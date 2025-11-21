الجزائر... زيادات الأجور تصطدم بأزمة التمويل

- قررت الجزائر زيادة الأجر الوطني الأدنى ومنحة البطالة للشباب العاطلين لتحسين مستوى المعيشة، رغم التحديات المالية وتراجع إيرادات المحروقات. - تواجه الجزائر عجزًا ماليًا كبيرًا، مع موازنة تاريخية بنفقات تتجاوز 135 مليار دولار وعجز يقارب 54%. يُتوقع أن تعتمد الحكومة على مزيج من الجباية العادية، إعادة توجيه النفقات، الدين الداخلي، والتمويل النقدي. - يُحذر الخبراء من تضخم هيكلي طويل المدى بسبب زيادة الأجور، والاعتماد المفرط على الاستدانة الداخلية قد يؤدي إلى طبع النقود، مما يزيد التضخم ويضع ضغوطًا على الدينار الجزائري.

أقرّت الرئاسة الجزائرية زيادات جديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون ومنحة العاطلين، في ظرف اقتصادي وصفه مراقبون بأنه "صعب" جراء تراجع إيرادات المحروقات، مصدر الدخل الرئيسي للبلد العربي، فضلاً عن اقتراض داخلي في ارتفاع منذ سنوات، ما أثار تساؤلات جدية حول مصدر تمويل هذه النفقات الجديدة.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، اتخاذ خطوة لرفع الأجور وقيمة منحة البطالة التي توزعها الحكومة على الشباب العاطلين من العمل.

ووجّه تبون، وفق بيان لمجلس الوزراء، وزارة المالية، بتحضير مشروع يتيح رفع الحدّ الأدنى للأجور الحالي والبالغ 20 ألف دينار (نحو 153 دولاراً)، ما يسمح لأصحاب الدخل المتواضع بالاستفادة من زيادة مادية تساهم نسبيا في مواجهة أعباء ارتفاع أسعار المواد التموينية وانخفاض مستوى المعيشة بالنسبة للعائلات محدودة الدخل.

وفي السياق ذاته، أمر الرئيس الجزائري بتحضير مشروع رفع منحة البطالة، التي يستفيد منها العاطلون بين 18 و40 سنة وفق شروط، والتي تقدَّر بـ 15 ألف دينار (115 يورو)، وتُصرف حالياً لنحو مليوني شاب عاطل. وكما هو معلوم، فقد جرى استحداث منحة العاطلين في الجزائر لأول مرة في فبراير/شباط 2022، بعدما وعد بها تبون خلال حملته الدعائية لرئاسيات 2019.

مؤشرات مالية غير مشجعة

لكن هذه الخطوة تثير مخاوف الاقتصاديين، خاصة في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد، ونسبة العجز في موازنة العام المقبل 2026. فقد تضمن قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة زيادات أخرى في أجور موظفي القطاعات الحكومية المعروفة باسم "الوظيفة العمومية". وسبق للرئيس تبون أن وعد أيضاً برفع منحة طلبة الجامعات الذين يفوق عددهم مليوناً و500 ألف طالب.

وصادق المجلس الشعبي الوطني، وهو الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري، الثلاثاء الماضي، على أكبر موازنة في تاريخ البلاد، بنفقات إجمالية تفوق 135 مليار دولار، وعجز تاريخي يقارب 54%.

وحسب ديوان الإحصائيات الحكومي، سجلت البلاد في النصف الأول من 2025 أول عجز في ميزانها التجاري منذ 2021، إذ بلغ 711.4 مليار دينار (5.47 مليارات دولار)، مدفوعاً بارتفاع واضح في الواردات بنسبة 24.8%، إذ بلغت 3.767 مليارات دينار (نحو 29 مليار دولار) خلال الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025.

وساهم تراجع قيمة الصادرات، وأغلبها محروقات، في تعميق العجز التجاري حيث تراجعت إيرادات تصدير المحروقات بواقع 10% في 2024 مقارنة بسنة 2023.

4 خيارات متاحة

في هذا السياق، يعتقد الخبير المالي والاقتصادي نبيل جمعة أن هذه الوضعية تحتاج إلى تفكيك مباشر للمعادلة المالية للبلاد من دون تجميل لأنها حساسة، مشيراً إلى أن العملية ممكنة لكنها لن تكون بدون تكلفة، من خلال أربعة خيارات متاحة.

وأوضح جمعة في حديث لـ"العربي الجديد" أن رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة قرار اجتماعي قوي، لكن توقيته يتزامن مع وضع مالي يتميز بثلاث حقائق صارخة هي: العجز المرتفع، وتراجع إيرادات المحروقات، ونفقات عمومية عند أقصى مستوى تاريخي لها.

وبرأي المتحدث، فإن تمويل هذه الزيادات ممكن، لكنه لن يكون بدون تكلفة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمصدر التمويل ستكون الحكومة في مواجهة أربعة خيارات، كل واحد له آثار مباشرة.

الخيار الأول يتمثل وفق جمعة، وهو بروفيسور بكلية الاقتصاد بجامعة الجزائر الحكومية، في التمويل عن طريق الجباية العادية، لكن هذه القناة حسبه، شبه مستنزفة حالياً، مشيراً إلى أن نمو الجباية المتأتية من قطاعات خارج المحروقات موجود لكنه غير كاف لامتصاص ارتفاعات بحجم زيادة الأجور الوطنية، لذلك فإن الاعتماد عليها سيكون جزئياً فقط.

أما الخيار الثاني المطروح أمام الحكومة وفق محدثنا، فيتمثل في إعادة توجيه النفقات العمومية، مشيراً إلى أنه خيار واقعي لكنه مؤلم سياسياً، لأنه يعني تخفيض بعض برامج التجهيز مثل إلغاء مشاريع تصنف على أنها ليست ذات أولوية، أو خفض الدعم الاجتماعي غير الفعال، وهذا قد يوفر هامشاً لكنه محدود أيضاً أمام فاتورة أجور ضخمة.

ثالث خيار قد تنتهجه حكومة الجزائر، حسب جمعة، يكون عبر التمويل من خلال الدين الداخلي، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً. ووفقاً له، فإن الحكومة تعتمد منذ سنوات على سندات الخزينة الموجهة للبنوك العمومية، لكن الدين الداخلي في ارتفاع مستمر، والبنوك نفسها تعاني نقصاً في السيولة. ولذلك، يضيف الخبير، فإن زيادة الاعتماد على هذا المسار تعني زيادة الضغط على الجهاز البنكي وامتصاص جزء أكبر من مدخرات الاقتصاد.

ويتمثل الخيار الرابع المتاح للحكومة في التمويل النقدي غير المباشر، مشيراً إلى أن هذه الصيغة تحدث عندما يمول البنك المركزي الخزينة بشكل غير مباشر، مثل شراء السندات عبر البنوك، ولكن ليس تمويلاً غير تقليدي بصيغته القديمة أي طبع النقود. وعلّق بالقول: "رغم ذلك يبقى هذا الخيار توسعاً نقدياً يؤدي إلى مزيد من التضخم".

ويخلص الخبير نبيل جمعة إلى أن الحكومة الجزائرية، وببساطة، ستلجأ إلى مزيج من الخيارات الأربعة التي سبق ذكرها، لكن الدين الداخلي والتوسع النقدي سيكونان القناتين الأساسيتين ما دام العجز قد وصل مستويات تاريخية.

خطر تضخم هيكلي مزمن

بخصوص مدى تأثير الإجراءات المعلنة على التضخم والقدرة الشرائية، أوضح المتحدث أن رفع الأجور في اقتصاد ينتج فيه القطاع الوطني 20 إلى 25% فقط من الطلب الداخلي يؤدي إلى نتيجتين مباشرتين.

ويشرح جمعة أن النتيجة الأولى تتمثل في تضخم دفع الطلب، فحين تزيد القدرة الشرائية دون زيادة مقابلة في الإنتاج ترتفع الأسعار، ولذلك سيأخذ التضخم منحى تصاعدياً خصوصاً في السلع غير القابلة للاستيراد بسهولة مثل العقار والنقل والخدمات.

أما النتيجة الثانية، وفق المحلل، فتكمن في أن أثر الزيادة سيكون ضعيفاً على القدرة الشرائية، من منطلق أن الزيادات في الأجور قد تُلتهم خلال 9 إلى 12 شهراً إن لم ترافق بإصلاحات إنتاجية، والقدرة الشرائية لن تتحسن فعلياً إلا إذا انخفضت الأسعار أو ارتفع الإنتاج، وهو ما ليس مؤكداً في الظرف الراهن.

ويتوقع جمعة أن تحدث هذه الإجراءات مزيداً من الضغوط على الدينار الجزائري، موضحاً أن ارتفاع الواردات بعد تحسين الدخل والضغط على احتياطيات النقد الأجنبي يعني تراجعاً إضافياً للدينار، ما يزيد تكلفة الاستيراد وبالتالي يغذي التضخم.

وسينتج من ذلك تضخم بنيوي (هيكلي) طويل المدى، وفق المتحدث، لأن رفع الأجور في وقت تعاني فيه المالية العمومية من عجز مزمن ينقل التضخم من ظاهرة ظرفية إلى تضخم بنيوي دائم.



استدانة داخلية مفرطة

من جهته، يعبر الخبير الاقتصادي سليمان ناصر، في حديث لـ"العربي الجديد"، عن مفاجأته على غرار بقية الملاحظين للشأن الاقتصادي الجزائري، بقرار رفع الأجور ومنحة البطالة، مشيراً إلى أن هذه التدابير تزامنت مع وضع اقتصادي ومالي صعب للبلاد، بميزانية ضخمة تقدر بـ 136 مليار دولار وعجز كبير يقارب النصف.

وعن الحلول المتاحة لتغطية هذا الإنفاق الجديد من طرف الحكومة، يرجح الخبير الاعتماد على تعديل المادة 150 من قانون المالية، والتي تتيح رفع نسبة اقتراض الخزينة من البنك المركزي من 10% إلى 20%.

ويوضح المتحدث أن هذه المادة، ورغم التحذيرات التي أطلقها بشأنها عند صدور مشروع قانون الموازنة، لن تكون كافية لسد العجز، مشيراً إلى أن الخطورة تكمن في حال جرت عمليات رفع متتالية لهذه النسبة مستقبلاً ما قد يقود نحو العودة إلى ما يسمى بالتمويل غير التقليدي (طبع الدينار).

ويلفت ناصر إلى أن صندوق ضبط الإيرادات، وهو صندوق سيادي تنتج مدخراته من ضخ فائض سعر برميل النفط المتأتي عن الفارق بين السعر المرجعي المعتمد في قانون الموازنة وثمن بيعه في السوق الدولية (عادةً يكون السعر المرجعي أقل من سعر التسويق)، مدخراته ضئيلة جداً لعدة أسباب، منها تراجع عائدات تصدير النفط، والأسعار لم تتحسن وبقيت بين 63 و65 دولاراً للبرميل، بينما السعر المرجعي في قانون المالية هو 60 دولاراً. ويتساءل: "يبقى السؤال مطروحاً: من أين ستأتي الحكومة بالأموال لتغطية كل هذا الإنفاق؟".

وأضاف: "أعتقد أن الاستدانة الداخلية سيتم اللجوء إليها أكثر من اللازم، لكنها محكومة بالمادة القانونية التي تحددها بـ 20%، وحتى وزير المالية قد صرّح بأنه سيتم اللجوء للاستدانة الداخلية".

ويؤكد ناصر أن لجوء الحكومة إلى الاستدانة الداخلية يعني عملياً طبع النقود، ما يؤدي إلى زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة داخل اقتصاد محدود الإنتاج. ولا يستبعد الخبير الاقتصادي أن تواجه الجزائر انتقادات من صندوق النقد الدولي خلال المشاورات الدورية بين الطرفين، بسبب الارتفاع السريع في الإنفاق العمومي وتضخم كتلة الأجور.