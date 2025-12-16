الجزائر تشدد صرف المنحة السياحية للمسافرين إلى الخارج

- أقرّ البنك المركزي الجزائري شروطاً جديدة لصرف المنحة السياحية بالنقد الأجنبي، تشمل امتلاك حساب بنكي في الوكالة نفسها ومنع التعامل النقدي، مع تهديد بحرمان المخالفين من الاستفادة لمدة خمس سنوات ومتابعتهم قضائياً. - دعا التعميم البنوك لإخطار المستفيدين الذين لم يكملوا فترة المكوث بالخارج بإعادة المنحة، مع دراسة مقترح اعتماد بطاقة دفع مسبق لضبط صرف المنحة. - كشف وزير الداخلية عن استغلال منحة البطالة للتحايل على منحة السفر، وفرض تدابير لوقف عبور الحافلات إلى تونس دون رخصة نقل دولي.

أقرّ البنك المركزي الجزائري جملة شروط جديدة مشددة على صرف المنحة السياحية السنوية بالنقد الأجنبي للمواطنين، بعد أن كشفت الحكومة عن أساليب احتيالية لتهريب العملة باستخدام عاطلين وإعادة بيعها في السوق الموازية المحلية، خصوصاً في ظل طلب غير مسبوق للحصول على هذا المبلغ المالي. وجاء اعتماد هذه الإجراءات المشددة ضمن تعميم لبنك الجزائر المركزي موجه لكل البنوك والمصارف في البلاد، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، مؤرخ في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2025، ورد فيه أن دخول الإجراءات المنصوص عليها في الوثيقة يدخل حيز التنفيذ في تاريخ صدورها، أي أمس الاثنين.

ومن أبرز الشروط الجديدة التي أقرّها المركزي الجزائري لصرف هذه المنحة بالنقد الأجنبي المقدرة بـ750 يورو ضرورة امتلاك صاحب الطلب حساباً بنكياً في الوكالة نفسها التي قدم فيها طلب الاستفادة. كما تضمنت الإجراءات منعاً تاماً للتعامل بالدفع نقداً لتسديد مقابل المنحة السياحية بالعملة المحلية، واشترطت تسوية العملية حصرياً إما عبر الشيكات أو بطاقات دفع بنكية. وتوعد بنك الجزائر مخالفي إجراءات صرف هذه المنحة بحرمانهم من الاستفادة منها لمدة خمس سنوات، مع إجراءات متابعة قضائية، وخص بالذكر الذين لا يكملون مدة الإقامة في الخارج اللازمة للاستفادة من هذا الحق والمقدرة بـ 7 أيام على الأقل.

في هذا الصدد، دعا التعميم جميع البنوك إلى ضرورة إخطار المستفيدين من المنحة الذين لم يكملوا فترة المكوث بالخارج، أي إنهم عادوا إلى أرض الوطن قبل انقضاء 7 أيام، بضرورة إعادة المنحة السياحية التي صُرفت لهم، ما يعرضهم لفقدان حق الاستفادة منها لخمس سنوات، مع وقوعهم تحت طائلة المتابعة القضائية. كما شدد المركزي الجزائري على ضرورة التزام البنوك بالأحكام التشريعية التنظيمية السارية المتعلقة بصرف المنحة، وتطبيقها بشكل صارم، والتحقق من أن القدرات المالية للمستفيد الفعلي تسمح له بسداد المبلغ المتعلق بهذه العملية، سواء لحسابه الخاص أو أشخاص على علاقة به، في إشارة للأطفال القصر (الأبناء).

وشرح التعميم أن هذه الإجراءات والشروط الجديدة تهدف إلى تأمين شروط منح هذه المنحة السياحية وضمان استعمال هذا الحق من طرف المستفيدين الفعليين فقط، فضلاً عن ضمان سير العملية بشكل سليم بما يوفر مزيداً من الراحة والأمان للمواطنين. ووجه التعميم جميع بنوك البلاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة ودون تأخير من أجل تطبيق ما ورد في هذه الوثيقة، لضمان الالتزام التام بشروط منح واستعمال هذا الحق في الحصول على المنحة السياحية السنوية بالنقد الأجنبي.

كان وزير الداخلية والنقل الجزائري، سعيد سعيود، قد أعلن، مساء الاثنين، إن حكومة بلاده تدرس أفكاراً جديدة تتعلق بكيفية صرف حق الحصول على العملة للسفر للجزائريين المسافرين إلى الخارج، تسمح بمنع أساليب التحايل التي يقوم بها المئات من المغادرين، والذين يقومون بإعادة بيعها في السوق الموازية، من بينها دراسة مقترح اعتماد بطاقة دفع مسبق لصرف منحة الـ750 يورو، ما يسمح بضبط كيفية صرفها وتتبع استعمالها، وضمان توجيهها نحو أهدافها الحقيقية في المستقبل القريب.

وقال سعيود: "ليس من عادة الجزائريين السفر إلى تونس في هذه الفترة، لقد أحصينا خمسة آلاف حافلة عبرت إلى تونس خلال الشهرين الماضيين، وعندما قمنا بعمليات مراقبة، اكتشفنا أن هناك أسلوب تحايل يقوم على إدخال المواطنين إلى الأراضي التونسية بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم مع الاستفادة من حق السفر المقدّر بـ750 يورو، ثم إعادتهم سريعاً إلى الجزائر عبر معابر حدودية غير محروسة ومن دون قضاء المدة القانونية في الخارج، (ستة أو سبعة أيام)، ليعاد إدخالهم مرة أخرى إلى تونس، قصد إعادة إدخالهم إلى الجزائر لختم الدخول القانوني".

ويلجأ بعض المسافرين إلى مثل هذه الحيل فقط للاستفادة من فارق سعر الصرف الكبير للعملة، بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، الذي يبلغ 86.7% (1 يورو مقابل 150 ديناراً في البنك و280 ديناراً في السوق الموازية). ووجّه القضاء للموقوفين تهم الدخول والخروج من التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ومخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه، حيث تقرر إيداعهم رهن الحبس المؤقت، وتأجيل جلسة الحكم إلى جلسة 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ووفقاً للوزير الجزائري، كشفت التحريات عن أنه يجرى استغلال أكثر من 100 ألف مسجل في منحة البطالة في التحايل على منحة السفر، واتهم وكالات السفر بالتورط في ذلك، ما أجبر السلطات على فرض تدابير ووقف عبور الحافلات إلى تونس من دون رخصة نقل دولي تمنحها السلطات. وقال في هذا الشأن إن "الرئيس (عبد المجيد تبون) منح منحة السفر هذه للعائلات للسياحة والسفر، لكننا اكتشفنا أن هذه المنحة تحولت من نعمة إلى نقمة"، مشدداً على أنه ليس في وارد الحكومة التراجع عن منحة الصرف. وأضاف: "هذه الأموال لم تستفد منها لا الجزائر ولا تونس، بل ذهبت حصرياً إلى جيوب سماسرة وشبكات غير قانونية تقوم بالاستيلاء على العملة الصعبة".