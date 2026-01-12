- توسيع المساحات الزراعية وزيادة الإنتاج: تسعى الجزائر لزيادة المساحة الزراعية إلى ثلاثة ملايين هكتار، مع التركيز على الأراضي المسقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتسهيل استيراد المعدات الزراعية. - تحسين مردود الزراعة ودعم المزارعين: تشمل الخطة رفع سعر شراء الحبوب بنسبة تزيد عن 30%، وزيادة المساحات المخصصة للحبوب، ودعم الأسمدة بنسبة 50%، مع حفر 6500 بئر ارتوازي وتأسيس بنك للبذور. - تطوير قطاع اللحوم واستثمارات جديدة: تم تكليف وزير الفلاحة بإيجاد حلول لزيادة إنتاج اللحوم، مع توريد مليون رأس غنم لعيد الأضحى، واستثمار شركة بلدنا القطرية 3.5 مليارات دولار في جنوب الجزائر.

أعلنت الحكومة الجزائرية وضع خطة تسمح برفع حجم المساحة المستغلة في الزراعة بالجزائر لا سيما المسقية، إلى ثلاثة ملايين هكتار، وزيادة إنتاج الحبوب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حاجيات البلاد، عبر تطوير واستخدام التكنولوجيا في الزراعة وتيسير توريد المعدات الزراعية ورفع كل الإكراهات عن المزارعين.

وتقرر في اجتماع مجلس الوزراء الجزائري الذي عقد أمس الأحد، وضع أولوية حكومية للوصول إلى رفع لمساحة الفلاحية المزروعة إلى ثلاثة ملايين هكتار، وكذا "اعتماد الطرق العلمية في كل مراحل الزراعة وفق استراتيجية متكاملة وبمشاركة الخبراء والمهندسين الفلاحيين، مع مراعاة نوعية البذور وخصوصية كل منطقة وأتربتها"، حيث تستغل الجزائر فعليا في حدود مليوني هكتار من الأراضي المسقية، من مجموع ثمانية ملايين هكتار، بينما يبلغ مجموع المساحة الزراعية الإجمالية التي يمكن استغلالها في البلاد 45 مليون هكتار.

ووجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحكومةَ نحو تسخير كل الإمكانات وتهيئة كل الظروف لرفع طاقة إنتاج الحبوب، حيث يقدر المعدل الوطني الحالي لإنتاج القمح بـ18 قنطارا في الهكتار، بينما تطمح الحكومة إلى أن يصل لحدود 60 قنطارا في الهكتار، و"وضع خطة عاجلة ومبكرة لاستيراد العتاد الفلاحي الموجه للحصاد، لا سيما لمحاصيل الحبوب والذرة وعبّاد الشمس، وبمواصلة تنظيم القطاع وإبقاء هدف رفع نسبة الإنتاج في الهكتار الواحد، كأولوية الأولويات"، ما يسمح "بتقليص الاستيراد دون خلق أي ندرة في السوق".

خطة استعجالية

ومنذ عامين أطلقت الحكومة الجزائرية خطة استعجالية لتحسين مردود الهكتار الذي "يجب ألا يقل عن 55 قنطارا في الهكتار الواحد، خاصة في الجنوب"، ولتشجيع المزارعين لإنتاج الحبوب تتكفل الدولة برفع سعر شراء الحبوب من المزارعين بأكثر من 30%، ورفع المساحات المخصصة للحبوب من 70 ألف هكتار سنويا إلى 130 ألف هكتار هذه السنة، ورفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50% إلى جانب حفر أكثر من 6500 بئر ارتوازي، تغطي الحكومة 60% منها كدعم مالي لصالح المزارعين، وإنشاء بنك البذور وتعزيز المكننة بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والجديد الموجه بالخصوص للمناطق الجنوبية لزيادة المردود.

تسوية العقار الفلاحي

وتقرر في نفس السياق تسوية وضعية العقار الفلاحي للفاعلين والناشطين في الميدان وتحقيق الإنتاج بأفضل المستويات من "منطلق أن الأرض لمن يخدمها، وتشجيع استحداث التعاونيات المتخصصة، خاصة مع التحفيزات الجديدة التي تواصل الدولة تقديمها"، خاصة بعد احتجاجات أخيرة للمزارعين في منطقة واد سوف جنوبي الجزائر، والتي تعد سلة غذاء هامة في البلاد، عقب قرار من السلطات المحلية إعادة توزيع القطع الزراعية.

توفير اللحوم

وفيما كان الرئيس تبون قد أقر في خطابه السنوي أمام البرلمان نهاية شهر ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بالفشل في تطوير قطاع اللحوم وتربية المواشي، تم خلال الاجتماع الوزاري، مطالبة وزير الفلاحة ياسين وليد "بإيجاد الحلول المناسبة والعاجلة لعودة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء، بمستوى يلبي حاجيات السوق الوطنية، وذلك بإشراك المنتجين والمربين"، حيث كانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت الأربعاء الماضي، عن قرار مبكر لتوريد مليون رأس غنم موجهة لعيد الأضحى المقبل، للسيطرة على الأسعار ومنع المضاربة التي تحدث في مثل هذه المناسبات، وهي المرة الثانية على التوالي، بعد توريد عدد مماثل عشية عيد الأضحى للعام المنصرم، وتمثل الحصة الموردة من الأضاحي، 17% من حاجيات الجزائر من الأضاحي، والتي تعدل بثلاثة ملايين أضحية.

استثمار "بلدنا"

وفي هذا السياق يبدأ هذا العام أول منتجات المشروع الزراعي لشركة بلدنا القطرية في جنوب الجزائر، باستثمار إجمالي يقدر بـ 3.5 مليارات دولار، لتموين السوق المحلية من اللحوم الحمراء بمقدار 84 ألف رأس من العجول سنويا، و تغطية نصف احتياجات الجزائر من الحليب، (إنتاج أكثر من 194 الف طن من الحليب المجفف).