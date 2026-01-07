الجزائر تتهم منصات خارجية بالتحريض على إضراب الخميس

- اتهمت السلطات الجزائرية منصات إلكترونية في فرنسا والمغرب وبريطانيا وكندا بإطلاق حملة تحريضية لإضراب تجاري، تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد. - أكدت الهيئة الحكومية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أن الدعوات التحريضية صادرة عن أشخاص معادين للجزائر، محذرة التجار من الانسياق وراء هذه الدعوات. - أطلق الاتحاد العام للتجار حملة مضادة، داعياً التجار لفتح محالهم وممارسة نشاطهم بشكل طبيعي، للحفاظ على استقرار السوق وتماسك الجبهة الداخلية.

اتهمت السلطات الجزائرية منصات إلكترونية موجودة في فرنسا وثلاث دول أخرى بإطلاق حملة تحريض على إضراب عام للتجار، تزعم دعوات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت أنه سينفذ غداً الخميس.

وأكدت الهيئة الحكومية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها أن تحريات تقنية أجرتها المصالح المختصة كشفت عن حملة "منشورات ذات طابع تخريبي" عبر صفحات وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، تابعة لأشخاص موجودين في الخارج، خصوصاً في المغرب وفرنسا وبريطانيا وكندا، تهدف إلى تحريض التجار الجزائريين على تنفيذ إضراب يوم غد الخميس.

واعتبرت الهيئة أن هذه الدعوات والمنشورات التحريضية صادرة عن "أشخاص معروفين بعدائهم تجاه الجزائر ومؤسساتها"، وتهدف إلى "المساس باستقرار البلاد"، موضحة أن بيانها يأتي في إطار خطوة استباقية لتحذير التجار من الاستجابة لمثل هذه الدعوات.

وأخذت الحكومة الجزائرية واتحاد التجار هذه الدعوات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي على محمل الجد، والتي تحث التجار على إغلاق المحال التجارية والمشاركة في إضراب غد الخميس، إذ تتخوف السلطات من انسياق التجار وراء هذه الدعوات المجهولة، وهو ما قد يفاقم من التحديات الراهنة التي تواجهها، في ظل إضراب قائم من قبل الناقلين، وفي خضم توتر اجتماعي مفاجئ ناتج عن إضرابات شملت النقل العمومي وسيارات الأجرة وسائقي شاحنات نقل البضائع.

وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد أطلق، منذ يوم الاثنين الماضي، حملة مضادة لدعوات الإضراب المزعوم، واصفاً إياها في بيانات متتالية بأنها "مغرضة ولا أساس لها من الصحة، ولا تمثل موقف التجار أو الاتحاد"، مؤكداً أن هذه الحملات المضللة تهدف إلى زعزعة استقرار السوق وتشويش التجار والمواطنين.

وحث الاتحاد التجار والمتعاملين الاقتصاديين على عدم الاستجابة لهذه الدعوات، وفتح محالهم وممارسة نشاطهم التجاري بشكل طبيعي، حفاظاً على ما وصفه بـ"تماسك الجبهة الداخلية"، والتصدي لمحاولات المساس باستقرار الجزائر.