الجزائر تقرر استيراد 6 ملايين عجلة سيارات من ألمانيا

- قررت الجزائر استيراد 1.5 مليون عجلة في المرحلة الأولى و4.5 مليون في المرحلة الثانية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بعد توقيع اتفاقية بين شركة نفطال الجزائرية وكونتينانتال الألمانية لتزويد السوق بعجلات عالية الجودة بأسعار مقبولة. - ستصل أولى الشحنات قبل نهاية العام، مع توقع انخفاض الأسعار بنسبة 35% إلى 55%، وسيتم توزيع العجلات عبر شبكة نفطال التي تضم أكثر من ألفي نقطة بيع. - يمثل العقد خطوة مهمة في تنظيم سوق الإطارات، ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين نفطال وكونتينانتال.

قررت الجزائر استيراد 1.5 مليون من عجلات السيارات والمركبات، في مرحلة أولى، و4.5 ملايين عجلة في مرحلة ثانية، لتغطية حاجيات السوق المحلية، بعد عجز شركات انتاج محلية عن توفير ما يكفي من هذه الحاجيات، وفي أعقاب أزمة حادة في العجلات كانت شهدتها السوق المحلية في الجزائر.

ووقعت شركة تسويق الوقود وتوزيع المنتجات البترولية "نفطال"، اليوم الاثنين، على اتفاقية مع الشركة الألمانية كونتينانتال المتخصصة في صناعة العجلات، يقضي بتزويد السوق الجزائرية بـ1.5مليون من عجلات السيارات والمركبات، بما يسمح بتوفير إطارات عالية الجودة بأسعار مقبولة، ويضمن استقرار السوق وحمايتها من المضاربة، والحفاظ على القدرة الشرائية.

مراحل الشحنات

وبموجب الاتفاق، ستصل إلى الجزائر، أولى الشُحنات قبل نهاية السنة الجارية والتي تقدّر بـ150 ألف إطار، تليها شُحنة ثانية تضم 350 ألف إطار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026. ومن المتوقع أن يُسهم تنفيذ هذا الاتفاق في تسجيل انخفاض في الأسعار يتراوح بين 35 و55% مقارنة بالأسعار الحالية المتداولة في السوق الوطنية، ما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويضمن استقرار السوق.

وفي المرحلة الثانية، سيتم توريد كميات إضافية تقدّر بـ4.5 ملايين من العجلات المخصصة للمركبات السياحية والثقيلة، وذلك لضمان تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق والحفاظ على وفرة مستمرة خلال السنوات المقبلة، وسيتم توزيعها عبر شبكة نفطال التي تضم أكثر من ألفي نقطة بيع على مستوى كامل التراب الوطني، ما يضمن سهولة وصول المنتوج إلى المستهلكين وتوفيرًا منتظمًا ومتوازنًا عبر مختلف الولايات.

تنظيم السوق

وأكد مدير شركة نفطال الجزائرية جمال شردود أن هذا العقد يشكّل مرحلة جديدة في إعادة تنظيم سوق الإطارات المطاطية في الجزائر، لكونه سوقا يرتبط مباشرة بسلامة المواطنين وجودة خدمات النقل، وقال "نلتزم بتوفير إطارات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، ونعمل على تعزيز استقرار السوق الوطنية، بما يتماشى مع توجهات السلطات العمومية للبلاد، وبحماية المستهلك من المضاربة، وضمان القدرة الشرائية"، مشيرا الى أنه سيتم الاستفادة من خبرة كونتينانتال، باعتبارها شركة رائدة عالميًا، لتقديم منتوجات ذات جودة عالية تلبّي احتياجات السوق المحلية في الجزائر.

وقال رئيس أعمال استبدال الإطارات لدى كونتينانتال في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، فرديناند هويوس، إن هذا العقد يمثل خطوة مهمة تعزز شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع نفطال ويعزز علاقة بين الشركتين تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، مشيرا الى أن هذا التعاون بين الشركتين يجمع بين خبرة كونتينانتال العالمية في إنتاج الإطارات ونجاح نفطال في توزيع المنتجات البترولية في الجزائر وتسويقها.

الأزمة دفعت للاستيراد

وكانت الحكومة قد كلفت في نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، شركة نفطال الحكومية، بمهمة تأمين حاجة السوق الوطنية من العجلات المطاطية، بعد تسجيل أزمة حادة ونقص كبير من العجلات في السوق المحلية، دفع حينها أصحاب الحافلات والسيارات الى التوقف عن السير بمركباتهم، واستغل بعض المضاربين الوضع لرفع أسعار العجلات بصورة كبيرة، برغم جهود حكومية لردع المضاربة بالعجلات.

وتؤشر هذه الخطوة على توجه الحكومة اضطراريا الى فتح باب الاستيراد بشكل متحكم فيه، بعد فترة إغلاق صارم للواردات، تشجيعا لاستهلاك الإنتاج المحلي، ومنح الشركات المصنعة في الجزائر فرصة تغطية حاجيات السوق المحلية، وهو ما لم تتمكن من تحقيقه في النهاية، ما أجبر الحكومة على التوجه نحو التوريد من الخارج.