الجزائر: الحكومة تحضّر لقانون ينظّم عمل تطبيقات سيارات الأجرة

- أعلنت الحكومة الجزائرية عن إعداد قانون جديد لتنظيم النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، بهدف تقنين هذه الوسيلة وتجنب الفوضى، بالتعاون مع وزارات الصناعة والمؤسسات الناشئة، وسيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه. - واجهت تصريحات وزير الداخلية معارضة من النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة، التي اعتبرت دعم النقل عبر التطبيقات تهديدًا لمهنة سيارات الأجرة التقليدية، وقررت عقد اجتماع وطني لمراجعة القوانين والدفاع عن حقوق سائقي سيارات الأجرة. - كشف الوزير الجزائري عن خطط لتطوير قطاع النقل، بما في ذلك إنشاء خطوط نقل بحري للمسافرين بين الجزائر وتونس، وتوسيع شبكة النقل البحري لتشمل دول الجوار الأفريقي، وتعزيز النقل البحري للبضائع.

أعلنت الحكومة الجزائرية عن التحضير لصياغة نص قانوني ينظم عمل النقل بالسيارات عبر التطبيقات الإلكترونية، بعد فترة تردد ومشكلات واجهتها شركات تعمل بواسطة هذه التطبيقات، وملاحقة شرطة المرور السائقين العاملين على هذه المنصات.

وقال وزير الداخلية والنقل سعيد سعيود خلال جلسة نقاش لمسودة قانون المرور في البرلمان إن "مشروع تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة. لقد عملنا مع كل الوزارات مثل وزارة الصناعة ووزارة المؤسسات الناشئة على صياغته، وحال الانتهاء منه سيتم تحويله إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه".

وأكد سعيود أن الحكومة ليست ضد هذه الآلية، ولكنها تفضل صياغة قانون يقنن هذه المسألة لمنع الفوضى، وقال "نعمل على خلق وسائل نقل بصيغ مختلفة تتيح للمواطن أن يطلب وسيلة نقل تصل إليه حيث يكون في منزله أو مقر عمله، ومن يكون ضد هذه التطبيقات مجنون، وقريبا يمكن أن يصبح ذلك متاحا بشكل قانوني". وكان الرئيس الجزائري قد كرم في منتصف عام 2023 شركة "يسير"، وهي الشركة الأولى في أفريقيا وفي الجزائر التي تعمل وتوفر خدمات النقل عبر منصات وتطبيقات إلكترونية في سياق تشجيع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، لكن الشركة وجدت لاحقا صعوبات في العمل في الطرقات والمدن الجزائرية.

معارضة نقابية

لكن النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة سارعت إلى الرد على تصريحات وزير الداخلية بشأن تسوية وضعية النقل عبر التطبيقات، وأصدرت مساء الأربعاء بيانا يشجب ما اعتبرتها "كل أشكال الدعم المباشر أو غير المباشر للنقل الموازي وغير الشرعي والتطبيقات، لما يشكّله من تهديد خطير وممنهج لمهنة قانونية نظامية عريقة، قدّمت ولا تزال تقدّم خدماتها للمواطن والمسافر الجزائري".

وأكد البيان أن ما يحدث يُعدّ مساسًا صريحًا بحقوق العاملين في القطاع، ومؤامرة حقيقية تستهدف ضرب استقرار مهنة سيارات الأجرة، وإضعاف قدرتها على الاستمرار، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية خانقة، وقررت عقد اجتماع وطني اضطراري لوقف كل أشكال الدعم أو التساهل مع النقل الموازي وغير الشرعي ومراجعة القوانين والتنظيمات التي أثبتت فشلها في حماية السائقين في القطاع، والدفاع عن مهنة سائقي سيارات الأجرة من كل ما يمسّ بها أو يشكّل خطرًا على استمراريتها، وهددت باتخاذ كل الإجراءات القانونية والنضالية المشروعة دفاعًا عن المهنة، على حد قول البيان.

وكان النائب سليمان زرقاني قد طرح استجوابا بشأن مشكلة سائقي سيارات الأجرة العاملين على هذه التطبيقات، وغموض وضعيتهم القانونية، والتي يستفيد من خدماتها آلاف المواطنين، حيث إن هناك مؤسسات تعمل على هذه المنصات وتشغل ما بين 30 و40 ألف سائق، ولديها اعتماد لدى وزارة التجارة وتحوز سجلا تجاريا بوصفها شركات ناشئة، لكن وضعيتها لدى وزارة الداخلية والنقل ما زالت عالقة، حيث يتم توقيف سائقيها على حواجز المرور وتتم معاقبتهم كونهم لا يحوزون على رخص من وزارة النقل، وتفرض عليهم غرامات مالية كبيرة.

وفي سياق آخر، أكد الوزير الجزائري وجود نظرة استشرافية لدى الحكومة لتطوير قطاع النقل، ومعالجة الاختلالات ونقاط الضعف القائمة، وكشف عن بحث يجري حاليا لإنشاء دائم للنقل البحري للمسافرين بين الجزائر وتونس، ينطلق من مدينة عنابة، شرقي الجزائر، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان محل نقاش مع وزير النقل التونسي خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا للبلدين، والتي انعقدت في تونس الأسبوع الماضي.

وقال إنه يتم في السياق نفسه العمل على إنشاء شركة عبّارات بحرية بالتنسيق بين الجزائر وسلطنة عمان، للعمل على خطوط نقل بحري للمسافرين والمركبات بين الجزائر وتونس ودول الجوار الأفريقي مثل السنغال وموريتانيا، لافتا إلى أن الجزائر فتحت مجال النقل البحري للبضائع خاصة، حيث تعمل ثماني شركات في مجال النقل البحري، بينما تملك الشركة الحكومية للنقل البحري 12 باخرة لنقل البضائع، عشر منها قيد الخدمة.