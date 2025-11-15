الجزائر تتعهد باستغلال فندق "ألبالاس" الفخم في برشلونة لـ30 عاماً

- استعادة الحكومة الجزائرية ملكية فندق "ألبالاس برشلونة" من رجل الأعمال المسجون علي حداد، كجزء من جهود استرجاع الأموال المنهوبة، مع ضمان عدم فقدان أي موظف لوظيفته خلال عملية الانتقال. - الفندق، الذي يضم 120 غرفة ويشتهر باستقبال شخصيات عالمية، كان مملوكًا لعلي حداد منذ 2011، وتمت استعادته عبر "دفعة عينية" لتسوية ديونه، متجنبين الإجراءات القانونية المعقدة. - ستستمر إدارة الفندق مؤقتًا تحت إشراف زوجة المالك السابق، راضية بوزيان، لضمان سلاسة الانتقال، مع تحذيرات نقابية من تأثيرات محتملة لتغيير الملكية.

وعدت الحكومة الجزائرية بإدارة فندق "ألبالاس برشلونة" لمدة 30 عاماً بعد أن استعادت ملكيته من رجل الأعمال الموجود في السجن علي حداد في إطار عملية استرجاع الأموال "المنهوبة" من الخارج.

وقالت صحيفة "كرونيكنا" الإسبانية أمس الجمعة إن الملاك الجدد للفندق الفاخر في إشارة إلى الحكومة الجزائرية سيضمنون عدم فقدان أي موظف لوظيفته رغم تعقيدات عملية الانتقال. وأشارت إلى أنه في الوقت الراهن، سيبقى الفندق تحت إدارة زوجة المالك السابق التي تحمل الجنسيتين الجزائرية والإسبانية راضية بوزيان، وهي من ستضمن عملية الانتقال.

وقالت مصادر نقابية للصحيفة إن كل شيء سيستمر كالمعتاد، وعلى الرغم من أنهم حذروا من أنه "على الرغم من ضمان عدم تأثر التوظيف، فإنه لا يمكن معرفة أبدًا كيف يمكن أن يؤثر تغيير الملكية على الأمور".

وأضافت المصادر النقابية إن الفندق يوظف "بعضاً من أفضل موظفي الفنادق في أوروبا"، والذين يتمتعون بخبرة تزيد على 30 عاماً، وبالتالي فإن تقليص عدد الموظفين لن يؤدي فقط إلى خفض قيمة المنتج المعروض، بل سيكون مكلفًا للغاية أيضًا.

وانتقلت ملكية الفندق الشهير إلى يد الحكومة الجزائرية في الأول من أغسطس/آب الماضي، عندما تسلّمت من خلال دفعة عينية، "الملكية الكاملة للعقار" الذي يضم المنشأة.

تغيير الملكية

ومنذ عام 2011، كان فندق "ألبالاس" الذي يحتوي على 120 غرفة وجناحاً ومطعماً وإطلالة أخاذة على المدينة والمعروف باستقباله ممثلين وشخصيات عالمية مملوكاً لقطب الأعمال الجزائري علي حداد (60 عاماً) بعد شرائه بقيمة بلغت 80 مليون يورو، قبل أن يلقى عليه القبض خلال محاولة عبوره الحدود الجزائرية التونسية عام 2019 بتهم الفساد والاختلاس وإساءة استخدام السلطة، وعقب اعتقاله طالبت السلطات الجزائرية بإعادة أصوله في الخارج.

لهذا تم التفاوض على نقل ملكية الفندق مباشرة مع علي حداد، وهو ما وصفته الصحافة بأنه "دفعة عينية" لتسوية ديونه، متجنبة بذلك أي إجراءات قانونية شائكة. ويؤكد الدفع العيني، وهو آلية طوعية، أن الدولة الجزائرية استحوذت على فندق "ألبالاس" من خلال اتفاقية خاصة وليس من خلال أمر قضائي بالاستيلاء عليه