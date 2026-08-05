الجزائر توسع تسويات الديون الجبائية لتعزيز الإيرادات

- وسّعت السلطات الضريبية في الجزائر نظام التسوية الجبائية لتعزيز إيرادات الدولة، مع فرض ضريبة بنسبة 8% دون عقوبات إضافية، بهدف معالجة العجز المالي وزيادة الإنفاق العام. - تهدف الإجراءات الجديدة إلى دمج الأموال غير المصرح بها في الاقتصاد الرسمي، حيث بلغت الضرائب غير المحصلة 7620 مليار دينار، مع توجيهات لتوحيد آليات التسوية وتوسيع دائرة المستفيدين. - تضمنت التعليمات توضيحات حول ملفات الغش الجبائي، مع تشجيع الانخراط في التسوية قبل القضاء، مع استثناء من صدرت بحقهم أحكام نهائية أو تورطوا في أفعال جسيمة.

وسّعت السلطات الضريبية في الجزائر نطاق الاستفادة من نظام التسوية الجبائية عبر إجراءات وتوضيحات جديدة شملت حالات كانت محل غموض، في إطار مساعي الحكومة إلى تعزيز إيرادات الدولة من تحصيل المتأخرات الضريبية، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة بفعل العجز القياسي الذي تضمنته موازنة 2026 والزيادة غير المسبوقة في الإنفاق العام.

وشهد العام الجاري ارتفاعاً في الإنفاق الحكومي بالجزائر، جراء رفع رواتب موظفي القطاع العام، فضلاً عن زيادات الأجر الأدنى الوطني المضمون وأيضاً معاشات التقاعد، وكذلك رفع منحة العاطلين من العمل. وأقرت السلطات موازنة عامة هي الأضخم في تاريخ البلاد، بنفقات تفوق 135 مليار دولار، وإيرادات تقدر بأكثر من 63 مليار دولار، وعجز يناهز 72 مليار دولار (54%).

وفي إطار مساعٍ حكومية لتعبئة موارد داخلية جديدة، راهنت الحكومة الجزائرية على آلية التسوية الجبائية الطوعية باعتبارها أحد أبرز الروافد الممكنة لدعم الخزينة العمومية، عبر استقطاب الأموال غير المصرح بها وإدماجها في الدورة الاقتصادية الرسمية، بما يساعد على رفع الإيرادات وتقليص ضغط العجز المسجل في الموازنة.

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وبموجب ذلك، سبق لإدارة الضرائب الجزائرية أن أوضحت في تعميم سابق شهر إبريل/ نيسان الماضي، أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والمعنويين (الشركات) المقيمين في الجزائر تسوية أوضاعهم الجبائية إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، عبر تصريح مبسط يودع لدى المدير الولائي للضرائب، مقابل دفع ضريبة وحيدة محررة بنسبة 8%، من دون عقوبات إضافية أو متابعات مرتبطة بالمبالغ المصرح بها.

وبموجب وثيقة للحكومة تتعلق بتسوية الميزانية لسنة 2023، بلغ حجم أموال الضرائب غير المحصلة في الجزائر 7620 مليار دينار، ما يقارب 58 مليار دولار (الدولار= 132 ديناراً).

وتضمنت الإجراءات، وفق وثيقة صادرة عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 30 يوليو/تموز الماضي، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها، توجيهات وتوضيحات تطبيقية وُجّهت إلى مديريات كبرى المؤسسات وجميع المديريات الجهوية والولائية للضرائب، بهدف توحيد آليات تطبيق نظام التسوية الجبائية وحسم عدد من الحالات التي أثارت تبايناً في التفسير بين المصالح المحلية المكلفة بالتحصيل، بما يوسع عملياً دائرة المستفيدين ويزيل العراقيل التي واجهت بعض دافعي الضرائب الراغبين في تسوية أوضاعهم الجبائية.

وأعادت المديرية رسم حدود الديون المشمولة بالتسوية، وفقاً للوثيقة، مؤكدة أن الاستفادة لا تقتصر على الضرائب والرسوم التقليدية، وإنما تمتد أيضاً إلى بعض الرسوم ذات الطبيعة الجبائية، ومن بينها الرسوم البيئية التي تتولى إدارة الضرائب تحصيلها، رغم أن تحديد وعائها يتم من قبل مصالح البيئة، باعتبار أن تحصيلها يتم وفق القواعد نفسها المعتمدة بالنسبة لبقية الديون الجبائية.

في المقابل، أبقت التعليمات بعض المستحقات خارج نطاق الإعفاءات، وفي مقدمتها الإتاوات والرسوم شبه الجبائية والغرامات القضائية، باعتبارها لا تدخل ضمن الديون الجبائية التي يشملها نظام التسوية.

ومن بين أبرز التوضيحات التي حملتها التعليمة الأخيرة، تأكيد استفادة الغرامات الجبائية المفروضة بصورة مستقلة من أحكام التسوية، بحيث يمكن للمعنيين بدفع الضرائب الاستفادة من تخفيض نسبته 30% من قيمتها، مع إلغاء غرامات التحصيل المرتبطة بها، مقابل تسديد 70% من المبلغ المستحق، وهو ما وسع نطاق الاستفادة ليشمل فئة من الديون لم يكن وضعها محسوماً في التطبيق.

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وتفصيلاً، فرّقت التعليمات الجديدة الخاصة بملفات الغش الجبائي بين المراحل التي تسبق إيداع الشكاوى الجزائية وتلك التي تليها، إذ منحت الإدارة الجبائية هامشاً أوسع لتشجيع دافعي الضرائب على الانخراط في نظام التسوية قبل انتقال الملفات إلى القضاء. ففي الحالات التي لم تُودع فيها الشكاوى بعد، أجازت تأجيل بعض إجراءات المتابعة إلى غاية نهاية عام 2026 متى كان ذلك لا يمس بآجال التقادم، بما يمنح المعنيين فرصة لاستكمال شروط الاستفادة من النظام، بينما ألزمت المصالح المختصة المضي في إيداع الشكاوى عندما يكون خطر سقوط الدعوى العمومية بالتقادم قائماً، مع الإبقاء على إمكانية سحبها لاحقاً إذا استوفى المعني شروط التسوية.

أما بالنسبة للملفات التي بلغت مرحلة المتابعة القضائية، فقد أبقت التعليمات الباب مفتوحاً أمام دافعي الضرائب الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، إذ يمكن لإدارة الضرائب طلب سحب الشكاوى أو تعليق بعض الإجراءات بعد تسديد 70% من أصل الحقوق المستحقة واستيفاء الشروط القانونية، بما في ذلك الالتزام بجدول السداد عند الاقتضاء، فيما تستأنف الإجراءات القضائية إذا لم يلتزم المعني بالآجال المحددة لإتمام التسوية.

وفي المقابل، شددت المديرية العامة للضرائب على أنّ هذه التسهيلات لا تشمل الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية في قضايا الغش الجبائي، كما لا تمتد إلى الملفات التي تنطوي على أفعال جسيمة تمس بالاقتصاد الوطني، والتي تبقى خاضعة للمتابعة الجزائية من دون تعليق أو تأجيل.