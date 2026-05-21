الجزائر تبدأ توريد الغاز المسال إلى تشاد عبر الكاميرون

- أرسلت "سوناطراك" الجزائرية أول شحنة من غاز البترول المسال إلى الكاميرون لنقلها إلى تشاد، في إطار اتفاق مع "غازكوم" التشادية، مما يعزز العلاقات التجارية في منطقة الساحل. - الاتفاق يعكس تحولاً استراتيجياً نحو شراكات مباشرة مع موزعين محليين في أفريقيا، ويمهد الطريق لعلاقات تجارية مستدامة ومثمرة. - توجت المفاوضات بين الجزائر وتشاد باتفاق لتطوير الشراكة في مجالات المحروقات والطاقات المتجددة، مع التركيز على نقل الخبرات وتنمية الكفاءات وتثمين الموارد الطبيعية.

أعلنت شركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك"، مساء الأربعاء، إرسال أول شحنة من غاز البترول المسال نحو ميناء دوالا في الكاميرون، تمهيداً لنقلها عبر الطريق البري إلى تشاد. وأكدت "سوناطراك"، في بيان لها، أنّ هذه الشحنة تأتي في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع مع الشركة التشادية "غازكوم"، الموزع المحلي الرئيس للمنتجات البترولية في تشاد، حيث كانت التفاهمات بين الطرفين قد تمت خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التشادي محمد ديبي إيتنو إلى الجزائر في إبريل/ نيسان الماضي.

واعتبرت الشركة الجزائرية أن هذه الخطوة مع شركة "غازكوم" التشادية لتزويد البلاد بغاز البترول المسال، تمثل تحولاً مهماً على صعيد إقامة علاقة مباشرة مع موزع محلي في منطقة الساحل، وتفتح آفاقاً لعلاقات تجارية مثمرة ومستدامة مع موزعين محليين آخرين في أفريقيا. وكانت الجزائر وتشاد قد بدأتا، في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أولى المفاوضات حول إقامة شراكات ثنائية ونقل الخبرات والمهارات وإطلاق مشاريع مشتركة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتثمين الموارد.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية دعم تشاد ومواكبة جهودها في هيكلة قطاعاتها الاستراتيجية والنفطية وتثمينها، حيث جرى توقيع ثلاثة اتفاقات بين مجمع "سوناطراك" والمؤسسة التشادية للمحروقات لتطوير قطاع المحروقات في تشاد، وإقامة شراكات في أنشطة الاستكشاف والتطوير والإنتاج ونقل موارد المحروقات وتثمينها.

وتوجت هذه المفاوضات باتفاق في 21 إبريل/ نيسان الماضي، خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين برئاسة الرئيسين عبد المجيد تبون ومحمد ديبي إيتنو. وتضمن الاتفاق خطة مشتركة لتطوير الشراكة الثنائية في ميادين المحروقات والطاقات المتجددة والمناجم، مع التركيز على نقل الخبرات وتنمية الكفاءات وتثمين المقدرات الطبيعية التي يزخر بها البلدان.