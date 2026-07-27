- شهدت الأسواق الأميركية ارتفاعاً ملحوظاً بفضل تفاؤل المستثمرين بعد تعليق العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط وارتفاع مؤشرات وول ستريت. - تأثرت أسهم الشركات بتغير أسعار النفط؛ حيث ارتفعت أسهم شركات الطيران والرحلات البحرية، بينما تعرضت شركات الطاقة لضغوط. تستمر المخاطر الجيوسياسية في التأثير على الملاحة عبر مضيق هرمز. - يترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ونتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبرى، مع استمرار التحديات في قطاع الذكاء الاصطناعي والمنافسة من الشركات الصينية.

استهلت الأسهم الأميركية أسبوعها على موجة من التفاؤل، بعدما أعلنت الولايات المتحدة وإيران تعليقا مؤقتاً للعمليات العسكرية، في خطوة هدأت مخاوف المستثمرين من اتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط، ودفعت أسعار النفط إلى تسجيل تراجع حاد، ما انعكس مباشرة على العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية الصناعي داو جونز بنحو 544 نقطة أو 1.04%، فيما صعدت عقود ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 1.02%، وقفزت عقود ناسداك 100 بنحو 1.68%، وسط تحسن واضح في شهية المخاطرة لدى المستثمرين، حسب رويترز.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بانخفاض أسعار النفط، بعدما هبط خام برنت بنسبة 8.8% إلى 88.3 دولاراً للبرميل، وهو ما منح دفعة قوية لأسهم الشركات الأكثر تأثراً بتكاليف الطاقة. فارتفع سهم يونايتد إيرلاينز بنسبة 3.7%، وأميركان إيرلاينز بنحو 3.9%، كما صعدت أسهم شركتَي الرحلات البحرية رويال كاريبيان وكارنيفال بنسبة 2% و3.1% على التوالي. في المقابل، تعرضت شركات الطاقة لضغوط قوية مع تراجع أسعار الخام، فانخفض سهم أوكسيدنتال بتروليوم بنسبة 3.6%، بينما تراجع سهم إكسون موبيل بنحو 3%.

وكانت أسواق الأسهم الأميركية قد أنهت الأسبوع الماضي على وقع مخاوف من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إذ خشي المستثمرون من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، قبل أيام من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر بعد غد الأربعاء. ورغم الإعلان عن وقف مؤقت للهجمات، فإن المخاطر الجيوسياسية لم تتبدد بالكامل. فما زالت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات لنقل النفط عالمياً، دون مستوياتها الطبيعية، فيما تواصل الهجمات التي يشنّها الحوثيون على منشآت نفطية سعودية على ساحل البحر الأحمر إثارة قلق الأسواق، ما يبقي احتمال عودة الاضطرابات قائماً.

وتتجه أنظار مستثمري الأسهم الأميركية هذا الأسبوع إلى قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل استمرار الغموض بشأن مسار أسعار الفائدة منذ تولي كيفن وارش رئاسة البنك المركزي الأميركي. وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن (LSEG) إلى أنّ الأسواق تتوقع زيادات في الفائدة لا تقل عن 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، مع احتمال يبلغ 31% لبدء أول رفع خلال اجتماع هذا الأسبوع، كما ينتظر المستثمرون صدور بيانات السلع المعمرة لشهر يونيو/حزيران، يليها مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، وذلك بعد يوم واحد من إعلان قرار الفائدة.

وتنقل الوكالة عن مجموعة محللي دويتشه بنك الألمانية، أنّ صناع السياسة النقدية يواجهون معادلة معقدة، تتمثل في الموازنة بين مؤشرات تباطؤ التضخم من جهة، واحتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى موجة تضخمية أكثر استدامة من جهة أخرى. في سوق الأسهم، سجل مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة، الأكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة، ارتفاعاً بنسبة 1.4%، بينما تراجع مؤشر التقلبات "في آي إكس" (VIX) نقطة واحدة إلى 17.59 نقطة، في إشارة إلى انحسار نسبي في مستويات القلق.

وفي قطاع التكنولوجيا، يترقب المستثمرون نتائج أعمال مجموعة من عمالقة التكنولوجيا المعروفة باسم "Magnificent Seven"، وفي مقدمتها مايكروسوفت وأمازون وميتا وأبل، والتي ستوفر اختباراً جديداً لزخم الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم مايكروسوفت وأمازون وميتا بأكثر من 1% لكل منها، فيما أضاف سهم أبل نحو 0.1%، كما حققت شركات الرقائق الإلكترونية مكاسب قوية، إذ قفز سهم مارفيل تكنولوجي بنسبة 4.2%، وارتفع ميكرون 3.6%، بينما صعد سهم إنفيديا 1.2%.

لكن الحماس تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي لا يخلو من التحديات، بعدما أثارت تقارير التدفقات النقدية السلبية لكل من ألفابت وتسلا الأسبوع الماضي تساؤلات حول حجم الإنفاق الممول بالديون على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما عزز الظهور القوي لشركة سي إكس إم تي (CXMT) الصينية لصناعة الرقائق المخاوف من احتدام المنافسة أمام شركات أشباه الموصلات الأميركية.

ورغم انتعاش جلسة الاثنين، لا تزال مؤشرات التكنولوجيا تتحرك تحت ضغوط، إذ يبتعد مؤشر ناسداك بنحو 8% عن مستواه القياسي، فيما دخل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بالفعل منطقة السوق الهابطة منذ أواخر يونيو، بعدما تجاوزت خسائره 20% من آخر قمة سجلها، في إشارة إلى أن أسهم القطاع لا تزال تواجه مرحلة تصحيح عميقة رغم موجة الارتداد الحالية.