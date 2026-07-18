الجراد يقضي على محاصيل وسط الصومال

- يواجه أكثر من 80 مزارعاً في منطقة حرو- طكحلي وسط الصومال أوضاعاً معيشية صعبة بسبب أسراب الجراد وشح المياه، مما أدى إلى خسارة مصدر دخلهم الوحيد واضطرارهم للاستدانة لتأمين احتياجاتهم الأساسية. - عبد المعين أحمد محمود، مزارع متضرر، فقد محاصيله بالكامل ويعيش مع أسرته في ظروف صعبة، حيث يضطر للاستدانة لتوفير وجبة واحدة يومياً، وترك اثنان من أطفاله الدراسة بسبب التكاليف. - حافظ عبدي سياد يعاني من تأثيرات مماثلة، حيث لم تحقق مزرعته أي إنتاج، وتعتمد أسرته على مساعدات متقطعة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار دخل عشرات الأسر.

يواجه أكثر من 80 مزارعاً في منطقة حرو- طكحلي التابعة لإقليم مدغ وسط الصومال أوضاعاً معيشية متدهورة منذ إبريل/نيسان الماضي، بعد أن قضت أسراب الجراد على محاصيلهم الزراعية بالتزامن مع شح المياه، ما أدى إلى خسارة مصدر دخلهم الوحيد ودفع الكثير منهم إلى الاستدانة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

ويقول المزارعون إن الآفات الزراعية والجفاف دمّرت المحاصيل التي كانت على وشك الحصاد، في حين تعطلت البئر الرئيسية التي يعتمدون عليها للشرب والري منذ أربعة أشهر من دون أن تُجرى لها أي أعمال صيانة، الأمر الذي أجبرهم على الاعتماد على شراء المياه من بئر خاصة تبعد نحو عشرة كيلومترات، وهي تكلفة تفوق قدرتهم المالية.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية أو المنظمات الإغاثية لمساعدة المزارعين المتضررين؟ ما هي أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها في المنطقة والتي قد تكون أكثر مقاومة للجراد والجفاف؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ويؤكد عبد المعين أحمد محمود، أحد المزارعين في المنطقة، أن الجراد أتلف محاصيل الطماطم والبصل والجزر والفلفل والليمون والزيتون بالكامل، إلى جانب أنواع أخرى من الخضراوات، موضحاً أن خسائره بلغت نحو 1300 دولار، كان معظمها أموالاً اقترضها لتمويل الموسم الزراعي. وقال إن الأضرار لم تقتصر على المحاصيل، بل امتدت إلى الأشجار التي جفت بفعل انعدام المياه، مضيفاً أن الجراد تكاثر في المزارع وأصبح من الصعب القضاء عليه، حتى بات المزارعون يشعرون بأنهم عادوا سنوات إلى الوراء.

وتقع منطقة حرو- طكحلي في أقصى شرق إقليم مدغ، ويعتمد سكانها بشكل شبه كامل على الزراعة، وكانت منتجاتهم تُسوّق سابقاً في مدن هوبيو وويسيل ومناطق أخرى، قبل أن تقضي الأزمة الحالية على معظم الإنتاج. وأشار محمود إلى أن المحاصيل التي زرعها مع نهاية فبراير/شباط لم ينجُ منها شيئاً، مبيناً أن غالبية سكان المنطقة من ذوي الدخل المحدود ولا يمتلكون أي مصدر رزق بديل يمكنهم الاعتماد عليه. وأضاف أن الأشهر الثلاثة الأخيرة كانت الأصعب على أسرته، إذ بات عاجزاً عن توفير الغذاء الكافي لأفرادها، ولم يعد بإمكانهم إعداد سوى وجبة واحدة يومياً، تعتمد على مواد غذائية تُشترى بالدين من متاجر القرية، التي بدأت بدورها ترفض منحهم المزيد من الائتمان.

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وقال: "تغيرت حياتنا بالكامل، فالأسرة تحتاج إلى الماء والغذاء والدواء والتعليم، لكننا لا نستطيع سوى توفير وجبة عشاء واحدة، وكل يوم نضطر إلى الاستدانة من شخص مختلف". وأوضح أن مزرعته، التي تبلغ مساحتها هكتارين، كانت تدر عليه ما لا يقل عن 700 دولار شهرياً، منذ أن بدأ استثمارها عام 2023 برأس مال قدره 500 دولار اقترضه ثم سدده لاحقاً.

ولفت إلى أنه اتجه إلى الزراعة بعدما فقد أكثر من مئتي رأس من الأغنام والإبل بسبب موجات الجفاف السابقة، لتصبح الزراعة مصدر رزق أسرته الوحيد. ويعيش محمود مع أسرة مكونة من عشرة أفراد، إضافة إلى خمسة رؤوس من الماعز، لكنه لم يعد قادراً على شراء المياه التي يبلغ سعر البرميل الواحد منها خمسة دولارات، مشيراً إلى أن بعض الأسر تكتفي بالحصول على غالون ماء واحد يومياً من جيرانها، وهو لا يكفي لتلبية احتياجاتها. كما اضطر اثنان من أطفاله إلى ترك الدراسة بعد عجزه عن تحمل تكاليف التعليم في المدرسة الابتدائية ومدرسة تحفيظ القرآن، فيما أرسل طفلين آخرين يدرسان في المرحلة الثانوية للإقامة لدى شقيقه في مدينة غالكعيو، الذي يتكفل بدفع رسومهما الشهرية البالغة عشرة دولارات لكل منهما.

وفي السياق نفسه، قال المزارع حافظ عبدي سياد إن خسارة مزرعته، التي تبلغ مساحتها هكتاراً ونصف هكتار، أثرت بصورة مباشرة في الوضع الاقتصادي والمعيشي لأسرته المكونة من سبعة أفراد. وأوضح أن المحاصيل الغذائية والخضراوات التي زرعها في فبراير الماضي لم تحقق أي إنتاج، رغم إنفاقه نحو 1200 دولار، منها 800 دولار قروض، الأمر الذي ضاعف أعبائه المالية.

وأضاف أن أسرته باتت تعاني نقصاً مستمراً في الغذاء وصعوبة في توفير الاحتياجات الأساسية الأخرى، قائلاً: "تأثر دخلي بشكل كامل، وأصبحت نفقات الأسرة أكبر همومي، فقد توقف مصدر رزقنا، بينما تتزايد الاحتياجات، والجفاف حرمنا حتى من المياه". وأشار إلى أن أسرته تعتمد حالياً على مساعدات متقطعة يقدمها أقارب يقيمون في مدينتي غالكعيو وهوبيو، لا تتجاوز في معظم الأحيان دولاراً أو دولارين، تُستخدم لشراء ما يكفي لإعداد وجبة واحدة.

وبيّن أن المتاجر التي كان يتعامل معها أوقفت منحه السلع بالدين بعدما تجاوزت ديونه لديها 300 دولار، في وقت يطالبه أصحاب الأموال التي استدانها لتجهيز مزرعته بسداد مستحقاتهم. وأوضح أن الزراعة كانت مصدر الدخل الوحيد الذي اعتمدت عليه أسرته لأكثر من ثماني سنوات، لكن انتشار الجراد والحشرات الأخرى، إلى جانب نقص المياه، قضى على الإنتاج بالكامل.

وقال إن كثافة الجراد تجعل مكافحته شبه مستحيلة، في حين أدى شح المياه إلى موت أعداد كبيرة من الأشجار، مؤكداً أن المزارعين يفتقرون إلى المبيدات الزراعية والبذور اللازمة لإعادة الزراعة.

وأضاف أن المزارع تفتقر أيضاً إلى الأسوار التي تحميها من دخول المواشي، وهو ما يجعل استئناف الزراعة أمراً بالغ الصعوبة حتى في حال توفر المياه، ما لم تُنفذ أعمال تأهيل شاملة. ولتعويض جزء من خسائره، يبحث حافظ عن أعمال يومية في نقل الأحجار من المحاجر، لكنه لا يحصل في أفضل الأحوال إلا على ثلاثة دولارات أسبوعياً، وقد يعود أحياناً من دون أي أجر.

من جانبه، يقول نائب رئيس تعاونية مزارعي حرو- طكحلي ليبان سعيد سياد إن الانخفاض الحاد في الإنتاج الزراعي تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية وانهيار دخل عشرات الأسر، مشيراً إلى أن معظم المزارعين كانوا يعانون أصلاً من الفقر قبل تفاقم الأزمة.

وأضاف أن كثيراً من العمال الذين كانوا يقضون صباحاتهم في فلاحة أراضيهم ونقل محاصيلهم إلى الأسواق فقدوا مصدر رزقهم بالكامل، وهو ما أدى إلى اتساع دائرة الفقر والنزوح، مؤكداً أن الأسر لم تعد تمتلك الموارد التي كانت تعتمد عليها لتغطية نفقاتها اليومية. ويواجه مزارعو منطقة حرو-طكحلي أزمة مركبة تجمع بين انتشار الجراد، والجفاف، وشح المياه، وتراجع البنية التحتية الزراعية، وهي عوامل جعلت التعافي أمراً بالغ الصعوبة، وأثارت حالة من الإحباط بين المزارعين الذين اعتمدوا على الزراعة لعقود باعتبارها الركيزة الأساسية لمعيشتهم.

وفي السياق، يعتمد نحو 65% من سكان الصومال على الزراعة والثروة الحيوانية مصدراً رئيسياً للدخل، ما يجعل القطاع من أهم ركائز الاقتصاد الوطني. إلا أن الجفاف المتكرر وتقلبات المناخ ألحقت أضراراً واسعة بالإنتاج الزراعي وسبل عيش ملايين السكان.