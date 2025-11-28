الجزائر تحدد الفئات المستفيدة من منح التضامن

- أصدرت الحكومة الجزائرية مرسوماً تنفيذياً يحدد الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن، بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز الحماية الاجتماعية. - يشمل المرسوم تعديلات تضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة 100% من المنحة دون النظر لدخل الزوج، مع توفير تغطية اجتماعية شاملة تشمل الرعاية الطبية والمساعدات التقنية. - تسعى الجزائر لتوسيع شبكة التضامن الوطني وضبط الدعم الاجتماعي، مع تخصيص ميزانية ضخمة للتحويلات الاجتماعية في مشروع قانون المالية لعام 2026.

حدّدت الحكومة الجزائرية، في إطار تعزيز مسارها الاجتماعي، الفئات المستفيدة من المنحة الجزافية للتضامن، إضافة إلى شروط الاستفادة منها وكيفياتها، وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 78. ويأتي هذا القرار في سياق سعي الدولة إلى خلق توازن اجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع والعمل على حماية الفئات الأكثر هشاشة.

ويهدف المرسوم إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم من أكثر الفئات التي تعوّل عليها الدولة في منظومة التحويلات الاجتماعية، التي تشمل أيضاً دعم الأسعار للمواد الأساسية والطاقوية، إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية. ويتماشى هذا الإجراء مع ما أعلنه الرئيس عبد المجيد تبون مؤخراً بشأن قرب رفع قيمة منحة البطالة.

وتضمّن المرسوم التنفيذي رقم 25-307 مجموعة من التعديلات المهمة الموجّهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (الأشخاص المعاقين) من دون دخل. ومن أبرز هذه التعديلات، تكريس استفادة كل شخص يعاني من إعاقة حركية أو ذهنية بنسبة 100% نهائية، سبق أن استفاد من المنحة الجزافية للتضامن، وذلك بغضّ النظر عن طبيعة دخل الزوج. وينطبق الإجراء ذاته على الأشخاص المصابين بإعاقة سمعية أو بصرية بنسبة 100%، حيث ثُبّت حقهم في الاستفادة من المنحة دون أي شرط متعلق بدخل الزوج.

كما نصّت مواد المرسوم على تمكين كل شخص يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، ويحمل بطاقة تثبت إعاقته، من الحصول على المنحة الجزافية للتضامن، دون الالتفات إلى أي دخل قد يتقاضاه الزوج. وتشير الأحكام الواردة فيه إلى أن هذه المنحة لا تقتصر على كونها مبلغا مالياً شهرياً فحسب، بل تشمل أيضاً تغطية اجتماعية شاملة للمستفيدين وذوي حقوقهم، بما في ذلك الرعاية الطبية، والأجهزة الاصطناعية، والمعدات الصحية، والمساعدات التقنية الضرورية لتحسين نوعية حياتهم.

ويعكس هذا التوجه سعي الدولة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية في جزء من سياسة أوسع للحد من الفوارق الاجتماعية، خصوصاً من خلال التحويلات الاجتماعية التي تمسّ فئات واسعة من المواطنين. ورغم ذلك، تتصاعد المطالب باعتماد الدعم الموجّه بديلا لدعم الأسعار للمواد الأساسية، مثل الحبوب والحليب والزيوت والسكر، عبر تسقيف أسعارها وتكفّل خزينة الدولة بفارق السعر.

وتسعى الجزائر إلى الاستمرار في توسيع شبكة التضامن الوطني لضمان عدم تكرار سيناريوهات سابقة شهدت هشاشة اجتماعية لدى بعض الفئات. كما تأتي هذه الجهود في مرحلة تحرص فيها السلطات العمومية على ضبط مختلف أشكال الدعم وترشيده من جهة، وتوجيهه بدقة إلى الفئات التي تحتاج إليه فعلاً من جهة أخرى، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتوفير نجاعة أكبر للسياسات الاجتماعية.

ويخصص مشروع قانون المالية لعام 2026 مبلغاً مهماً لتغطية النفقات المتعلقة بما يُعرف في الجزائر بـ"التحويلات الاجتماعية" (دعم الأسعار)، إذ من المتوقع أن تلامس قيمتها 6000 مليار دينار جزائري خلال العام المقبل، أي ما يعادل تقريباً نصف الموازنة العامة للدولة. ويستدعي هذا الوضع العمل على تجسيد المشروع الذي طرحته الحكومة قبل نحو أربع سنوات، والمتعلق بإعداد بطاقية وطنية لتحديد الفئات ذات الدخل الضعيف، باعتبارها المستحقة للدعم، بهدف توجيه الإعانات إلى مستحقيها حصراً دون غيرهم.

(الدولار= 130.41 ديناراً جزائرياً)