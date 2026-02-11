التوتر بين واشنطن وطهران يضغط بورصات الخليج... ودبي أكبر الخاسرين

- شهدت بورصات الخليج تراجعاً وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث سجلت دبي أكبر خسارة بانخفاض مؤشرها 1.3%، بينما استقر مؤشر أبوظبي. - في السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي 0.4% متأثراً بتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، رغم ارتفاع سهم شركة الاتصالات المتنقلة بأكثر من 5% بعد إعلان نمو أرباحها. - في قطر، استقر المؤشر الرئيسي، بينما بحث أمير البلاد مع ترامب سبل التهدئة، وسجلت بورصة عُمان ارتفاعاً بنسبة 2%، في حين انخفض مؤشر مصر 1.3%.

سادت أجواء الحذر معظم بورصات الخليج، اليوم الأربعاء، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين ودفع بعض المؤشرات إلى التراجع، فيما تكبدت سوق دبي أكبر خسارة بين الأسواق الرئيسية. وجاءت هذه التحركات في بورصات الخليج بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، قال فيها إنه يدرس إرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط، بالتزامن مع استعداد طهران وواشنطن لجولة جديدة من المحادثات تهدف إلى تجنب الانزلاق نحو مواجهة عسكرية. وأشار ترامب إلى اعتقاده بأن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي وبرامجها للصواريخ الباليستية، معتبراً أن عدم القيام بذلك سيكون "من الحماقة".

في السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.4%، متأثراً بتراجع سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر مصارف المملكة، بنسبة 0.9%، وفقاً لوكالة رويترز. ورغم هذا التراجع، برز سهم شركة الاتصالات المتنقلة بوصفه أحد الرابحين، إذ قفز بأكثر من 5% عقب إعلان نمو أرباحها السنوية.

ونقلت الوكالة عن جوزف دهرية، المدير الإداري في شركة "تيكميل"، قوله إن المزاج العام يميل إلى التشاؤم بفعل التوترات الجيوسياسية، إلا أن العوامل الأساسية لا تزال داعمة للسوق، خاصة في ظل الأداء القوي لأرباح الربع الرابع. وأضاف أن السوق السعودية قد تستعيد زخمها في حال تراجعت الضغوط السياسية الخارجية، لا سيما مع موسم أرباح يُعد إيجابياً إلى حد كبير.

وسجلت بورصة دبي أكبر انخفاض في المنطقة، إذ هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.3%، متأثراً بتراجع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 8.6% بعد إعلان انخفاض أرباحه السنوية. في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي مستقراً من دون تغيير، في إشارة إلى توازن نسبي بين ضغوط البيع وحركة الشراء.

وفي قطر، أنهى المؤشر الرئيسي جلسة التداول مستقراً، بينما أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث هاتفياً مع ترامب سبل التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة. وتراجع مؤشر البحرين 0.2% ليصل إلى 2054 نقطة، في حين استقر مؤشر الكويت عند 9280 نقطة من دون تغيير يذكر. وعلى النقيض، سجلت بورصة عُمان أداء إيجابياً، إذ صعد مؤشرها 2% إلى 7028 نقطة. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1.3%، لينهي سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات متتالية، متأثراً بتراجع سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 1.9%.

ويثير احتمال توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران مخاوف من أن تتحمل دول المنطقة تبعات أي رد إيراني محتمل. وكانت السعودية وقطر وسلطنة عمان ومصر قد حذرت، في منتصف يناير/كانون الثاني، واشنطن من الإقدام على خطوة من هذا النوع.