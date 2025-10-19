الجزائر توقع 4 مذكرات تفاهم في مجال الطاقة مع موزمبيق

- وقّعت الجزائر أربع مذكرات تفاهم مع موزمبيق لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمحروقات، شملت اتفاقيات بين سوناطراك وENH، وسونلغاز وEDM، ومجمع صيدال ووزارة الصحة، والمجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي ونظيره الموزمبيقي. - تهدف الزيارة إلى تعزيز الحضور الاقتصادي الجزائري في أفريقيا، وتطوير استثمارات الطاقة والطاقات المتجددة، ضمن استراتيجية تسعى لترسيخ مكانة الجزائر كشريك موثوق في التنمية المستدامة. - تسعى الجزائر لتعزيز نفوذها الاقتصادي في أفريقيا عبر شراكات قوية، تركز على نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للطاقة، مع توسيع حضور شركاتها في قطاعات متعددة لتحقيق أمن الطاقة.

أعلنت الجزائر عن توقيع أربع مذكرات تفاهم مع موزمبيق للتعاون في مجال الطاقة والمحروقات، وذلك خلال زيارة وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري مراد عجال، إلى موزمبيق، حسبما أفادت به وزارة الطاقة الجزائرية، في بيان، اليوم الأحد. وأوضح البيان أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين مجمّع سوناطراك الجزائري والشركة الوطنية للمحروقات ENH في موزمبيق للتعاون في مجال المحروقات، واتفاقية تعاون بين "سونلغاز" وشركة كهرباء موزمبيق (EDM)، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية تعاون بين مجمّع صيدال (مجمع عمومي جزائري متخصص في صناعة الدواء) ووزارة الصحة في مجال تصنيع المواد الصيدلانية، وأخيراً توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي ونظيره في موزمبيق.

وشهدت الزيارة تنظيم عدد من الاجتماعات والزيارات الميدانية مع متعاملين في مجال الطاقة واقتصاديين في موزمبيق، وذلك "لمناقشة وبلورة مشاريع شراكات هامة في مختلف المجالات"، وفق البيان. واعتبرت وزارة الطاقة الجزائرية، هذا التعاون "خطوة تواصل من خلالها الجزائر تعزيز حضورها الاقتصادي الطاقوي على الصعيد القاري".

وأشارت إلى أنّ "زيارة العمل التي قام بها وزير الطاقة والطاقات المتجددة، والتي تعدّ أول مهمة خارجية له منذ توليه منصبه، تندرج ضمن الجهود الجزائرية لتطوير الجهود المبذولة في توسيع مجالات الاستثمار في الطاقة والطاقات المتجددة، ضمن مقاربة استراتيجية تهدف لترسيخ مكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل في مسار التنمية المستدامة في القارة الأفريقية".

وكانت الزيارة أيضاً "فرصة للوافد الجديد على رأس قطاع الطاقة والطاقات المتجددة، ليتحدث عن أهداف هذه الزيارة التي تأتي في إطار متابعة ورقة الطريق الخاصة ببرنامج التعاون بين البلدين، وتجسيد جملة التعليمات التي تندرج ضمن بحث سبل إرساء ديناميكية جديدة واعدة للشراكة"، بحسب البيان.

وتسعى الجزائر إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في القارة الأفريقية عبر استراتيجية متكاملة تركز على استغلال موقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية الغنية، لا سيما في قطاع الطاقة، من خلال الاستثمارات المباشرة والشراكات الاقتصادية. كما تطمح الجزائر إلى لعب دور محوري في تطوير البنية التحتية للطاقة في الدول الأفريقية، سواء عبر تصدير الغاز الطبيعي أو تعزيز التعاون في مجال الطاقات المتجددة.

وتعتمد الجزائر في استراتيجيتها على بناء شراكات قوية مع الدول الأفريقية، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المحلية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة. كما تسعى إلى توسيع حضور شركاتها في قطاعات متعددة كالبتروكيماويات، والكهرباء، والطاقة النظيفة، لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة في القارة.