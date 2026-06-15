الجزائر تفتح أسواقها للأغنام الأميركية

- فتح السوق الجزائرية أمام الأغنام الأميركية: اتفقت الجزائر والولايات المتحدة على فتح السوق الجزائرية أمام صادرات الأغنام الأميركية، مما يعزز العلاقات الزراعية بين البلدين ويعزز مكانة الولايات المتحدة كمورد موثوق للماشية عالية الجودة. - تلبية احتياجات السوق الجزائرية: الجزائر تستورد لحومها من دول مثل البرازيل والهند، وتقدر احتياجاتها السنوية بـ150 مليون دولار، مما يجعل الاتفاق مع الولايات المتحدة خطوة مهمة لتلبية الطلب المحلي وتنويع المصادر. - تعزيز التعاون الزراعي: الاتفاق يعزز الأنشطة التجارية بين البلدين، حيث بلغت المبادلات التجارية 3.5 مليارات دولار، ويدعم التحولات في القطاع الزراعي الجزائري من خلال شراكات نوعية ونقل المعرفة.

اتفقت الجزائر والولايات المتحدة الأميركية، على فتح السوق الجزائرية، أمام توريد الأغنام الموجهة لتموين سوق اللحوم في خطوة هي الثانية في نفس المجال المتصل باللحوم والأبقار.

وأعلنت السفارة الأميركية في الجزائر في منشور لها في منصة فيسبوك، اليوم الاثنين، أن وزارة الزراعة الأميركية توصلت إلى اتفاق مع وزارة الزراعة الجزائرية، ينص على "فتح السوق الجزائرية أمام صادرات الأغنام الأميركية المخصصة للذبح". ووصف البيان الاتفاق بأنه "يمثل هذا فصلاً جديداً ومهماً في مسار العلاقات الزراعية بين الولايات المتحدة والجزائر، كما يعزز مكانة الولايات المتحدة كمورد موثوق للماشية عالية الجودة"، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز تموين السوق الجزائرية باللحوم وتنويع المصادر والأسعار.

وتقدر احتياجات الجزائر سنوياً من اللحوم بنحو 150 مليون دولار، وتتزود الجزائر بحاجياتها من اللحوم من البرازيل والأرجنتين والهند والسودان.

وتعاني الجزائر منذ سنوات من مشكلة سد احتياجات السوق المحلية من اللحوم، بسبب فشل سياسات تطوير تربية المواشي والأبقار في البلاد، ما يضطرها في المناسبات كشهر رمضان الى توريد اللحوم من الخارج، وكذا العجول، إذ كانت قد استوردت قبل فترة أكثر من 20 ألف رأس من عجول التسمين وذلك من أجل تموين السوق باللحوم الحمراء خلال شهر رمضان.

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وتعد هذه الخطوة الثانية للتعاون في مجال الأغنام والمواشي التي تتخذها الجزائر وواشنطن، إذ كانت الشركة الأميركية "فالمونت" قد وقعت في إبريل/نيسان الماضي، اتفاقاً لتزويد مشروع "بلدنا" الزراعي الضخم لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف واللحوم في ولاية أدرار جنوبي الجزائر، يقضي باقتناء 30 ألف رأس بقر أميركي، عبر جسر جوي وصف بالتاريخي، من تسع ولايات أميركية، يبدأ وصولها الى الجزائر بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن شأن هذه الخطوات أن تعزّز تزايد الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين، وترفع من حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة، والتي بلغت حتى الآن 3.5 مليارات دولار.

وكان وزير الزراعة الجزائري باسين المهدي وليد قد بحث مع نائب كاتب الدولة الأميركي كريستوفر لاندو الذي زار الجزائر نهاية إبريل/نيسان الماضي، فرص تطوير التعاون بين البلدين في القطاع الزراعي، ودعم واشنطن للتحولات التي يعرفها قطاع الزراعة في الجزائر، وفنتح المجال لشراكات نوعية مبنية على نقل المعرفة وخلق القيمة وتعزيز الأمن الغذائي.