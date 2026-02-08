الجزائر تتجه للتخلي عن الدعم العام للسلة الغذائية في 2027

- الجزائر تتجه نحو دعم موجه للفئات المستحقة بدلاً من الدعم العام، مع بدء التنفيذ نهاية العام الحالي، مع التركيز على الرقمنة وإشراك الأحزاب لضمان عدم إقصاء المستحقين. - التحول إلى الدعم الموجه يهدف لترشيد النفقات وتوفير 5 مليارات دولار سنويًا، مما يتيح الاستثمار في البنى التحتية والمشاريع الاقتصادية بدلاً من دعم سلع لا تصل لمستحقيها. - إصلاح منظومة الدعم يعزز العدالة الاجتماعية ويشجع سلوكًا استهلاكيًا عقلانيًا، مع ضرورة تحقيق العدالة والشفافية لحماية الفئات الهشة في ظل الأجور المنخفضة.

تتجه الجزائر إلى تطبيق مقاربة جديدة لرؤيتها للطابع الاجتماعي للبلاد ودعم السلة الغذائية، إذ أشار رئيس البلاد عبد المجيد تبون إلى إعادة النظر فيه من خلال توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة بدلا من صبه في أسعار المنتجات بصرف النظر عن هوية المستفيد، وبالتالي الانتقال من الدعم العام إلى الدعم الموجه.

وحدّد الرئيس تبون، في لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية، تاريخ نهاية السنة الحالية وبداية العام المقبل للانطلاق في هذا المسعى، وربطه باستكمال آليات الرقمنة الشاملة، باعتبارها قاعدة ترسم على أساسها وجهات الدعم للأسر ذات الدخل المحدود، وقال إن اتخاذ هذه الخطوة مرهون بهذا الشرط، بالإضافة إلى إشراك الأحزاب السياسية والنقابات الفاعلة لتجنب إقصاء من يستحق.

ضرورة لتخفيف العبء عن الخزينة

وضمن هذا الإطار، أكد الخبير المالي والاقتصادي الجزائري، أحمد الحيدوسي، أن توجّه الدولة الجزائرية نحو إعادة ضبط سياسة الدعم الاجتماعي يندرج ضمن رؤية اقتصادية استراتيجية تهدف إلى ترشيد النفقات العمومية دون المساس بجوهر الطابع الاجتماعي للدولة. وأوضح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن هذا التوجه لا يعني التخلي عن الفئات الهشة، بل يعكس عودة واعية إلى مرجعية بيان أول نوفمبر، التي تؤكد العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة.

وأشار الحيدوسي إلى أن الرقمنة تمثل الأداة التقنية الحاسمة لإنجاح هذا التحول، معتبرا إياها الضامن الوحيد لتحديد المستحقين الفعليين للدعم بدقة متناهية، خاصة في ظل التزام السلطات العمومية باستكمال مسار الرقمنة الشاملة قبل نهاية عام 2026". وأضاف أن "استمرار العمل بالدعم المعمم، رغم نقائصه، كان خيارا احترازيا لتفادي إقصاء أي عائلة محتاجة، غير أن التحول نحو الدعم الموجه بات ضرورة اقتصادية لا يمكن تأجيلها".

وفي ما يتعلق بالانعكاسات المالية، كشف الخبير أن "فاتورة التحويلات الاجتماعية في الجزائر تتجاوز 24 مليار دولار سنويا"، وهو رقم وصفه بالثقيل على الخزينة العمومية. وأوضح أن "الانتقال من الدعم المعمم، الذي يستفيد منه الأغنياء والفقراء على حد سواء، إلى دعم موجه، من شأنه أن يسمح باسترجاع ما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا".

وأكد الحيدوسي أن "هذه الموارد المالية يمكن توجيهها نحو الاستثمار في البنى التحتية الحيوية، مثل بناء المستشفيات والمدارس، ودعم المشاريع الاقتصادية المنتجة، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات العمومية وتعزيز النمو الاقتصادي، بدل استنزافها في دعم سلع لا تصل بالضرورة إلى مستحقيها الحقيقيين".

الدفع على تغيير السلوك الاستهلاكي

وشدد الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي على أن "إصلاح منظومة الدعم في الجزائر لا يقتصر على أبعاده المالية، بل يحمل في طياته أبعادا اجتماعية وسلوكية عميقة، تهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية وإعادة توجيه الموارد نحو الفئات الأكثر احتياجا".

وأوضح الخبير أن "الدعم المعمم، بصيغته الحالية، ساهم في ترسيخ ممارسات غير عقلانية في الاستهلاك، خاصة في ما يتعلق بالمواد الغذائية المدعمة، وعلى رأسها مادة الخبز". واعتبر أن "مشاهد التبذير الواسع، لاسيما خلال شهر رمضان، تمثل نزيفًا ماليا حقيقيا للاقتصاد الوطني، وتطرح تساؤلات جدية حول نجاعة آليات الدعم الحالية".

وأضاف أن "إعادة النظر في منظومة الدعم من شأنها تشجيع المواطنين على تبني سلوك استهلاكي أكثر عقلانية، ما يساهم في الحد من التبذير، وحماية الأمن الغذائي الوطني، وتقليص فاتورة الاستيراد بالعملة الصعبة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية".

وشدد الخبير الاقتصادي على تأكيد أن نجاح الانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه يبقى مرهونا بتحقيق العدالة والشفافية، وضمان حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، بما يحافظ على السلم الاجتماعي ويواكب التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر.

هل سترفع الأجور؟

واعتمدت الجزائر تاريخيا دعما واسعا لسلع وخدمات أساسية (الغذاء والطاقة والنقل) لتخفيض كلفة العيش، ما جعل الأجور الاسمية تبدو أقل مقارنة بدول أخرى. لهذا يبدو إعادة توجيه الدعم نحو الفئات المحتاجة خطوة أكثر عدالة ماليا، لكنها تفتح ثغرة اجتماعية إذا لم تُعالج مشكلة الأجور المنخفضة، فجزء معتبر من العمال فوق خط الاستحقاق بقليل، لكنهم لا يملكون دخلا يواكب تكاليف المعيشة والتضخم. رغم رفع الحد الأدنى للأجر المضمون إلى 24 ألف دينار ابتداء من يناير/كانون الثاني الماضي.