الجزائر تبدأ إنجاز الجزء النيجري من أنبوب الغاز العابر للصحراء

- وصل فريق من سوناطراك إلى النيجر لبدء تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بالتنسيق مع الجانب النيجري، لجمع المعطيات التقنية ودراسة الإطار التنظيمي وتقييم المخاطر البيئية. - المشروع يعكس التزام الجزائر بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، ويهدف إلى ربط حقول الغاز في نيجيريا بالشبكة الجزائرية، مما يعزز التعاون جنوب-جنوب. - يمتد الأنبوب بطول 4128 كيلومتراً، ويسمح بنقل أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المعنية.

وصل فريق عمل تابع لمجمع المحروقات الجزائري "سوناطراك"، اليوم الثلاثاء، إلى النيجر، لبدء الإجراءات العملية لإنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا – النيجر – الجزائر)، في شقه الواقع على الأراضي النيجرية، والذي قررت الجزائر التكفل بإنجازه، خلال زيارة الرئيس النيجري عبد الرحمن تياني منتصف فبراير/شباط الماضي.

وأفاد بيان لسوناطراك بأنها أوفدت فريق عمل، وصل مساء الثلاثاء، إلى العاصمة نيامي، تتمثل مهمته في جمع المعطيات التقنية المتعلقة بمسار الأنبوب داخل نيجيريا، وذلك بالتنسيق مع الجانب النيجري، إضافة إلى دراسة الإطار التنظيمي، ومدّ القنوات، وتقييم المخاطر والأثر البيئي، فضلاً عن استكمال التراخيص وأذونات البناء المرتبطة بإنجاز المشروع.

وبحسب المصدر نفسه، يجري الفريق مباحثات تقنية مع مسؤولي الشركة النيجرية للبترول "سونيداب"، ومسؤولي وزارة البترول في النيجر، إلى جانب أطراف أخرى معنية مباشرة بهذا المشروع ذي البعد الإقليمي والعابر للقارات، مع الاستفادة من النتائج الأولية لدراسة الجدوى التي أنجزها سابقاً أحد مكاتب الدراسات المختصة.

وتعكس هذه الخطوة، بحسب مراقبين، التزام الجزائر بتجسيد هذا المشروع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية، وترقية التعاون جنوب–جنوب، بما يعزز حضور شركة سوناطراك على الساحة الطاقوية القارية.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن، خلال زيارة نظيره النيجري عبد الرحمن تياني إلى الجزائر في 16 فبراير/شباط، الاتفاق على الانطلاق في تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر عبر الأراضي النيجرية، مؤكداً أن الإجراءات العملية لوضع الأنبوب تنطلق مباشرة بعد شهر رمضان، على أن تتولى شركة سوناطراك تنفيذ المشروع.

وكانت الدول الثلاث، الجزائر ونيجيريا والنيجر، قد وقعت في يوليو/تموز 2022 بالجزائر مذكرة تفاهم مشتركة، لمواصلة واستكمال أعمال فرق الخبراء لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي، مع التأكيد على إرادة الأطراف في تحقيقه، نظراً لما يحمله من تأثير إيجابي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الثلاث ومناطق العبور، في سياق جيوسياسي وطاقوي يتميز بارتفاع الطلب على المحروقات، ولا سيما الغاز الطبيعي.

ويربط أنبوب الغاز العابر للصحراء بين الدول الثلاث بطول إجمالي يبلغ 4128 كيلومتراً، منها 1037 كيلومتراً داخل الأراضي النيجيرية، و841 كيلومتراً في النيجر، و2310 كيلومترات في الجزائر. وسيربط المشروع حقول الغاز في نيجيريا (انطلاقاً من واري على نهر النيجر) بالشبكة الجزائرية، بما يسمح بتسويق الغاز النيجيري، خاصة نحو الأسواق الأوروبية. كما سيمكن الأنبوب من نقل أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى أوروبا، عبر شبكات الربط التي تصل الجزائر بكل من إيطاليا وإسبانيا.