الجزائر تسقف أسعار الأضاحي المستوردة

- حددت الحكومة الجزائرية سعر الأضاحي المستوردة بحد أقصى 50 ألف دينار جزائري لمساعدة العائلات في ظل غلاء الأضاحي المحلية، بزيادة 80 دولاراً عن العام الماضي. - بدأت الجزائر في استيراد مليون رأس غنم لعيد الأضحى 2026، مع متابعة صارمة لعملية الاستيراد والتسويق، بعد استيراد مليون أضحية العام الماضي من إسبانيا ورومانيا. - فتحت الجزائر باب التوريد من موريتانيا كبديل محتمل، مستفيدة من الجوار الجغرافي وخط سكة الحديد إلى غارا جبيلات لتسهيل النقل.

حددت الحكومة الجزائرية أسعار الأضاحي التي سيتم توريدها من الخارج، حيث سيتم بيعها بما يعادل 330 دولاراً حداً أقصى، باعتبار ذلك خطوة تستهدف مساعدة العائلات الجزائرية على شراء الأضاحي، بالنظر إلى غلاء الأضاحي المحلية. وأكد بيان للرئاسة الجزائرية، عقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد، أن الرئيس عبد المجيد تبون أقر بألا يتجاوز سعر بيع الأضحية المستوردة، للمواطنين 50 ألف دينار جزائري حدّاً أقصى، ما يعادل 330 دولاراً، وبزيادة تقدر بـ80 دولاراً مقارنة مع السعر الثابت الذي طبقته الحكومة على أضاحي العام الماضي. لكنه يبقى سعراً مناسباً نسبياً مقارنة مع أسعار الأضاحي المحلية التي تتجاوز 500 دولار.

وفحص الاجتماع مدى تقدم عملية استيراد مليون رأس غنم بمناسبة عيد الأضحى 2026، حيث كُلفت مصالح الهيئات الحكومية بالمتابعة الصارمة لعملية استيراد الأضاحي وتسويقها، مع محاصرة كل أساليب التحايل والتهريب والمضاربة، حيث باشرت الجزائر مبكرا هذا العام إجراءات توريد مليون أضحية من الخارج، بعدما كانت قد استوردت العام الماضي آلاف الأضاحي من رومانيا وإسبانيا.

وفي السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، كانت أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرار مبكر لتوريد مليون رأس غنم موجهة لعيد الأضحى المقبل، للسيطرة على الأسعار ومنع المضاربة التي تحدث بهذه المناسبة، وتم تكليف وزير الزراعة ياسين وليد بالشروع الفوري في اتخاذ الإجراءات اللازمة مبكرا للتوريد الأضاحي هذا العام، (قبل أربعة أشهر من العيد)، لضمان قدرة تفاوض أكبر على الأسعار في السوق الدولة، وتحكم أكبر في العملية خاصة من الناحية اللوجيستية ذات العلاقة بالنقل البحري، وتلافي كل الأخطاء التي برزت العام الماضي.

وكانت الجزائر قد استوردت العام الماضي مليون أضحية من كل من إسبانيا ورومانيا، وتم بيعها من الشركات التجارية الحكومية بسعر موحد يبلغ 40 ألف دينار جزائري، ما يعادل 280 دولاراً، وهو سعر يبدو معقولاً وفي متناول الجميع، وتمثل الحصة الموردة من الأضاحي 17% من حاجيات الجزائر من الأضاحي، والتي تعادل ثلاثة ملايين أضحية، تتم تغطية جزء منها من الإنتاج المحلي الذي ما زال كافياً حتى الآن، بسبب وجود إخفاقات كبيرة في قطاع تربية المواشي بالبلاد.

وكان تبون قد أقر في خطابه السنوي الأخير أمام البرلمان، بالفشل في تطوير قطاع تريبة المواشي وشعبة اللحوم في البلاد، رغم الدعم الكبير الذي توجهه الدولة للمربين، من خلال دعم أسعار الأعلاف وتسهيل القروض وغيرها.

وفتحت الجزائر الباب هذا العام أمام إمكانية توريد جزء من أضاحي عيد الأضحى المقبل من دولة موريتانيا، لسد احتياجاتها بهذه المناسبة، حيث كان السفير الجزائري بنواكشوط أمين صيد، قد سلم نهاية شهر فبراير/شباط الماضي، إلى رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين الشيخ، ملف مناقصة جزائرية لشراء مليون رأس من الأضاحي، ودعا المتعاملين الموريتانيين في مجال الثروة الحيوانية إلى المشاركة في المناقصة، مشيراً إلى استعداد الجزائر لتسهيل دخول المنتجات الموريتانية التي يحتاجها السوق الجزائري.

ويعتقد أن تكون الجزائر بصدد تأمين جزء من احتياجاتها من الأضاحي من موريتانيا، كبديل محتمل لدول أخرى مثل رومانيا وإسبانيا التي كانت استوردت منهما العام الماضي، خاصة وأن التوريد من موريتانيا قد يكون أقل كلفة من حيث الوقت والتكلفة، لكون البلدين متجاورين، كما أن تشغيل الجزائر خط سكة الحديد الذي يصل إلى منطقة غارا جبيلات في منطقة تندوف على الحدود مع موريتانيا سيسهل عملية نقل الآلاف من الأضاحي التي يتم توريدها إلى مناطق شمال الجزائر عبر القطار.