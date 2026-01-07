الجزائر تعلن استيراد مليون أضحية غنم قبل العيد المقبل

- استيراد مليون رأس غنم: قررت الحكومة الجزائرية استيراد مليون رأس غنم لعيد الأضحى المقبل للسيطرة على الأسعار ومنع المضاربة، وهي خطوة تكررت للعام الثاني على التوالي. - تغطية 17% من الاحتياجات: تمثل الأضاحي المستوردة 17% من حاجيات الجزائر، مع الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي يواجه تحديات في قطاع تربية المواشي. - تحسين التفاوض واللوجستيات: تهدف العملية المبكرة إلى تحسين التفاوض على الأسعار دولياً وتجنب الأخطاء اللوجستية السابقة، مع بيع الأضاحي بسعر موحد ومعقول.

أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرار مبكر لتوريد مليون رأس غنم مخصصة لعيد الأضحى المقبل، للسيطرة على الأسعار ومنع المضاربة التي تحدث في مثل هذه المناسبات، وهي المرة الثانية على التوالي بعد توريد عدد مماثل عشية عيد الأضحى في العام المنصرم. وأطلع رئيس الحكومة سيفي غريب الوزراء خلال اجتماع للحكومة على أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر استيراد مليون رأس غنم تحسباً لعيد الأضحى المقبل لدعم السوق الوطنية للماشية، وتم تكليف وزير الزراعة والصيد البحري ياسين وليد بالشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ القرار.

وتمثل الحصة الموردة من الأضاحي 17% من حاجيات الجزائر من الأضاحي، والبالغة ثلاثة ملايين أضحية، يتم تغطية جزء منها من الإنتاج المحلي الذي ما زال كافياً حتى الآن بسبب وجود إخفاقات كبيرة في قطاع تربية المواشي في البلاد.

وكانت الجزائر قد استوردت العام الماضي مليون أضحية من كل من إسبانيا ورومانيا، وجرى بيعها من قبل الشركات التجارية الحكومية بسعر موحد يبلغ 40 ألف دينار جزائري (ما يعادل 280 دولاراً)، وهو سعر يبدو معقولاً وفي متناول الجميع. ويعتقد أن الحكومة قررت إطلاق عملية مبكرة لتوريد الأضاحي هذا العام (قبل أربعة أشهر من العيد)، لضمان قدرة تفاوض أكبر على الأسعار في السوق الدولية، وتحكم أكبر في العملية، خاصة من الناحية اللوجيستية ذات العلاقة بالنقل البحري وتلافي كل الأخطاء التي برزت العام الماضي.

وكان الرئيس الجزائري قد أقر في خطابه السنوي الأخيرة أمام البرلمان بالفشل في تطوير قطاع تريبة المواشي وشعبة اللحوم في البلاد، برغم الدعم الكبير الذي توجهه الدولة للمربين من خلال دعم أسعار الأعلاف وتسهيل القروض وغيرها.