الجزائر تطلق عهداً صناعياً جديداً بالحديد والفوسفات العام المقبل

- تستعد الجزائر لاستغلال مشاريع استراتيجية بحلول 2026، منها منجم غارا جبيلات للحديد ومشروع بلاد الحدبة للفوسفات، لزيادة الإنتاجية الاقتصادية. - أكد الرئيس تبون على أهمية هذه المشاريع، مشيراً إلى إنجاز خط سكة حديدية جديد وشحن أولى خام الحديد إلى مركب طوسيالي في وهران. - أُبرمت اتفاقيات شراكة مع شركات دولية لتعزيز استغلال الموارد، مما يساهم في خلق وظائف وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع استثمارات تصل إلى سبعة مليارات دولار.

تستعد الجزائر لبدء استغلال فعلي لمشاريع اقتصادية حيوية واستراتيجية ستدخل حيز الإنتاج مع مطلع العام المقبل 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات المالية وزيادة قدراته الإنتاجية لمواجهة التحديات القائمة. ومن أبرز هذه المشاريع منجم ضخم للحديد في جنوب غربي البلاد، سينتج نحو أربعة ملايين طن في مرحلته الأولى، إلى جانب مشروع كبير للفوسفات يقع شرقي الجزائر بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة ملايين طن سنوياً.

وخلال لقاء جمعه بقيادات المجتمع المدني ومؤسسات الحكم المحلي في ولاية قسنطينة، شرقي الجزائر، وبُثّ عبر التلفزيون الرسمي، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن "الجزائر ستشهد خلال السنة المقبلة انطلاقة جديدة وحقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية". وأضاف: "سننتقل بعد حوالي شهر إلى ولاية بشار (جنوب غربي الجزائر)، للإشراف على حفل تاريخي بمناسبة وصول الحديد المستخلص من منجم غارا جبيلات إلى ولاية بشار عبر خط السكة الحديدية المنجمية تندوف–بشار، وذلك لأول مرة منذ الاستقلال".

وأشار تبون إلى أن خط السكة الحديدية الجديد، الممتد على نحو ألف كيلومتر، لم يستغرق إنجازه سوى سنة ونصف السنة، موضحاً أن الشحنة الأولى من خام الحديد ستصل إلى مركب طوسيالي (مشروع استثماري تركي) في وهران، غربي الجزائر، مع بداية العام المقبل 2026.

ويُعدّ منجم غارا جبيلات، الواقع في منطقة تندوف، جنوبي الجزائر، قرب الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، من أكبر مخزونات الحديد في العالم باحتياطي يقدَّر بنحو ثلاثة مليارات طن. وقد تعطّل استغلاله منذ نحو خمسة عقود نتيجة النزاع الإقليمي، إذ كانت الجزائر والمغرب قد وقعتا عام 1972 اتفاق شراكة لإنشاء شركة مختلطة لاستغلاله، قبل أن تسقط الاتفاقية بسبب اندلاع أزمة الصحراء عام 1974.

وبعد سنوات من الجمود، قررت الجزائر في عهد الرئيس تبون إعادة إحياء المشروع، وبدأت أخيراً أولى عمليات التفجير لاختبار جاهزية المنجم للاستغلال، بالتعاون مع مجمع صيني. وتُقدّر كلفة مشروع منجم غارا جبيلات بنحو 15 مليار دولار، يُنفَّذ على ثلاث مراحل: الأولى لإنجاز البنية التحتية ووحدة نموذجية للإنتاج، والثانية (حتى عام 2027) لإنتاج ما بين مليونين وأربعة ملايين طن من الخام، أما الثالثة فتستهدف إنتاج 50 مليون طن من الحديد سنوياً.

وفي هذا الإطار، وُقِّع في منتصف عام 2023 اتفاق شراكة بين المؤسسة الجزائرية للحديد والصلب والشركة التركية للحديد والصلب لإنشاء وحدة لإنتاج مركزات خام الحديد بولاية بشار، إلى جانب اتفاق آخر مع الشركة الجزائرية القطرية للصلب لتثمين الخام محلياً.

وفي سياق متصل، كشف تبون عن مشروع آخر لا يقل أهمية، يتمثل في مشروع بلاد الحدبة لإنتاج الفوسفات في منطقة تبسة، شرقي الجزائر، قرب الحدود مع تونس، حيث يجري إنشاء خط سكة حديدية لنقل الفوسفات إلى منطقة عنابة لاستغلاله صناعياً. وأوضح الرئيس أن هذا المشروع سيرفع إنتاج الجزائر من الفوسفات من 2.5 مليون طن سنوياً إلى 10.5 ملايين طن، مشيراً إلى أن "السلاح الجديد في العالم هو سلاح إنتاج الأسمدة والمعادن، والدولة الجزائرية تعمل على تعزيز هذين المجالين الهامين".

ويُعد مشروع بلاد الحدبة للفوسفات من الاستثمارات الضخمة في الشرق الجزائري، إذ يشمل استغلال منجم كبير بمنطقتي بلاد الحدبة وجبل العنق بولاية تبسة. وقد بدأ العمل فيه في ديسمبر/كانون الأول 2021 باستثمار أولي قدره ثلاثة مليارات دولار، قبل أن ينضم إليه شريك صيني ليرتفع حجم الاستثمار إلى سبعة مليارات دولار.

ويتوقع أن يبلغ إنتاج المشروع نحو 5.4 ملايين طن من الأسمدة المختلفة سنوياً، تُخصص لتغطية احتياجات السوق المحلية، مع تصدير الفائض في مراحل لاحقة. كما يشمل تصنيع منتجات فوسفاتية موجهة للتغذية الحيوانية والنباتية، وسيساهم المشروع في خلق نحو 12 ألف وظيفة خلال مرحلة الإنجاز، وستة آلاف وظيفة مباشرة، إضافة إلى 24 ألف وظيفة غير مباشرة خلال مرحلة الاستغلال، بما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الشرقية.

وردّاً على تقارير إعلامية تتحدث عن صعوبات اقتصادية ومالية قد تواجه الجزائر بسبب تراجع عائدات المحروقات وتفاقم العجز الداخلي وفق مؤشرات قانون موازنة 2026، أكد تبون أن "الوضع الاقتصادي متحكم فيه، وكل المؤشرات إيجابية"، مشدداً على أن "عدم لجوء الجزائر إلى المديونية الخارجية رغم انخفاض أسعار النفط دليل على متانة الاقتصاد الوطني".

وأضاف الرئيس الجزائري أن سياساته واجهت منذ ولايته الأولى (التي انتهت في سبتمبر/أيلول 2024) سلسلة من الشائعات، لكنه قال: "رغم المعارك والإشاعات التي تمت مواجهتها خلال السنوات الأولى من العهدة الأولى، إلا أن أصحاب هذه المناورات لم يتمكنوا من توقيف مسيرة الجزائر الجديدة. لقد حققنا إنجازات كبرى في شتى المجالات وفي ظرف زمني ضيق جداً". وأشار تبون إلى استمرار جهود الدولة في رفع نسبة إدماج الصناعة الوطنية في القطاع الميكانيكي بهدف الوصول إلى "صناعة سيارة جزائرية بنسبة إدماج 40%"، مضيفاً أن "الاستثمار يتزايد بوتيرة مستمرة، إذ يوجد حالياً أكثر من 17 ألف مشروع استثماري على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار".