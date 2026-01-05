الثلوج والجليد تشل الطرق والقطارات وتؤخر الطيران في أوروبا

تسببت موجة من البرد القارس المتبوعة بتساقط كثيف للثلوج في تعطيل حركة السفر اليوم الاثنين في بريطانيا وفرنسا وهولندا، حيث أغلقت الطرق وعُلقت الرحلات الجوية وألغيت رحلات القطارات، بما في ذلك قطار يوروستار، بعد أيام قليلة من اضطرابات أعقبت انقطاع التيار الكهربائي.

توقف الرحلات الجوية

وأُلغيت رحلات جوية في عدة مطارات من بينها ليفربول شمال غربي إنكلترا، وأبردين وإنفرنيس شمال شرقي اسكتلندا، وبلفاست في أيرلندا الشمالية.

وقالت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية للأنباء إن مطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا، ألغى في الوقت نفسه ما يقرب من 500 رحلة صباح اليوم الاثنين، ووصلت إلى 700 رحلة ملغاة مع المساء، ومنع استقبال أي رحلات قادمة حتى منتصف النهار. وتوقعت سلطات المطار انخفاض حركة الطيران مع إلغاء مزيد من الرحلات في الأيام المقبلة بسبب سوء الأحوال الجوية.

في باريس، تسببت الثلوج والجليد في تعطيل شبكة الحافلات بعد ظهر الاثنين، وتأثرت الطرق بشدة، لا سيما في منطقة نورماندي الشمالية الغربية وفي العاصمة الفرنسية، مع ازدحام مروري خانق خلال ساعات الذروة.

وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران، اليوم الاثنين، إلغاء 15% من الرحلات في مطاري أورلي وشارل ديغول حتى وقت لاحق من المساء.

وقال المتحدث باسم الهيئة لوكالة رويترز إن شركات الطيران حرة في اختيار الرحلات التي ستلغيها طالما أنها تقلل من عمليات الإقلاع والهبوط.

وحثت وزارة النقل الفرنسية المسافرين على التحقق مما إذا كانت رحلاتهم ستقلع قبل مغادرة منازلهم، والتوجه إلى المطار بالمواصلات العامة بدلاً من السيارات.

وصرح وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو في مؤتمر صحافي أن نحو 250 كاسحة ثلج كانت في حالة تأهب في المطارين، مرجحاً حدوث "إلغاءات وتأخيرات".

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، مساء اليوم، إنذاراً برتقالياً بشأن الثلوج والجليد في معظم أنحاء شمال غرب فرنسا، بما في ذلك باريس، وهو ثاني أعلى مستوى من الإنذارات.

وتوقعت الهيئة استمرار درجات الحرارة دون الصفر في المساء وطوال الليل، مع توقعات ببقاء درجات الحرارة بالكاد فوق الصفر المئوي حتى الثلاثاء.

السكك الحديدية

وطلبت شركة "يوروستار" التي تربط المملكة المتحدة بالبر الأوروبي من المسافرين بين لندن وهولندا تأجيل رحلاتهم، مع تعذر تشغيل القطارات بعد بروكسل بسبب سوء الأحوال الجوية.

واستؤنفت حركة القطارات عبر نفق المانش عشية رأس السنة الميلادية بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تأخير آلاف المسافرين، بل إن بعضهم أمضى ليلة كاملة في قطار بلا كهرباء.

وبعد إعلان تعليق حركة القطارات في هولندا، طلبت "يوروستار" من المسافرين المعنيين عدم التوجه إلى المحطة. كما أُلغيت ستة قطارات بين محطتي "سانت بانكراس" الدولية في لندن و"غار دو نور" في باريس، مع تأخير معظم القطارات الأخرى.

في غضون ذلك، أخرجت هيئة السكك الحديد البريطانية كاسحات الثلج في اسكتلندا لإزالة الثلوج المتراكمة على السكك والتي بلغت سماكتها 52 سنتيمتراً صباح الاثنين في "تومينتول، بالقرب من "إنفرنيس" شمال شرقي اسكتلندا.

وأفادت شركة السكك الحديدية الهولندية (NS) بأن خدماتها تعطلت بشكل كبير الاثنين، لا سيما في منطقة أمستردام، مع خفض عدد القطارات في بعض مناطق البلاد الثلاثاء.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات جديدة ليومي الاثنين والثلاثاء من تساقط الثلوج وتكوّن الجليد في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وأجزاء من شمال إنكلترا، وأشار إلى أن تنبيهات الطقس البارد الصحية لجميع المناطق الإنكليزية ستظل سارية حتى يوم الجمعة.