الجزائر تمنح تونس ضمانات بتأمين حاجتها من الكهرباء

- أكدت الجزائر التزامها بتزويد تونس بالكهرباء خلال الصيف المقبل، حيث يزداد استهلاك الطاقة، وذلك وفقاً لتفاهمات مشتركة لمواجهة التحديات الطاقوية والمادية التي تواجهها تونس. - حصلت شركة الكهرباء التونسية على ضمانات من سونلغاز الجزائرية لضمان استمرارية التموين وتأمين احتياجات الشبكة التونسية خلال فترات الذروة، مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين. - يجري العمل على مشروع ممر الكهرباء الذي سيربط الجزائر وتونس وليبيا، مما يفتح آفاقاً جديدة لتصدير الكهرباء وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالي الكهرباء والغاز.

أكدت الجزائر التزامها بتموين تونس بحاجياتها من الكهرباء خاصة خلال الصيف المقبل، إذ يزداد استهلاك الطاقة، وفقاً لتفاهمات مشتركة جرت بين الطرفين لمواجهة مشكلات طاقوية وصعوبات مادية تعيشها تونس.

وحصلت شركة الكهرباء التونسية بمناسبة زيارة مديرها العام فيصل طريفة إلى الجزائر، الأحد، على ضمانات من شركة الكهرباء الجزائرية، سونلغاز على "ضمان استمرارية التموين وتأمين احتياجات الشبكة التونسية خلال فترات الذروة"، خاصة في فصل الصيف، وفقاً لالتزام الجزائر مرافقة تونس وتعزيز أمنها الطاقوي، كما جرى الاتفاق على "تدعيم الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين الجزائرية والتونسية بما يواكب التحولات الطاقوية ويعزز استقرار وأمن المنظومة الكهربائية والغازية على المستوى الإقليمي".

وجرت مناقشات الآليات التقنية لتعزيز التبادلات الطاقوية، ولا سيما بالمناطق الحدودية، وخطة تطوير التعاون التقني وتكثيف تبادل الخبرات، إلى جانب دراسة مشاريع وآليات تعاون جديدة وفق بيان الشركة الجزائرية.

ووصف البيان التعاون الثنائي بين الجزائر وتونس في مجال الكهرباء والطاقة، بـ"الاستراتيجي"، والذي يستجيب إلى "التوجهات الرامية إلى تعزيز التكامل الطاقوي بين الجزائر وتونس، ودعم التعاون الإقليمي في مجالي الكهرباء والغاز، بما يستجيب للتحديات الطاقوية الراهنة، ويعزز مستوى التنسيق والتكامل بين الشبكتين الجزائرية والتونسية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة خلال صائفة 2026".

ومنذ سنوات تباشر الجزائر تعاوناً كبيراً مع تونس في مجال الكهرباء، إذ كانت الجزائر قد أمدت تونس عبر خط الربط الكهربائي المغاربي، ربيع العام الماضي، بـ800 ميغاواط، لنجدتها في أعقاب العطب الذي أصاب بالكامل منظومة الكهرباء في تونس، كما أنجدت الجزائر تونس في الصيف، شهر أغسطس/آب الماضي، بعد ارتفاع معدلات الاستهلاك الداخلي للكهرباء في تونس.

وفي مارس/آذار 2025، أعلنت شركة سونلغاز أنه يجري "العمل على مشروع ممر الكهرباء الذي سيربط الجزائر وتونس وليبيا، والمناقشات مستمرة وسيتم قريباً توقيع مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث لإطلاق الدراسات اللازمة لتجسيد هذا المشروع"، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسمح لشركة سونلغاز بفتح آفاق جديدة لتصدير الكهرباء، إلى هذين البلدين الجارين.