الجزائر... زيادة مفاجئة بأسعار الوقود مع بداية 2026

اعتمدت السلطات الجزائرية، مع دخول السنة الجديدة، زيادات مفاجئة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه، في خطوة لم تكن مذكورة ضمن قانون الموازنة العامة لسنة 2026، الذي دخل حيز التنفيذ رسميا ابتداء من أمس الخميس أول يناير/ كانون الثاني 2026.

وسجلت محطات توزيع الوقود، صباح الفاتح من يناير، تسعيرات جديدة وفق ما عاينته "العربي الجديد" في عدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة بوسط البلاد، حيث سجلت زيادة في الأثمان من دينارين إلى ثلاثة دنانير في أسعار الديزل والبنزين وغاز البترول المسال المعروف محليا بـ "سيرغاز".

ورفعت سلطة ضبط المحروقات الأسعار بزيادات طفيفة، حيث بات سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص 47 ديناراً مقابل 45.6 ديناراً السعر السابق (الدولار = 140 ديناراً) بزيادة قدرت بـ3.2%، وارتفع سعر المازوت إلى 31 ديناراً بعدما كان 29.1 ديناراً، بزيادة قدرت بـ7%، وارتفع غاز السيارات إلى 12 ديناراً بعدما كان في حدود تسعة دنانير، بزيادة بلغت 33%.

من جهته، وفي أول رد شبه رسمي على زيادات الوقود، أعلن الاتحاد الوطني لمالكي محطات الخدمات والوقود، وهو جمعية مهنية مستقلة لموزعي الوقود في البلاد، عما وصفه بـ "مكسب تاريخي" تمثل في الزيادة في هامش ربح محطات الوقود، بعد سنوات من المتابعة والمفاوضات المهنية، مؤكداً أن هذا التطور يهدف إلى دعم استقرار القطاع وضمان استمرارية الخدمة للمستهلكين.

وأوضح الاتحاد في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد"، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة جهود متواصلة داخل الأطر المؤسسية، والدفاع عن مطالب المهنيين باعتبارهم حلقة أساسية في سلسلة توزيع الوقود، مشيراً إلى أن تحسين هامش الربح يساهم في مواجهة التحديات التشغيلية والتكاليف المتزايدة للمحطات.

وحسب البيان الصادر عن هذه الجمعية المهنية، فقد تم تحديد أسعار الوقود المعتمدة لسنة 2026 عند 12 ديناراً للتر الواحد لغاز البترول المسال، و31 ديناراً للتر للديزل، و47 ديناراً للتر بالنسبة للبنزين بدون رصاص، مؤكداً أن هذه الأسعار تم ضبطها بعد التنسيق مع الجهات المعنية وفق الأطر القانونية والتنظيمية للقطاع.

وثمّن الاتحاد دعم السلطات العمومية، مشيراً إلى مساهمة رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة الطاقة وسلطة ضبط المحروقات في تيسير هذا المسار، وجدد التزامه بمواصلة العمل للدفاع عن مطالب المهنيين، في إطار يهدف إلى استقرار القطاع وتأمين الخدمة للمواطنين في كل الولايات.

والتهبت المنصات الاجتماعية منذ مساء الأربعاء بتعليقات ووثائق منسوبة إلى شركة نفطال العمومية المكلفة بتوزيع الوقود على المستوى الوطني، وأيضا لسلطة ضبط المحروقات، وهي هيئة تابعة لوزارة الطاقة مسؤولة عن ضبط وتنظيم قطاع المحروقات في البلاد، تشير إلى دخول هذه الزيادات حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير وتحديدا من منتصف الليلة الماضية.

ومنذ منتصف نهار الأربعاء لوحظت طوابير طويلة أمام مداخل محطات الوقود في الجزائر، في مشهد استغربه الكثيرون، حيث ربطه البعض بإشاعات دخول سائقي شاحنات الوزن الثقيل في إضراب ابتداء من أمس،احتجاجا على الغرامات المالية والعقوبات المشددة المتضمنة في قانون المرور الجديد، فيما فسره آخرون بالزيادات في أسعار الوقود واغتنام أخر يوم قبل تطبيقها لملء الخزانات.

وتعتبر هذه الزيادة الأولى من نوعها منذ يونيو/ حزيران 2020، حين أقرت الحكومة الجزائرية رفعا في أسعار الوقود ضمن قانون مالية تكميلي، على خلفية الانهيار الحاد في أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

ويأتي هذا التطور رغم أن قانون الموازنة العامة لسنة 2026، المنشور مساء الأربعاء في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية، لم يتضمن أي إشارة إلى مراجعة أسعار الوقود، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأساس القانوني الذي استندت إليه هذه الزيادات، حيث جرت العادة أن يتم الإعلان عنها خلال مناقشة في قانون المالية كل خريف.

وكما هو معلوم فإن أسعار الوقود مدعومة من طرف الحكومة في الجزائر، حيث تتحمل الدولة الفارق بين تكلفة التكرير الحقيقية وسعر تسويق الوقود بأنواعه في محطات التوزيع، ولا تخضع لتقلبات أسعار النفط في السوق الدولية كما هو معمول به في دول عربية اخرى إضافة إلى معظم الدول الغربية.

ويعني اقتصاد البلد العربي تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل النقد الأجنبي. واعتمدت الحكومة سعراً مرجعياً لبرميل النفط في قانون الموازنة العامة لسنة 2026 عند 60 دولارا، وهو تقريبا نفس مستوى الأسعار في السوق الدولية في الفترة الأخيرة.

وجاءت زيادات الوقود هذه في ظل أكبر موازنة في تاريخ الجزائر ناهزت 135 مليار دولار، وعجز فاق 54%، وفق أرقام رسمية لوزارة المالية. كما أقرت الحكومة زيادات في الأجر الأدنى الوطني المضمون وجرى رفعه من 20 ألف إلى 24 ألف دينار (نحو 185 دولاراً)، إضافة إلى منحة العاطلين التي أصبحت 18 ألف دينار (138 دولاراً)، صعوداً من 15 ألف دينار. وتعتزم السلطات أيضا رفع أجور موظفي القطاع العمومي وعماله في الأشهر المقبلة، فضلا عن معاشات المتقاعدين.