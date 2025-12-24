الجزائر تعتمد آليات جديدة لاسترجاع الأموال المنهوبة

- اعتمدت وزارة العدل الجزائرية آليات جديدة للتعاون مع الأنتربول والبنك الدولي لتعزيز فعالية التعاون القضائي في قضايا الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة. - تم تنظيم لقاء لتعزيز قدرات النواب العامين في التعاون القضائي الدولي، مع تعيين نواب متخصصين لجمع المعلومات ومكافحة جرائم مثل تبييض الأموال. - نجحت الجزائر في استرجاع أصول تُقدَّر بأكثر من 200 مليار دينار جزائري، مع استمرار الجهود لمتابعة الأموال المهربة عبر المسارات القضائية والدبلوماسية الدولية.

كشف مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل الجزائرية بن سالم عبد الرزاق عن اعتماد آليات جديدة تهدف إلى تطوير استعمال أدوات التعاون غير الرسمي مع المنصات الدولية، بما يعزّز فعالية التعاون القضائي الرسمي في معالجة قضايا الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.

وأوضح بن سالم أن التعاون غير الرسمي، خارج إطار الإنابات القضائية، مع هيئات ومنصات دولية على غرار الأنتربول، والبنك الدولي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة، في إطار مبادرة ستار ومنتدى جيفار، مكّن من معالجة أبرز قضايا الفساد في الجزائر، اعتماداً على تبادل المعلومات والمعطيات ذات الصلة. وفي ما يتعلق باسترداد الأموال المهربة، أكد المسؤول أن استخدام هذه الآليات يتيح تحديد أماكن وجود الأموال والأرصدة المحوّلة إلى الخارج، تمهيداً لحجزها ومصادرتها ثم استرجاعها، مشيراً إلى أن العمل متواصل في هذا الإطار بالتعاون مع عدة مبادرات وشبكات دولية متخصصة.

وجاءت تصريحات ممثل وزارة العدل على هامش اللقاء المنظّم اليوم الأربعاء بإقامة القضاة بالعاصمة، حول آليات التعاون القضائي الجزائي الدولي، حيث أشار إلى أن الدورة التكوينية الموجّهة للنواب العامين المكلفين بالتعاون الدولي تهدف إلى تعزيز قدراتهم في مجال التعاون الرسمي وغير الرسمي.

وفي هذا السياق، كشف بن سالم عن اعتماد آليات جديدة لتطوير استغلال آليات التعاون غير الرسمي مع منصات دولية، من بينها الأنتربول، غلوب نتوورك، آرين–مينا، وآليا تريبل سي، موضحاً أن "هذه الصيغة تسمح بتغذية التعاون الرسمي من خلال توظيف التعاون غير الرسمي في جمع المعلومات، بالاستفادة من هيئات دولية متخصصة في الاستعلام المالي"، كما أشار إلى أن وزارة العدل "اعتمدت تنظيماً جديداً يقوم على تعيين نواب عامين متخصصين في مجال التعاون القضائي الدولي على مستوى جميع المجالس القضائية، وفق مقاربة مماثلة لتلك المعتمدة في بعض الملفات التقنية، مثل تبييض الأموال ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر تعيين قضاة مرجعيين مختصين".

وأكد بن سالم أن الجزائر "حاضرة في مختلف المحافل الدولية، ومنخرطة في جميع المبادرات الرامية إلى استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج"، مشدداً على أن "تعزيز قدرات النواب العامين المساعدين سيساهم في رفع نجاعة استخدام الآليات المتاحة، بما يسمح بتقصّي الأموال وتحديد مواقعها ثم حجزها ومصادرتها".

مهمة متواصلة

تواصل الجزائر جهودها في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج من طرف ما يُعرف بـ"العصابة"، ضمن مسار متكامل يجمع بين القانون والقضاء والدبلوماسية، ويهدف إلى حماية المال العام وتعزيز سيادة الدولة. وأظهرت التصريحات الرسمية لمختلف المسؤولين أن السلطات القضائية نجحت، إلى غاية اليوم، في حجز واسترجاع أصول داخل الوطن تُقدَّر بأكثر من 200 مليار دينار جزائري (حوالي 1.35 مليار دولار).

وشملت هذه الأصول مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية، وعقارات فاخرة من فيلات وأراضٍ وشقق راقية، إضافة إلى مؤسسات اقتصادية ومصانع وُضعت تحت تصرف الدولة، وآلاف المركبات الفاخرة، فضلاً عن حصص وأسهم في شركات وطنية كانت محل استحواذ غير قانوني. وفي هذا الخصوص، أوضحت الجهات الرسمية في العديد من المناسبات أن العملية أكثر تعقيداً، إذ تخضع لأطر قانونية متعددة بين الدول، مع حجز تحفظي على أرصدة وأملاك في عدد من الدول، واسترجاع جزئي لمبالغ مالية في بعض الملفات، مع استمرار متابعة بقية الأموال المهربة عبر المسارات القضائية والدبلوماسية الدولية.

تتبّع مستمر لأموال العصابة

على مدار عدة سنوات، ارتكبت مجموعة من رجال الأعمال والأشخاص النافذين في السلطة، من بينهم وزراء ومسؤولون سامون في الدولة، سلسلة من العمليات المالية غير القانونية، تمثّلت في اختلاس الأموال العمومية وتحويلها إلى الخارج عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية والحسابات البنكية الأجنبية. واستهدفت هذه الممارسات قطاعات حساسة في الاقتصاد الوطني، ما أسفر عن تهريب مبالغ مالية هائلة، وعقارات فاخرة، وممتلكات عامة وخاصة، فضلاً عن الاستحواذ غير القانوني على مؤسسات اقتصادية وشركات وطنية، الأمر الذي شكّل ضغطاً كبيراً على المالية العمومية وخزينة الدولة.

واستغل الأشخاص المتورطون، والمتابعون قضائياً قبل الزجّ بهم في السجن، الثغرات القانونية ونقص التنسيق بين الهيئات الوطنية والدولية، إضافة إلى التعامل مع شبكة من الوسطاء والمقرّبين في مناصب مؤثرة، ما جعل من تعقّب الأموال المهربة واسترجاعها عملية طويلة ومعقدة، استدعت تدخل السلطات القضائية والدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لتتبّع الأرصدة وحجزها ومصادرتها وفق الأطر القانونية.