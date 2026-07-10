الجزائر تعيد فتح مجالها الجوي مع مالي بعد إغلاقه لأكثر من عام

- الجزائر تعيد فتح مجالها الجوي أمام الطيران المالي بدءًا من 10 يوليو، مما يسمح باستئناف الرحلات الجوية بين الجزائر وبماكو وعبور الطائرات من أوروبا وآسيا عبر الأجواء الجزائرية، في خطوة تهدف لتهدئة التوتر السياسي بين البلدين. - القرار يأتي بعد إغلاق المجال الجوي في أبريل 2025 بسبب "الاختراق المتكرر" من مالي، وسط أزمة دبلوماسية تفاقمت بعد الانقلاب العسكري في مالي واستقبال الجزائر للمعارض محمد ديكو. - الرئيس الجزائري تبون أشار إلى اتصالات غير مباشرة مع مالي، معربًا عن استعداد الجزائر للمساعدة في تجاوز الأزمة السياسية الحالية.

قررت السلطات الجزائرية إعادة فتح مجالها الجوي الوطني بالكامل أمام حركة الطيران المالية، ابتداء من اليوم الجمعة العاشر يوليو، بعد عام من قرار الجزائر غلق مجالها الجوي أمام حركة الطيران من والى مالي.

وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن "يشمل هذا القرار كل الرحلات الجوية المتوجهة والقادمة من دولة مالي عبر مختلف الوجهات الدولية".

ويعني هذا القرار استئناف الرحلات الجوية للشركة الجزائرية التي كانت تعمل على خط الجزائر بماكو، والسماح بعبور الطائرات ورحلات الشركات الجوية التي تؤمن رحلات من أوروبا وآسيا نحو بماكو وتعبر الأجواء الجزائرية، في خطوة تهدئة إضافية تتخذها الجزائر لخفض التوتر السياسي القائم بين البلدين منذ إبريل/نيسان 2025.

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وكانت الجزائر قد قررت في الرابع إبريل 2025 إغلاق المجال الجوي أمام الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، بسبب ما وصفته حينها وزارة الدفاع الجزائرية بـ"الاختراق المتكرر من طرف دولة مالي لمجالنا الجوي".

ولم يعرف ما إذا كانت بماكو ستتخذ خطوة مماثلة للقرار الجزائري بفتح المجال الجوي المالي للطائرات الجزائرية، حيث كانت بماكو قد قررت بداية إبريل 2025 إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران القادم والمتوجه نحو الجزائر، في سياق الأزمة السياسية بين البلدين.

غير أنه يعتقد أن تكون الخطوة الجزائرية نتيجة مباشرة لاتصالات كان قد كشف عنها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

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، شهر مايو/أيار الماضي بين الجزائر وبماكو، وصفها "بغير مباشرة"، بين بلاده والسلطات المالية في الفترة الأخيرة، عقب الأحداث التي شهدتها مالي منذ هجوم 25 إبريل المنصرم الذي شنته قوات الأزواد على مدن الشمال وتنظيم أنصار الإسلام والمسلمين الموالي للقاعدة على العاصمة بماكو.

وقال الرئيس تبون في حوار تلفزيوني بث في الثالث مايو الماضي إن "هناك اتصالات بصفة غير مباشرة في خضم هذه الأحداث"، بدون أن يوضح طبيعتها والقنوات التي تمت عبرها. وأعلن تبون حينها استعداد بلاده مجدداً للمساعدة على تجاوز الأزمة الحالية وتعقيداتها.

وكانت أزمة دبلوماسية حادة قد تفجرت بين الجزائر وبماكو، منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس في مايو 2021، وخاصة بعد استقبال الجزائر للشيخ محمد ديكو، أبرز المعارضين السياسيين وأهم المرجعيات الدينية المالية، وزادت الأزمة تفاقماً بعد إعلان بماكو في ديسمبر/ كانون الأول 2023 إلغاء العمل باتفاق السلام الموقع في مايو 2015 في الجزائر، بين حكومة بماكو وحركات الأزواد، وبعد إسقاط الجزائر في إبريل 2025 طائرةً مسيرةً تتبع الجيش المالي، تجاوزت الخط الحدودي، عندما كانت بصدد قصف ازواديين في منطقة حدودية بين البلدين، وسحبت بماكو سفيرها من الجزائر وردت الأخيرة بالمثل وأغلقت المجال الجوي من وإلى مالي.