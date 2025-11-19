- مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر يُعتبر الأقرب للتنفيذ بفضل تكاليفه وآجال إنجازه المنخفضة، حيث يتطلب استكمال الجزء المتعلق بالنيجر فقط، مما يسرع من تنفيذه. - العلاقات المتجددة بين الجزائر والنيجر تعزز فرص إنعاش المشروع، خاصة بعد توقيع اتفاقات جديدة في 2025 تشمل تحديث دراسات الجدوى وإطلاق دراسات هندسية تفصيلية، مما يمهد للبدء في الأشغال الميدانية. - الجزائر تلعب دوراً محورياً بفضل موقعها واستقرارها، حيث تسعى الدول الثلاث لجذب شركاء ماليين دوليين لتمويل المشروع الذي يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر، بتكلفة تتراوح بين 10 و13 مليار دولار.

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف إنّ خيار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الرابط بين نيجيريا ثم النيجر وصولاً إلى الجزائر هو الأقرب للتنفيذ، مقارنة بالحلول الأخرى المطروحة في هذا السياق، وأشار إلى كون التكاليف وآجال الإنجاز أقل بشكل ملحوظ. وأوضح عطاف، خلال ندوة صحافية في مقر الوزارة، مساء أمس الثلاثاء، أنّ المشروع لا يستدعي سوى استكمال خط الأنبوب في الجزء المتعلّق بدولة النيجر، حيث إنّ الأجزاء الخاصة بكل من نيجيريا والجزائر مستكملة تماماً، وبالتالي فإنّ المشروع لا يحتاج إلى إنجاز كلي، ومن ثم فإنّ الآجال ستتقلص والتكاليف ستنخفض بشكل ملموس.

وأشار عطاف إلى هذا الأمر يأتي في سياق "مؤشرات إيجابية" بعودة الدفء إلى العلاقات بين الجزائر والنيجر إلى طبيعتها، حيث أوضح أنّ مضمون رسالة التهنئة التي أرسلها الرئيس النيجري عبد الرحمان تياني إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

"تحمل أكثر من مجرد تهنئة بروتوكولية بين بلدين، وبالتالي فإنّ عودة المياه لمجاريها بين البلدين تفتح المجال مجدداً لإنعاش هذا المشروع الطموح".

وخلال الفترة الأخيرة، عاد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء ليحتل واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، بعد سنوات من التوقف، وذلك بفضل سلسلة من الخطوات العملية التي اتخذتها الجزائر بالشراكة مع نيجيريا والنيجر لإعادة بعث واحد من أكبر المشاريع الطاقوية في أفريقيا. وشهد مطلع سنة 2025 توقيع الدول الثلاث على مجموعة من الاتفاقات الجديدة، شملت تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية والتقنية للمشروع، إطلاق دراسة هندسية تفصيلية، واتفاقات حول حماية المعطيات والسرية، وكلها إجراءات تعتبر ضرورية قبل الانتقال إلى مرحلة الترسيم المالي والبدء في الأشغال الميدانية.

وأوكلت هذه الدراسات لشركة بانسبان البريطانية، المختصة في هندسة خطوط الطاقة، بهدف توفير رؤية واقعية حول الكلفة، المخاطر، وطرق الإنجاز الأنسب لمسار يمتد لأكثر من 4000 كيلومتر. وتحوّلت الجزائر بفضل موقعها، بنيتها التحتية، واستقرارها السياسي والأمني، إلى العنصر الحاسم في تحويل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء من نصوص على الورق إلى حقيقة ميدانية. وبعد انتهاء الدراسات التقنية المفصلة، ستبدأ الدول الثلاث في البحث عن شركاء ماليين دوليين، ولا سيما بنوك التنمية الأفريقية، شركات الطاقة العالمية وصناديق الاستثمار.

وتراوح التقديرات الدولية لكلفة إنجاز الأنبوب بين عشرة مليارات وثلاثة عشر مليار دولار، وفق دراسات اقتصادية مشتركة أُنجزت خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس حجم المشروع الذي يمتد على أكثر من 4000 كيلومتر عبر أراض صحراوية شاسعة تصل في نهاية المطاف إلى جنوب أوروبا عبر الأنابيب البحرية التي تصل الجزائر بكل من إيطاليا وإسبانيا.

وبتطلب المشروع، تبعاً لذلك، إنشاء محطات ضغط ومعالجة، مدّ أنابيب مقاومة للظروف المناخية الصحراوية، وإنشاء نقاط مراقبة وحماية، ووضع تجهيزات تقنية معقّدة لضمان تدفق الغاز بشكل مستقر، غير أنّه رغم حجم الكلفة، فإن الدول الثلاث تراهن على المشروع لما يحمله من عوائد مستقبلية، سواء عبر رسوم العبور أو تطوير صادرات الغاز نحو أوروبا.