استهلاك الكهرباء بلغت 21,378 ميغاواط، متزامنة مع موجة حر شديدة، مما يعكس ارتفاعاً مستمراً في الطلب على الطاقة. - تعتمد الجزائر على محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي، وتعمل على تحديث شبكات النقل والتوزيع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب، خاصة خلال أشهر الصيف.

شهدت العاصمة الجزائرية، إلى جانب عدد من ولايات وسط البلاد وشرقها وغربها، انقطاعاً مفاجئاً في التيار الكهربائي، أمس الثلاثاء، نتيجة عطل أصاب الشبكة الكهربائية، ما استدعى تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة لمعالجة الخلل. واستمر الانقطاع لأكثر من ساعة، فيما انتقل رئيس الحكومة سيفي غريب ووزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، إلى جانب مسؤولي شركة الكهرباء، إلى مركز التحكم في المنظومة الوطنية للكهرباء في الضاحية الجنوبية للعاصمة، لمتابعة عمليات إصلاح العطل الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عن عدد من الولايات.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة لمعالجة العطل؟ ما هي أسباب تسجيل ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وكانت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة قد أعلنت أمس الاثنين تسجيل ذروة قياسية جديدة في استهلاك الكهرباء، بعدما بلغ الطلب على الطاقة الكهربائية 21,378 ميغاواط، بزيادة طفيفة مقارنة بالتوقعات التي أعلنتها الشركة الوطنية للكهرباء قبل بداية فصل الصيف. وأفاد بيان للوزارة بأنه "تزامناً مع موجة الحر التي تشهدها عدة ولايات، سجل مجمع سونلغاز، عبر شركته الفرعية سونلغاز - نقل الكهرباء ومسير المنظومة، أمس الاثنين، ذروة جديدة في الطلب على الطاقة الكهربائية بلغت 21378 ميغاواط، وذلك عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر".

وأضاف البيان أن هذه الذروة هي الثانية خلال صيف العام الجاري، بعدما سجلت المنظومة الكهربائية يوم السبت الماضي ذروة بلغت 21176 ميغاواط، وهو ما يعكس الارتفاع المتواصل في استهلاك الكهرباء، ولا سيما خلال فترات الحر الشديد وارتفاع مستويات الرطوبة.

ذروة استهلاك الكهرباء في الجزائر أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ويعد قطاع الكهرباء في الجزائر من أكبر القطاعات في أفريقيا من حيث القدرة الإنتاجية، إذ تعتمد البلاد بشكل رئيسي على محطات توليد تعمل بالغاز الطبيعي، الذي يشكل المصدر الأساسي لإنتاج الكهرباء. وخلال السنوات الأخيرة، توسعت السلطات في إنشاء محطات جديدة وتحديث شبكات النقل والتوزيع لمواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة.

وتسجل الجزائر عادة أعلى معدلات استهلاك الكهرباء خلال أشهر الصيف، مع ارتفاع الطلب في الولايات الشمالية والساحلية التي تضم الكثافة السكانية الأكبر، بينما تعمل شركة سونلغاز على تشغيل المنظومة الكهربائية وفق برامج خاصة لإدارة أحمال الذروة، بهدف الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان استمرارية الإمدادات وتقليل مخاطر الأعطال والانقطاعات.