الجزائر: تبون يقيل وزير الرّي

اقتصاد عربي
الجزائر

عثمان لحياني

60244E7B-773C-460F-B426-426EBC60D89E
عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
مباشر
08 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 22:12 (توقيت القدس)
وزير الري طه دربال الجزائري خلال زيارته إلى سطيف شرقي البلاد (فيسبوك)
- أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الري والموارد المائية طه دربال بشكل مفاجئ بعد مشاركته في اجتماع حكومي، دون توضيح الأسباب الرسمية للإقالة.
- تم تكليف الأمين العام للوزارة، عمر بوقروة، بتسيير القطاع مؤقتاً، مما يشير إلى أهمية معالجة القضايا العاجلة في الوزارة.
- يُعتقد أن أزمة مياه الشرب الأخيرة في مناطق وهران وشلف، نتيجة تعطل محطات التحلية، والتذمر الشعبي، قد تكون وراء هذا القرار، خاصة بعد مطالبة الرئيس بحل أزمة مياه سابقة في تيارت.

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الرّي والموارد المائية طه دربال بعد وقت قصير من مشاركته، اليوم الأربعاء، في اجتماع للحكومة، دون أن تعلن الرئاسة عن أسباب ودوافع هذه الإقالة. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن الرئيس تبون قرر إنهاء مهام وزير الرّي، وكلّف الأمين العام للوزارة عمر بوقروة بتسيير القطاع مؤقتاً.

وكان واضحاً أن القرار اتخذ بشكل مفاجئ، بعد وقت قصير من عودة الوزير دربال من زيارة إلى ولاية سطيف، شرقي الجزائر، وبعد ساعات من مشاركته في اجتماع حكومي ترأسه رئيس الحكومة سيفي غريب.

ولم تتضح إلى الآن أسباب هذه الإقالة، لكن يُعتقد أن الأزمة الأخيرة لمياه الشرب في منطقتي وهران وشلف، غربي الجزائر، نتيجة تعطل بعض محطات التحلية، والتذمر الشعبي الذي حصل بسبب ذلك، قد يكونان وراء هذا القرار، خاصة أن الرئيس الجزائري كان قد طالب الحكومة بإيجاد حل لأزمة مياه الشرب التي حدثت قبل فترة في منطقة تيارت، غربي البلاد.

