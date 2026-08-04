الجزائر تنشئ هيئة جديدة لتوحيد الدفاع عن مصالحها في النزاعات الدولية

- أنشأت الجزائر مديرية عامة للتحكيم الدولي لتعزيز الدفاع عن مصالح الدولة في النزاعات الدولية، خاصة في مجال الاستثمار، وتوحيد الرؤية الوطنية للتحكيم الدولي. - تتولى المديرية العامة تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها في مراحل النزاعات المختلفة، وتساهم في إعداد التشريعات ذات الصلة وتقديم الدعم القانوني للجماعات المحلية والمؤسسات العامة. - يتضمن الهيكل التنظيمي للمديرية مديريتين رئيسيتين وثماني مديريات فرعية متخصصة، مع صلاحيات واسعة تشمل التعاون الدولي وتطوير القدرات المهنية.

لجأت حكومة الجزائر إلى إنشاء مديرية عامة للتحكيم الدولي توضع ضمن صلاحيات لدى مصالح الوزير الأول (رئيس الحكومة)، في خطوة تستهدف تعزيز منظومة الدفاع عن مصالح الدولة الجزائرية في النزاعات الدولية، ولا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار، إلى جانب توحيد الرؤية الوطنية في مجال التحكيم الدولي والوقاية من النزاعات ذات البعد الاقتصادي والتجاري. ويحدد المرسوم التنفيذي الصادر اليوم الثلاثاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية اختصاصات الهيئة الجديدة، التي ستتولى حصريا تسيير ملفات التحكيم الدولي، سواء تعلق الأمر بالنزاعات التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات والهيئات العمومية طرفا فيها في مجال الاستثمار، أو بالنزاعات التجارية التي يكون أحد أطرافها أجنبيا.

وتضطلع المديرية العامة بمهمة تمثيل الدولة والدفاع عن مصالحها خلال مختلف مراحل النزاعات، بدءاً من التسوية الودية مع المستثمرين الأجانب، وصولاً إلى التمثيل أمام هيئات التحكيم الدولية، سواء المؤسسية أو الحرة، مع متابعة تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية واتفاقات التسوية، بما يضمن حماية الحقوق والمصالح الوطنية. كما تتولى الهيئة الجديدة السهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، والمساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، فضلاً عن مرافقة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في صياغة العقود المبرمة مع الأطراف الأجنبية، ما يحد من المخاطر القانونية التي قد تترتب عنها مستقبلاً.

ويمنح المرسوم للمديرية العامة صلاحية الاستعانة بمحامين ومستشارين وخبراء، وطنيين أو أجانب، بحسب طبيعة الملفات المعالجة، مع تكليفها بإعداد حصيلة سنوية لنشاطها والعمل على تعزيز القدرات المهنية والتقنية للإطارات المكلفة بملفات التحكيم الدولي. ويتكون التنظيم الإداري للمديرية العامة من مديريتين رئيسيتين، الأولى تعنى بالسياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي، والثانية تختص بالتحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، ويساعد المدير العام، الذي يعين بمرسوم برتبة مكلف بمهمة لدى مصالح الوزير الأول، ثلاثة مديري دراسات.

وتتكفل مديرية السياسة الوطنية في مجال التحكيم الدولي بوضع المحاور الكبرى للسياسة الوطنية ومتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية والعقود والأحكام التحكيمية، واقتراح آليات للوقاية من النزاعات، بما في ذلك نظام للإنذار المبكر والتدقيق القانوني الوقائي لمشاريع العقود التي تبرمها الجهات العمومية في الجزائر مع شركاء أجانب. كما تضطلع هذه المديرية بتقديم الدعم التقني والقانوني للقطاعات والهيئات العمومية، وإعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكيم الدولي، وضمان اليقظة القانونية إزاء التطورات الوطنية والدولية، فضلاً عن تنظيم برامج التدريب والتحسيس ونشر الأدلة والممارسات الفضلى لفائدة مختلف الفاعلين العموميين.

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أما مديرية التحكيم الدولي المتعلق بالاستثمار، فتتولى تمثيل الدولة خلال مرحلتي ما قبل النزاع والتسوية الودية، ثم أمام هيئات التحكيم الدولية، مع معالجة إشعارات النزاع والتحكيم في الآجال القانونية، وتأسيس المحامين وتعيين المستشارين والخبراء والمحكمين، ومتابعة سير القضايا إلى غاية تنفيذ الأحكام التحكيمية النهائية أو اتفاقات التسوية. كما أوكل إليها تطوير التعاون الدولي وتمثيل الجزائر في الهيئات والمنتديات المختصة بالتحكيم الدولي، والمشاركة في التفاوض بشأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية وتشجيع الاستثمارات، بما يعزز حضور الجزائر في المنظومة الدولية الخاصة بتسوية النزاعات الاستثمارية.

ويقسم الهيكل التنظيمي للمديريتين إلى ثماني مديريات فرعية متخصصة، تغطي مجالات الوقاية من النزاعات، والدعم التقني والقانوني، واليقظة التشريعية، والتدريب وتعزيز القدرات، والتسويات الودية، والتحكيم المؤسسي، والتحكيم الحر، والتعاون الدولي، بما يسمح بتسيير متكامل لمختلف مراحل النزاعات الدولية. وفي الجانب المالي والإداري، ينص المرسوم على تسجيل الاعتمادات اللازمة لسير المديرية ضمن ميزانية مصالح الوزير الأول، كما يمنح المدير العام صفة الآمر الثانوي بالصرف بالنسبة للنفقات المرتبطة بملفات التحكيم الدولي، مع تخويله صلاحية إبرام العقود والاتفاقيات والتوقيع على الوثائق الداخلة ضمن اختصاص المديرية.

وبموجب الأحكام الختامية للمرسوم، ألغيت جميع الأحكام السابقة المتعلقة بالتحكيم الدولي الواردة في المادة 9 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المنظم للإدارة المركزية لوزارة المالية، بما يكرس نقل هذا الاختصاص إلى المديرية العامة الجديدة، في إطار توحيد إدارة ملفات التحكيم الدولي وتعزيز فعالية الدفاع عن مصالح الدولة في المنازعات ذات الطابع الدولي.