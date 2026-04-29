الجزائر تتمسك بـ"أوبك" ضابطاً لسوق النفط

- أكدت الجزائر على أهمية أوبك وتحالف أوبك+ كإطارين أساسيين لاستقرار سوق النفط العالمية، مشيرة إلى دور المنظمة في الدفاع عن مصالح الدول المنتجة وترسيخ حوار متوازن مع الدول المستهلكة. - شددت الجزائر على التزامها الكامل بمبادئ التضامن والتشاور داخل أوبك، خاصة مع اقتراب الذكرى العاشرة لاتفاق الجزائر الذي أسس لتحالف أوبك+. - جاء بيان الجزائر بعد إعلان الإمارات الانسحاب من أوبك، مؤكدة على تعزيز التزامها بالحوار والتنسيق لضمان استقرار سوق النفط العالمية.

أكدت الجزائر أن منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وتحالف أوبك+ لا يزالان يمثلان الإطارين الأساسيين لضبط استقرار سوق النفط العالمية، وذلك عقب قرار الإمارات الانسحاب من أوبك. وأفاد بيان لوزارة المحروقات، اليوم الأربعاء، بأن الجزائر "تُذكّر بالدور الاستراتيجي والهيكلي للمنظمة في الدفاع عن مصالح الدول المنتجة، واستقرار أسواق النفط، وترسيخ حوار متوازن مع الدول المستهلكة. ومنذ إنشائها، أثبتت المنظمة قدرتها على الحفاظ على توازنات السوق العالمية، وضمان استجابة منتظمة للطلب على النفط، ومواكبة نمو الاقتصاد العالمي".

وشدد البيان الجزائري على أن "تطوير قطاعها النفطي والغازي مرتبط تاريخياً وهيكلياً بمنظمة أوبك، التي تظل عضواً ملتزماً فيها بشكل كامل، وفية لمبادئ التضامن والتشاور والانضباط الجماعي"، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى العاشرة لـ"اتفاق الجزائر" التاريخي، وهي المحطة التأسيسية التي أدت إلى وضع تحالف أوبك+ الأوسع نطاقاً.

وجاء بيان وزارة المحروقات الجزائرية في أعقاب إعلان الإمارات الانسحاب، ابتداءً من الأول من مايو/أيار المقبل، من المنظمة، ما أثار جدلاً دولياً حول خلفيات هذا القرار وتداعياته المحتملة على السوق النفطية العالمية.

وجددت الجزائر التأكيد على "مواصلة وتعزيز التزامها داخل المنظمة والتحالف وعلى الحوار والتنسيق خدمة للاستقرار الدائم لسوق النفط العالمية"، مشيدة بالقرارات المتخذة خلال العقد الماضي، والتي ساهمت، بحسب البيان، في "تماسك ومسؤولية الدول الأعضاء في أوبك والدول غير الأعضاء، وكانت حاسمة في الحفاظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، مع دعم ديناميكية نمو الاقتصاد العالمي".