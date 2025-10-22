الجزائر: توقيف 9 موظفين حكوميين في قضية فساد

- أوقفت السلطات الجزائرية مسؤولة بوزارة التجارة الخارجية وموظفين حكوميين بتهمة استغلال النفوذ لتسهيل استيراد مواد أولية بطرق غير قانونية، شملت ثمانية متعاملين اقتصاديين. - التحقيقات كشفت تورط 17 شخصاً، بينهم تسعة موظفين حكوميين وثمانية متعاملين اقتصاديين، في قضية فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لاستيراد مواد من الخارج. - الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد على مكافحة الفساد والرشوة، محذراً المسؤولين من التورط في مثل هذه القضايا، ومشدداً على حماية الإمكانيات المالية للدولة.

أوقفت السلطات الجزائرية مسؤولة رفيعة في وزارة التجارة الخارجية وموظفين حكوميين متورطين، في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لتوريد مواد أولية من الخارج، شملت أيضاً ثمانية متعاملين اقتصاديين.

وأعلنت نيابة الجمهورية في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، الأربعاء، في بيان، أنّ المصالح المختصة في البحث والتحري للدرك الوطني في الجزائر، أوقفت موظّفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات كانت تستغلّ منصبها لمنح منافع غير مستحقّة لفائدة بعض المتعاملين الاقتصاديين، لتمكينهم من منافع تمثّلت في تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بطلبات استيراد المواد الأولية بطريقة غير قانونية مقابل مزايا غير مستحقّة.

وتكشفت القضية في أعقاب تلقي المصالح المختصة، بلاغاً من أحد الأشخاص عن جريمة فساد تتعلق بموظّفة تعمل بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حيث أفضى التحقيق، بحسب البيان، إلى تأكيد تورّط عدد من الموظّفين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين في القضيّة، وجمع أدلة ما سمح باعتقال وإيداع 17 شخصاً السجن، من بينهم تسعة موظفين حكوميين عموميين، وثمانية متعاملين اقتصاديين معنيين بقضية الاستفادة غير القانونية من امتيازات لاستيراد مواد من الخارج.

ووجهت النيابة إلى المتورطين تهم إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزية غير مستحقة، فيما أكدت النيابة أن التحقيق القضائي لا يزال متواصلاً لكشف باقي المتورطين وتحديد جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد حذر خلال لقائه قيادات الجيش، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، المسؤولين والموظفين الحكوميين من التورط في قضايا الفساد، وتعهد بمواصلة جهود محاربة الرشوة والفساد، وكذا تفعيل الرقابة على الثراء غير مشروع، وقال: "نعتقد أن ذلك هو الذي يحمي الإمكانيات المالية للدولة من الانهيار".